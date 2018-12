A Google és az Apple egyaránt készít összegzéseket az év végére olyan alkalmazásokból, melyek szerintük az adott évben a legjobbak voltak. Ezekre mindig kifejezetten érdemes odafigyelni, és adott esetben kipróbálni őket, úgyhogy most megmutatjuk, milyen appok emelkedtek ki 2018-ban!

A legjobbak Androidon

A Google külön veszi a hagyományos értelemben vett alkalmazásokat, és külön a játékokat, ráadásul az alkalmazásokon belül is több kategóriában értékel. Az mindegyikben közös, hogy a minőségük minden szempontból kiemelkedő, és nagyon sokan töltötték le őket az év folyamán, így valószínűleg nehéz velük mellé lőni.

Ami az alkalmazásokat illeti, a "legszórakoztatóbb" kategóriában az animálásra és élő fotózásra használható Vimage végzett az élen, amit egy gyerekek számára készített színezős program, a No. Draw követ a sorban. A harmadik helyet a válogatott videókat kínáló és rendszerező Neverthink csípte meg.

A "rejtett kincs" kategóriába a névnek megfelelően olyan alkalmazások kerülnek, melyek kiválóak, de még nem tettek szert kirobbanó népszerűségre. A kategória nyertese a Google szerint a Slowly lett, ami egy különös, ismerkedős, levelezős alkalmazás, ezt pedig az Unfold követi, amivel egyszerű sémák segítségével készíthetők látványos, fényképes történetek. A harmadik hely a Just Line-t illeti meg, ami egy kevert valóságra építő rajzolós program.

Az "önfejlesztő" kategória résztvevői ismét csak magától értetődő módon olyan applikációk, melyek segítségével tanulhatunk valamit. A nyertes címét idén a Mimo vihette el, ami a programozásba vezeti be az érdeklődőket, a második helyet pedig a régóta kedvelt Drops csípte meg, amivel nyelveket tanulhatunk. A harmadik helyre a 10% Happier futott be, ami a nevének megfelelően azt ígéri, hogy boldogabbak leszünk tőle, és ebben meditációval igyekszik a segítségünkre.

Végül pedig maradt a legjobb "mindennapi segédalkalmazás" kategória, aminek nyertese nem meglepő módon a sütéssel-főzéssel foglalkozó Tasty, amit a képszerkesztésre használható Canva követ, a harmadik helyre pedig a Notion nevű jegyzetelő, feladatvezető alkalmazást választotta a Google.

A játékok esetében is négy kategóriát állított fel a Google, A "kompetitív játékok" között első helyen végzett a PlayerUnknown's Battlegrounds mobilos verziója, vagyis a PUBG Mobile, a második helyre a Warhammer Age of Sigmar került, a harmadik helyre pedig a rövid idő alatt rendkívül népszerűvé vált Dragon Ball Legends érkezett meg.

A legjobb "egyszerű játékok" kategóriája talán ennél egy fokkal érdekesebb. A listát a hölgyek körében méltán népszerű The Sims vezeti, amit egy Orbia nevű, egyszerűen kitanulható, de nagyon élvezetes ügyességi játék követ. De a változatosságot a harmadik helyezett is hozza: a Murder in the Alps egy interaktív krimi, ahol egy gyilkosságot kell feltárnunk Agatha Christie-regényeinek stílusában.

De nem nagyon lőhetünk mellé a legjobb "független fejlesztésű" játékokkal sem. Ezek olyan, kis csapatoktól, vagy gyakran egy-egy embertől érkező anyagok, melyek mögött nem állnak nagy cégek, így minden az alkotó képzeletére van bízva. Az első helyen a Returner 77 nevű, logikai feladványokra építő puzzle-játék áll, míg a második helyre a Trónok harca alapján készült Reigns: Game of Thrones-t választotta a Google. Harmadik helyre az elképesztő látványvilágú, ügyességre építő Alto's Odyssey érkezett meg.

De mi a helyzet az Apple háza táján?

Az almás cég nem veszi ennyire részletesen az egyes jelölteket és kategóriákat, inkább nagyobb általánosságban hirdet ki nyertes programokat, vagy sok helyen inkább nyertes kategóriákat.

Ez például megfogható abban, hogy két "trendi" kategóriát is kijelölt az Apple: az alkalmazások között az önmagunkkal törődést elősegítő programok, míg a játékok között a battle royale-címek jelentették az év trendjét 2018-ban.

Innentől kezdve aztán platformokra bontva hirdette ki a győztest az Apple. A legjobb iPhone-os alkalmazás a grafikai munkára használható Procreate Pocket lett, míg a legjobb iPhone-os játék a fizikai feladványokra építő Donut County.

Ennél némileg meglepőbb a legjobb iPad-es alkalmazás díjának nyertese: a Froggiepedia a kevert valóságot használva igyekszik a felhasználóknak mindent megmutatni és elmagyarázni egy adott békafajtáról. A legjobb játék iPad-en pedig a Gorogoa lett, ami egy nagyon izgalmas, minden korosztályt lekötő logikai puzzle-játék.

