Utánajártunk, mit tud egy kínai csúcs notebook

A Lenovo amellett, hogy méltóképpen gondozza a legendás ThinkPad-örökséget, saját erőből, a nulláról indulva felépített az évek során egy masszív notebookcsaládot. Ez utóbbiak között megtalálhatóak a belépő szintű, kevésbé innovatív, de ezáltal olcsóbb darabok épp úgy, mint a nagy tudású, dizájnban és tudásban is abszolút az elit kategóriát képviselő hordozható számítógépek.

Ilyen a Lenovo egyik koronaékszere, a 2018 őszén debütált Yoga C930 is, amely már Magyarországra is megérkezett, és amelytől nagyon sokat vár a kínai vállalat. De vajon joggal? Erre kerestük a választ, hiszen egy példány szerencsésen kikötött szerkesztőségünkben egy rövid időre, így működés közben is kipróbálhattuk.

Remek dizájn

A Yoga C930 az ultrabookok egyre népesebb táborába tartozik, azaz egy extrém módon vékony, mindössze 1,4 centiméter vastag notebookról van szó. Ez már magában eléggé figyelemfelkeltő, ráadásul a kis részletek is stimmelnek. Az éleket lekerekítették, maga a készülékház pedig alumíniumból készült, ami egyrészt jól néz ki, és nem utolsó sorban komoly védelmet is nyújt. Az illesztések tűpontosak, hézagok nincsenek, sorjásságnak nyomát sem lelni, a mozgó alkatrészeknél sem tapasztalható lötyögés, pontatlanság.

A súlya kevesebb, mint másfél kilogramm, szóval a hordozhatóságra nem lehet panasz. Az viszont furcsa, hogy a HDMI kimenetet teljesen lehagyták róla! Található rajta ugyanis egy USB 3.1 és egy fejhallgató port, valamint két USB-C csatoló, ami Thunderbolt, DisplayPort, és USB 3.1 csatlakozóként használható. Tehát, ha valaki egy olyan tévére akarná dugni kábellel, amin csak HDMI van, akkor annak be kell szereznie egy átalakítót.

Ilyen hangrendszer eddig nem volt!

A laptopoknál általában komoly problémát okoz a megszólalás, hiszen a vékony készülékházban nem nagyon jut hely a megfelelő méretű hangszóróknak. Épp ezért a Lenovonál úgy gondolták, hogy meg kellene próbálni a hangrendszert a legvastagabb helyre, a zsanérba integrálni. Végül is sikerült is megvalósítaniuk a tervet, ezáltal megszületett az iparág első olyan notebookja, ahol a mélysugárzókat és a hangsugárzókat sikerült a forgó zsanérba ültetni.

Ez egyrészt egy mérnöki bravúr, másrészt pedig hasznos is, hiszen hallhatóan jobban szól a termék, mint a legtöbb vetélytársa. A hangerő megfelelő a basszusok végre nem tűnnek el teljesen, a dinamika érezhető, és a sztereó hangtérről sem kell lemondani. Persze továbbra sem tartunk ott, hogy a hangminőség terén egy notebook egy jobb külső audioeszköz méltó vetélytársa lehet, de ez esetben méltatlan kompromisszumok megkötésére sem kényszerülünk, és ez sem kevés!

Képminőség

A 13,9 inches IPS panelre épülő kijelző maximális felbontása 3840 x 2160 képpont, azaz magyarán egy 4K képernyővel látták el a terméket.

Ez ebben a méretben egyáltalán nem szokványos, és jelenleg a hordozható számítógépek szegmensében az abszolút csúcskategóriát jelenti, pláne, hogy még a nagy dinamikatartományú, akár Dolby Vision formátumú HDR tartalmak megjelenítését is támogatja.

Amit látunk az pedig minden túlzás nélkül lenyűgöző! A hatalmas felbontásnak köszönhetően minden részlet jól látszik, és a legfinomabb átmenetek visszaadásának sincs akadálya.

