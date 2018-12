Nem készül több az első notchos mobilból

Az Essential tájékoztatása szerint úton lehet az utódja.

Az emberiség java valószínűleg élete végéig abban a hitben él majd, hogy az Apple iPhone X volt a világ első kijelzőbe épített szenzorszigettel ellátott okostelefonja, pedig ez nem igaz: az androidos Essential PH-1 pár hónappal megelőzte a készüléket. Az Essential nevű céget az Android atyjaként emlegetett Andy Rubin alapította, de a szakember neve és a PH-1 világelső notcha nem volt elég az anyagi sikerhez, a potenciális vásárlók jókora részéhez egyszerűen nem jutott el a telefon híre.

Ennél konkrétabban az Essential PH-1 orbitális anyagi bukásnak bizonyult, most pedig a vállalat bejelentette, hogy befejeződött a gyártása, már csak az itt-ott meglévő raktárkészletek erejéig lesz kapható. Viszont a meglévő vásárlókról nem feledkezik meg a vállalat: ők a belátható jövőben továbbra is rendszeresen kapnak majd szoftverfrissítéseket a telefonjukhoz, továbbá kiegészítőket is vásárolhatnak hozzá az Essential webshopjában.

További érdekesség, hogy az Essential szóvivője szerint folyik a munka a vállalat következő mobiltermékén, ami látszólag arra utal, hogy mégis kap majd utódot a PH-1. Pár hónapja még arról volt szó, hogy anyagi okból nem fog elkészülni a cég második okostelefonja, helyette más típusú termékek tervezésére áll át az Essential.

