Ekkor frissülnek a Samsung korábbi zászlóshajói

Újabb információk futottak be a Galaxy Note 8 és a Galaxy S8, S8+ Android 9 Pie frissítéséről.

Jól halad a bétateszt a Galaxy Note 9-cel, korábbi információk szerint a Galaxy Note 9-re már január 15-én megérkezhet az Android 9 Pie és a One UI.

Eközben a Samsung Members appon keresztül újabb frissítési menetrend futott be a Samsungtól. Ez alapján a Galaxy Note 9 valóban még ebben a hónapban megkapja a nagy frissítést.

Érdekes módon azonban a Galaxy Note 8 megelőzheti a Galaxy S8 és Galaxy S8+ modelleket. Az előbbire már februárban megérkezik a stabil Android 9 Pie, míg az utóbbiakra csak márciusban. Korábban úgy volt, hogy mindegyik februárban vagy tavasz elején frissül.

A legutóbbi információk alapján frissül még a Galaxy A6, A6+, J2 (2018), J2 Core, J8 és J7 Neo modell is, és már augusztusban frissülhet a Galaxy Tab S3 9.7 is. A mostani listáról viszont hiányzik a Galaxy A8, a J3 (2018), az Xcover 4 és a Tab Active2. Az ütemterv a Samsung szerint azonban változhat, ahogyan a támogatott modellek listája is.