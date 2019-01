Munkára és játékra is isteni egy ilyen óriási monitor

Vannak márkák, amelyek bár több évtizedes múltra tekintenek vissza, és ismertnek számítanak Ázsiától Amerikáig, Magyarországon valahogy sosem tudtak bekerülni a fősodorba, nem tudták igazán megvetni a lábukat. Közéjük tartozik az 1967-ben alapított AOC is, amely jelenleg az óriási hongkongi konszern, a Philips tévéket is birtokló TP Vision tulajdonában van.

A brand háttere tehát erős, a termékpalettája kellően széles és innovatív, amelyben megtalálhatóak a kifejezetten különleges eszközök is. Így például egy, az átlagnál jóval nagyobb, fura kialakítású ívelt monitor is, amely szerkesztőségünkben is kikötött egy rövid időre.

Hajlítás, mire jó?

Az Agon családba tartozó AG352UCG6 típusjelzésű termék az ívelt monitorok családjába tartozik. Az ilyenfajta kialakítás nagyon jól jön akkor, ha valaki mindig pontosan szemben ül a kijelzővel, hiszen ilyenkor tényleg nagyobbnak látja egy kicsit a képet, mint a hagyományos sík monitorok esetében. Azonban, ha már kicsit oldalról nézi valaki, akkor tapasztalni fogja az egyes objektumok vagy vonalak enyhe torzulását a görbület miatt. Ez pedig egy munkahelyen gyakran előfordulhat, ahol megeshet, hogy rá kell pillantani a kolléga monitorára.

A 35 hüvelykes képátlóval bíró termék monumentális, majd egy méter (84,7 centiméter) széles, magassága 60 centiméter, a súlya pedig szokatlanul nagy, 11,8 kilogramm. Ennek ellenére megoldották, hogy függőlegesen 12 centis tartományban lehessen mozgatni a kijelzőt, amely dönthető és forgatható is, ami lehetővé teszi a kényelmes pozicionálást. A HDMI 1.4, illetve DisplayPort 1.2 bemeneteknek köszönhetően egyszerűen és gyorsan csatlakoztatható hozzá számítógép, notebook, illetve akár játékkonzol vagy külső médialejátszó is. A hátlapon elhelyezett USB 3.0 portoknak köszönhetően pedig a monitoron keresztül is csatlakoztatható a számítógéphez egér és billentyűzet, ami kényelmes és elegáns megoldás. Emellett azt is fontos megemlíteni, hogy a készülék egyszerűen a falra akasztható a szabványos VESA konzolok segítségével.

Képminőség - játékosokra fókuszálva

Az AU Optronics által gyártott VA technológiára épülő panel került a készülékbe, amelynek felbontása meglepően nagy: 3440 x 1440 képpont.

Emellett támogatja az Nvidia cég által gyártott felső kategóriás videokártyák által kínált G-sync funkciót. Azaz pontosan olyan képfrissítési rátával működik, mint amekkora az érkező jel, aminek köszönhetően elkerülhető a zavaró képtördelés. Ez pedig a játékosok számára létfontosságú lehet, de csak nekik fontos ez. És azt is lényeges megemlíteni, hogy a rivális, AMD által favorizált, hasonló elven működő FreeSync technológiát nem támogatja. A maximális valós képfrissítési ráta egyébként 24 Hz-től 120 Hz-ig terjed, ami azt jelenti, hogy a gyors mozgások megjelenítése sem ütközik akadályba. Bár az is tény, hogy a 120 hertz azért elmarad attól, amit jelenleg a csúcsmonitorok produkálnak. Szintén a játékosok számára lehet fontos információ, hogy az input lag (ez mutatja meg, hogy a készülékbe érkező képi jel milyen gyorsan jelenik meg a képernyőn) mindössze 8,9 ms, amely abszolút elit kategóriás értéknek számít.

A kijelző maximális fényereje 300 nit, ami otthoni körülmények között bőven elég, a nagy dinamikatartományú, HDR tartalmak kezelése nem megoldott. A legnagyobb valós kontrasztarány a méréseink szerint 2821:1, ami a legjobb monitoroktól jelentősen elmarad, de a kép kontrasztosságára azért így sem lehet sok panasz. Normális beállítások mellett a színek szépek, bár a műszerek azt mutatták, hogy a pontossággal akadnak kisebb problémák, így a modell professzionális grafikai munkára nem a legalkalmasabb.

A betekintési szög sem hibátlan, ami csak azért nem nagy gond, mert a már említett ívelt kialakítás miatt nem akkora öröm oldalról nézni a képernyőt.

A háttérvilágítást szolgáltató LED-eket a szokásoknak megfelelően a keretbe építették, és a legtöbb ívelt monitorhoz hasonlóan a fény eloszlása itt sem tökéletes. Ez pedig azt jelenti, hogy teljesen homogén és mozdulatlan képi tartalom esetén felfedezhető halvány felhősödés a képernyőn. Viszont az is igaz, hogy ez a mindennapi használat, tehát játék vagy filmezés során nem tűnik fel, nem zavaró egyáltalán.

Kezelés és hang

Távirányító nem jár mellé, így az egyes képi paraméterek módosításához, a beállítások megváltoztatásához a készülékház alsó részére pozícionált, normál esetben láthatatlan kezelőpanelhez kell nyúlni. El kell telni egy kis időnek, amíg ennek használatába belejön az ember, de aztán megy a dolog, mint a karikacsapás. A menürendszer sajnos magyar nyelven nem kommunikál, de ez a monitorok termékcsoportjában ma sajnos teljesen általánosnak számít. Mindenesetre azért nyelvtudás nélkül is el lehet vele boldogulni, akár egy szótár segítségével is.

A legtöbb hasonló terméktől eltérően az AOC Agon AG352UCG6 rendelkezik beépített hangrendszerrel, ami nagyon hasznos lehet, ha nincs a közelben hangfal. A két darab 2x2 wattos rejtett hangszóró nem produkál csodálatos megszólalást, hiszen a basszusok hallhatatlanok, és hajlamosak elkenni a finom részleteket, de ez is jobb, mint a semmi, és a hangerő is megfelelő.

Vélemény

A gyakorlati próba során arra a következtetésre jutottunk, hogy az AOC Agon AG352UCG6 monitor játékosok számára remek választás lehet, de a többiek, tehát akik irodai munkára, profi alkalmazásokhoz, filmezéshez, netezéshez, grafikus programokhoz, tervezőszoftverekhez keresnek valamilyen megjelenítőt, jobban teszik, ha másfelé keresgélnek.

A termék erősségei ugyanis mind-mind a gamereket célozzák, akiknél jól is jöhet az olyan funkció, mint a G-sync támogatás, a viszonylag magas képfrissítési ráta vagy az alacsony input lag. Viszont az is igaz, hogy a betekintési szög nem az igazi, a fényereloszlás nem hibátlan, a színpontosság sem tökéletes, valamint a HDR támogatásról is le kell mondani.

270 000 forintos árával az abszolút középkategóriát képviseli, nem lóg ki sem felfelé, sem lefelé a hasonló tudású és kialakítású monitorok sorából.

És hogy a címben feltett kérdésre is válaszoljunk: A szokatlanul nagy képátlónak ilyen felbontás mellett igenis van értelme. Nem felesleges erőfitogtatás a hatalmas kijelző, hanem valóban hozzáadott értéket jelenthet.