A színek szépek, élénkek, szinte lemásznak a képernyőről, bár az tény, hogy az alkalmazott képalkotási eljárásból fakadóan a tökéletes feketéről és a natív kontrasztról le kell mondani. A betekintési szög pazar, az úgynevezett IPS Glow jelenséget nem tapasztalni, azaz a sarkoknál sem lesz fakóbb a kép, nem szivárog át a háttérvilágítás. A mozgásmegjelenítés remek, szellemképesedés és akadozás sincs.

A kijelző egyébként érintésérzékeny, ami bizonyos alkalmazások használatát jelentősen megkönnyíti. A termékhez jár egy speciális toll is, amivel jegyzetek, ábrák, vagy akár rajzok is készíthetőek. Ez a funkció remekül működik, és tényleg sokoldalúbbá teszi a terméket. Mint ahogy az is, hogy a képernyő kifordítható, így gyakorlatilag egy hagyományos tabletként is funkcionálhat.

Mint a villám

A szokásoknak megfelelően a termék többféle konfigurációban is elérhető. Nálunk egy egészen brutál vassal megtámogatott változat járt, hiszen a

nyolcadik generációs Intel Core i7 processzor a 16 GB RAM-mal, és az Intel HD 620 grafikus vezérlővel kiegészítve igen komoly teljesítmény leadására képes.

Gyakorlatilag bármilyen feladat elvégzésére alkalmas masina, legyen szó csúcsgrafikájú játékokról, videó renderelésről, képszerkesztésről, vagy akár komplex tervező-elemző szoftverek használatáról.

Tehát nem pusztán a szokásos otthoni használat, azaz filmnézés, levelezés, böngészés, multimédiás alkalmazások futtatása jöhet szóba, hanem professzionális, üzleti gépként is bevethető. Enyhe melegedést tapasztaltunk a nagy számítási kapacitást igénylő programoknál, de ez még nem okoz kényelmetlenséget, akkor sem, ha valaki ölbe venné. 1 TB tárolókapacitású SSD háttértárral látták el, ami bőven elég, és nem mellesleg jóval gyorsabb, mint a hagyományos merevlemezek.

Négycellás 60 Wh akkumulátora 50 százalékos fényerő mellett, átlagosan használva a terméket (Office alkalmazások, zenehallgatás, YouTube-videók, 1 óra játék, levelezés, böngészés stb.) nagyjából 8 órányi működésre elegendő energia eltárolására képes. Online videók streamelésénél, amely tevékenység hagyományosan energiaigényesebb, viszont már be kell érni 5,5 órával. Mindent összevetve az akkumulátora által biztosított üzemidő átlagos, kiemelkedőnek semmiképpen nem neveznénk.

Sokan nem tulajdonítanak ennek nagy jelentőséget, pedig nagyon fontos a klaviatúra kialakítása egy laptopnál. Nos e tekintetben a Yoga C930 teljesen rendben van! A gombok stabilak, nem lötyögnek, a nyomásút megfelelő, és a gombok alatt elhelyezkedő váz is kellően merev. A tapipad nagy és érzékeny, azaz nem kell feltétlenül külső egeret csatlakoztatni hozzá.

Értékelés

Kőkemény csúcsragadozóval állt elő a Lenovo a Yoga C930 személyében, amely megmutatja azt, hogy hol is tart ma a hordozható számítógépek evolúciója. Kellően kompakt és könnyű, és ráadásul szemrevaló külsővel bír. Az akkumulátora átlagos, és hiányoltuk a HDMI portot is, de ezenkívül másba nem nagyon lehet belekötni. Érintésérzékeny kijelzője egész egyszerűen elsőrangú, az integrált hangrendszer a legtöbb vetélytársnál jobban teljesít, a hardver kellően erős, így a teljesítménye rendben van.

Egyszóval egy kifejezetten sokoldalú, felhasználóbarát, igen-igen jól sikerült masina, nyugodt szívvel ajánljuk bárkinek, aki tud és akar is nagyjából félmilliót notebookra költeni.

