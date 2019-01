Még jobb lett a OnePlus 6 kamerája

2018 utolsó frissítése többek között a kameráján fejlesztett a OnePlus 6 készüléknek.

A OnePlus 6 készülékek tulajdonosai még 2018 végén is kaptak frissítést az eszköz gyártójától. Túl sok új funkciót nem tartalmazott a csomag, de fejlesztéseket igen.

Az OxygenOs 9.0.3 például a rendszeren és a kamerán is javított. Van új audiotuner is a Bluetooth-alapú fülhallgatókhoz.

A decemberi biztonsági javítások mellett újdonság, hogy a WiFi stabilabb lett, illetve a Bluetooth is. Általános hibajavításokat is tartalmaz a frissítés. A kamerának javult a Nightscape és a lassított felvétel teljesítménye, illetve a képfeldolgozást is tovább optimalizálták.