Tovább bugzik a legújabb Windows 10

Ritka esetekben a felhasználók nem tudnak bejelentkezni a frissítés után.

Most már nyugodtan kijelenthető, hogy a Windows 10 October 2018 Update minden idők legbugosabb óriásfrissítése, ami valaha készült a Windows 10-hez. Ugyan a kiadása után pár nappal a Microsoft jó egy hónapra még vissza is vonta, de továbbra sem tartja annyira jónak, hogy teljesen automatikusan nekiálljon frissítgetni rá a felhasználók számítógépeit, telepítését jelenleg csak manuálisan tudják elindítani a számítógépezők.

A napokban a legújabb Windows 10 két újabb komoly hibájára is fény derült, de szerencsére az átlagos felhasználóknak ezúttal nem kell félniük tőlük, nem véletlenül csak most váltak ismertté. A potenciálisan többeket érintő bug, hogy az éppen aktuális Windows 10 nem feltétlenül képes lejátszani a FLAC formátumú hangfájlokat, mivel rosszul olvashatja be a metaadataikat.

Akit érint a probléma, az egy harmadik féltől származó, saját kodekeket használó zenelejátszó programmal hallgathatja a FLAC-ban tárolt zenéit.

A kettes számú hibajelenség, hogy amennyiben a felhasználó valamilyen okból nem rendelkezik saját adminisztrátori fiókkal, hanem a Windows gyárilag letiltott admisztrációs fiókját használja, akkor a Windows 10 October 2018 Update-re való frissítés után nem tud majd belépni a rendszerbe, ugyanis a gyári fiókot újból deaktiválni fogja a telepítő.

Az átlagos felhasználókat ez szinte biztosan nem érinti, hiszen a Windows 10 legutóbbi tiszta telepítésekor garantáltan létrejött a gépeiken egy dedikált felhasználói fiók, enélkül nem lehet befejezni a rendszer installációját.

Ugyan a felhasználók utólag manuálisan aktiválhatják a Windows gyári felhasználói fiókját, majd abba belépve törölhetik a sajátjukat, de ez biztosan nem elterjedt praktika a számítógépezők körében.

A gond inkább az olyan céges felhasználóknak okozhat meglepetést, akik számítógépeire egyéni módokon telepítették a Windows 10-et az informatikusok.

A mostani hibákat egy január vége táján érkező frissítés fogja javítani.

