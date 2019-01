Börtön járhat Japánban a licenckulcsot árulóknak

Illegálissá vált engedély nélkül értékesíteni a szoftverek digitális kódjait.

Meghökkentően agresszív törvény lépett hatályba Japánban az új év beköszöntével, az országban illegálissá vált az alkotók engedélye nélkül továbbértékesíteni a szoftverek digitálisan aktiválható licenckulcsait. Ez teljesen függetlenül attól, hogy milyen körülmények között kerültek az eladóhoz a kulcsok, és miért akarja értékesíteni azokat.

Első blikkre sokakban felmerülhet, hogy a bankkártyacsalásokat elkövetőkön kívül másnak miért lennének felesleges és eladandó licenckulcsai a különféle szoftverekhez és játékokhoz? Ennek teljesen legitim okai is lehetnek, például számos olyan digitális áruház van, amelyek felettébb kedvezményes árú csomagokban (bundle) is értékesítenek digitálisan aktiválható termékeket. A csomagok megvásárlásakor olyan szoftverek kulcsaiból is kaphatnak a vevők, amelyekkel már rendelkeznek, vagy amelyek egyáltalán nem érdeklik őket.

Ilyenkor érthető, ha az élelmes vevők megpróbálnak olcsón túladni a szükségtelen kulcsaikon.

Ugyanez az új törvény kimondja, hogy mostantól kezdve illegális olyan szolgáltatásokat nyújtani a fogyasztóknak, amelyek segítségével módosíthatóak a játékok mentési állományai. Ezzel a résszel a törvényhozók illegálissá tették az online játékokhoz tervezett csalószolgáltatásokat.

Akit a törvény megszegésén kapnak, az akár 5 év börtönbüntetéssel, továbbá maximum 5 millió jen (13 millió forint) pénzbüntetéssel is sújtható.

A börtönbüntetést és a pénzbüntetést együtt és külön-külön is kiszabhatja a bíró.

