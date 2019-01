5G mobilhálózatokra csatlakozik a D-Link routere

Papíron akár 3 gigabites átviteli tempóra is képes.

Az ötödik generációs mobilhálózatokat várhatóan csak a jövő évben üzemelik majd be szélesebb körben a mobilszolgáltatók, azonban a mobilgyártók mellett már a perifériagyártók is készülődni kezdtek a debütálásukra. A D-Link most bemutatott 5G NR Enhanced Gateway nevű eszköze egy kombinált modem és WiFi router, amellyel a vásárlók csatlakoztathatják az otthon található számítógépeiket és kütyüiket az 5G-s mobilnetre.

Az eszköz papíron és összesen akár 3 gigabit/s letöltési sebességre képes, a 6 GHz alatti és az mmWave frekvenciájú működést is támogatja. A netezésre használni kívánt eszközöket hálózati kábel és WiFi segítségével lehet hozzákapcsolni, ilyen tekintetben nem tér el bármelyik megszokott WiFi routertől.

A WiFi része sejthetően ac-szabványú, maximum 800+1732 Mbps tempóra képes. A hátulján az áramcsatlakozón kívül három port található: egy-egy 2,5 Gbps és 1 Gbps sebességű LAN, továbbá egy kombinált LAN/WAN, ez szintén maximum 1 Gbps tempóra képes.

Ha van a lakásban egy másik netkapcsolat, akkor az is megosztható a D-Link eszközével, csak rá kell csatlakoztatni a modemét a kombinált portra.

Az idei év második felében ismeretlen áron piacra kerülő D-Link 5G NR Enhanced Gateway további érdekességei közül kiemelhető, hogy teljesen magától frissíteni a beépített szoftverét (firmware), továbbá támogatja a D-Link Wi-Fi Mesh szolgáltatást, így könnyen hozzápárosíthatóak a gyártó által kínált, otthoni jelerősítő kütyük.

