Az LG a G7 személyében egy kifejezetten korrekt felső kategóriás telefont tett le az asztalra 2018 nyarán. Így mikor a trendeknek megfelelően a vállalat bejelentette, hogy színre lép ennek árában és tulajdonságaiban is karcsúsított verziójával, benne volt a pakliban, hogy egy remek kis készülék születhet.

Az LG G7 Fit névre keresztelt masina végre megérkezett Magyarországra is, mi pedig a cég hazai képviseletének jóvoltából azonnal rá is tehettük a mancsunkat egyre, hogy kipróbáljuk, milyen lett!

Külsőre csúcsmobil

Dizájn szempontjából az LG G7 Fit abszolút az élvonalba tartozik, hiszen a kerekített éleknek, az ultravékony fém készülékháznak, a keskeny káváknak, és a széleinél hajlított, frontfelületet fedő üveglapnak köszönhetően úgy, néz ki, mint egy méregdrága topmobil.

Ráadásul az LG engedett a divat nyomásának, és ezúttal már a szenzorszigetet sem spórolták le a termékről.

Szerencsére a hagyományos 3,5 mm-es analóg audio kimenetet sem felejtették el, így egy fej- vagy fülhallgató is egyszerűen rádugható, és természetesen már a legmodernebb USB C-type csatlakozó került rá. Egy szó, mint száz, a telefonra jó ránézni, jó kézbe fogni, az pedig hab a tortán, hogy a G7 Fit megkapta az IP68 és az MIL-STD-810G minősítéséket, azaz magyarán víz és porálló, illetve az ütéseket is jól bírja.

Kijelző: A vártnál jobb

Meglepően jó kijelzőt kapott, hiszen a 6,1 hüvelykes, 19,5:9 képarányú, 16 millió szín megjelenítésére képes IPS panel felbontása 1440 x 3120 képpont, ami 564 ppi pixelsűrűséget jelent, ez pedig az elit kategória szintje. A mindennapi használat során ez abban nyilvánul meg, hogy a finom átmenetek, részletek is szépen átjönnek, a ferde és görbe vonalak is simák, pengeélesek, elmosódottságnak nyoma sincs.

Az alkalmazott képalkotó technológia sajátossága, hogy a hibátlan fekete megteremtésére nincs mód, és a kontrasztosság sem olyan jó, mint az AMOLED kijelzők esetén. De az is igaz, hogy amit látunk, arra azért nem lehet sok panasz. A színek szépek, erőteljesek, a mozgásmegjelenítésnél nem tapasztalni anomáliákat, a betekintési szög pedig szinte kifogástalan. Az 581 nites maximális fényerő pedig kellően nagy ahhoz, hogy még tűző napfénynél is jól láthatóak legyenek a tónusok és ezáltal élvezhető maradjon a képminőség. A színhőmérséklet módosítható, így mindenki a saját ízléséhez szabhatja a képi világot, ami szintén remek. Mint ahogyan az is, hogy a termék támogatja a nagy dinamikatartományú, HDR videók megjelenítését, ami ma még ebben a kategóriában egyáltalán nem számít általánosnak, sőt.

Bekapcsolva

A belepakolt hardveren látszik leginkább, hogy középkategóriás telefonról van szó, hiszen a négymagos Snapdragon 821 processzor 2016-ban számított a legjobbnak. A mellé pakolt 4 GB RAM sem számít ma már világrengetőnek, mint ahogy az Adreno 530 is messze lakik a csúcstól.

Mindez érződik is, hiszen olykor érezni finom akadásokat, a top grafikáról le kell mondani a legmenőbb játékoknál, és szépen melegszik is a vas olykor.

Ám, ha valakinek nincs szüksége zsebben hordott atomerőműre, telefonba préselt nyers erőre, akkor ez nem okozhat számára problémát. A netezés, a nem kifejezetten erőforrásigényes appok futtatása hibátlan, a nagy felbontású videókkal sincs gond, és komolyabb játékok sem okoznak neki problémát, ha valaki hajlandó kompromisszumokat kötni, és kikapcsolja mondjuk a csilivili 3D effekteket. A teljesítmény mérésére szolgáló AnTuTu alkalmazáson 165 322 pontot teljesített, ami ma már nagyon-nagyon messze van a világcsúcstól, de hát ez meg is látszik a termék árazásán.

Adattárolásra szolgáló memóriája 32 gigabyte-os, ami szintén nem nevezhető kiemelkedőnek. Viszont az is igaz, hogy még mindig kényelmesen elég rengeteg fotó, videó és jó pár nagyobb alkalmazás számára is, nem kell állandóan patikamérlegen számolgatni a szabad terület nagyságát. És ha valakinek ez mégsem lenne elég, akkor külső memóriakártyák bevetésével jelentősen megnövelheti a kapacitást. 3000 mAh akkumulátora közepes fényerő mellett 10-12 órányi átlagos használatra, tehát netezésre, videózásra, játékra, zenehallgatásra elegendő energia eltárolását szavatolja. A vezeték nélküli töltés funkcióról ezúttal le kell mondani, de a gyorstöltésről nem! A teljes töltés így mindössze két órát igényel, de ha valaki megelégszik 40 százalékkal, akkor már fél óra alatt is végezhet.

Hang, kamera

Boombox hangszórójának köszönhetően a legtöbb telefonnál lényegesen jobban, erőteljesebben és tisztábban szólal meg. Azt nem mondanánk, hogy a hangminőség tökéletes, hiszen a basszusok visszaadása terén akadnak problémái, de nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy akár zenehallgatásra is alkalmas. Ha pedig valaki rádug egy fej- vagy fülhallgatót, akkor kifejezetten korrekt hangzásélményt produkál, köszönhetően a 32 bites ESS Sabre ES9218P digitális analóg konverternek, amely a gyártó prémium kategóriás modelljeiből lehet ismerős. Mikrofonja rendben van, nem zúg, nem zajosodik, így a telefonálással sincs gond.

16 megapixeles hátlapi kamerája meglepően jól teljesített.

Napfényben túlzás nélkül gyönyörű fotók lőhetőek vele, hiszen a színek szépek, az arányok tökéletesek, és beégéstől sem kell tartani. Ráadásul sötétben is készíthetünk vele teljesen vállalható fotókat, bár ilyenkor azért némi zajosodással számolni kell. Akár 4K videók rögzítésére is módot ad, bár ilyenkor enyhe szaggatásba bele lehet futni, viszont Full HD felbontásnál szuper a végeredmény. 8 megapixeles szelfikamerája kifejezetten korrekt, így akár bloggereknél, vloggereknél is szóba jöhet az eszköz.

Értékelés

Az LG G7 Fit ára egyes helyeken már bekúszott 100 000 forint alá, ami a tudásához képest kifejezetten alacsony ár. A kijelzője ugyanis egészen elsőrangú, a dizájn remek, a kamerái jól használhatók, a beépített hangrendszere szuper, a teljesítménye bőven elfogadható. Aki megbízható, sokoldalú, szexi külsejű és piszok jó ár/érték arányú telót keres, annak nyugodt szívvel tudjuk ajánlani. Legszívesebben vissza se adtuk volna...

