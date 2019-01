Túl sok töltött káposztát és mákos bejglit faltunk fel december végén? Nem bírtuk a szupermarketben hagyni a kedvenc marcipános szaloncukrunkat a január eleji leárazásoknál? Viszont a kis kihágás ellenére jó formában szeretnénk megérkezni a strandra vagy a zenei fesztiválokra nyáron? A Honor okoskarkötője segíthet ebben, ugyanis egy kifejezetten hasznos eszköz lehet a sportos életmód kedvelőinek, de az edzőtermen kívül sem kell leszaggatni a csuklónkról.

A karkötő egy kis kompakt dobozban érkezik, a fekete, kék vagy rózsaszín szíjjal felszerelt eszköz mellett egy töltő, egy nagyon rövid kábel és a szokásos dokumentáció lapul a csomagolásban. A töltőt első néhány alkalommal fura lesz rápattintani a készülékre, annyira nem adja magát, mint reméltem, a rövidke kábel helyett pedig úgyis egy saját, hosszabb darabot fogunk használni, ha éppen van otthon kéznél. Jó hír, hogy a legnagyobb problémám a Honor okoskarkötőjével ezzel ki is merült. A bekapcsoláshoz töltőre kell tennünk a karkötőt, kikapcsolni persze a menüben is lehet, de hát ezt miért is tennénk?

Ami a külsőt illeti, valahogy sokkal komolyabb, minőségibb benyomást nyújt az eszköz, mint a társai ebben a kategóriában, holott ez is műanyag. Mégis elegánsabb, kompaktabb hatása van, a gyönyörű, 0,95 hüvelykes, színes AMOLED-kijelző pedig tovább erősíti a külsőségeket. Alatta egy kapacitív érintőgomb van, amely egyfajta home gombként funkcionál - itt nem ártana egy rezgő visszajelzés, de amúgy megbízhatóan működik -, de természetesen a kijelző is érintős, napfényben is jól látható, és nagyon kényelmessé teszi a használatot. Utóbbi kifejezetten erős versenyzővé teszi a mezőnyben, ez gyakran gyenge pontja a viselhető okoseszközöknek. Az üveg emellett ellenáll a karcoknak is, ezt meg tudom erősíteni, pedig nem hímes tojásként óvtam, ennél a kategóriánál - fitnesz- és okoskarkötő - persze ez röhejes is lenne. Az ujjlenyomatokat vagy a pici szöszöket néha érdemes letörölni, de ez sem zavaró. A kijelző a kapacitív gombra vagy a viselhető eszközöknél jól ismert "rápillantok az órámra, hogy mennyi az idő" csuklómozdulatra aktiválódik, utóbbinál azért kell egy határozott mozdulat.

Persze mit sem érne a szép, nagy felbontású kijelző, ha nem lenne kényelmes hordani, de jó hírünk van: a Honor Band 4 észrevétlenül van a csuklónkon. Amikor először kézbe vettem, eleinte gyanakodva méregettem és fogdostam a szilikonszíjat, de minden gyanúm elszállt pár nap után. A 23 grammos karkötő hordása tökéletesen kényelmes a mindennapok során, alvás vagy sport közben is, holott én egyik említett tevékenységnél sem rajongok a karkötőkért. A kicsitől az egészen nagy csuklóméretig is alkalmas a hordásra az eszköz. Sportolás közben a könnyű szilikonszíj nem áraszt magából rossz szagokat akkor sem, ha nagyon izzadunk és szakad a víz rólunk, ami azért is remek hír, mert ha nem izzadunk és szakad rólunk tisztességesen a víz, akkor valamit nyilván nem csinálunk elég jól.

A Honor Band 4 tisztességesen hozza azt, amit egy okoskarkötőtől elvárunk, a hívás és üzenetek jelzése, a stopper, a lépésszámláló, az alvásfigyelő és a pulzusmérő megvan itt is - ha akarjuk, a készülék riaszt, amennyiben túl magas a pulzusszám -, de akár a telefonunk kameráját is irányíthatjuk vele (amennyiben az Honor vagy Huawei), ha mondjuk egy csoportképnél senkit nem tudunk megkérni a fotózáshoz, és a szelfizést már idejétmúltnak érezzük. Sőt, ha nem találjuk a telefonunkat egy izmosabb szombat esti házibuli után a lakásban, abban is segít. A pulzusmérés meglepően pontos összehasonlítva egy éppen kéznél lévő orvosi műszer értékeivel, bár a gyártó azért felhívja rá a figyelmet, hogy a Honor Band 4 azért nem az, mindenesetre az én méréseim szerint referenciaként valóban érdemes lehet figyelni arra, amit mér.

Bár külön GPS nincs a készülékben (ebben az árkategóriában mindamellett ez szerintem nem is elvárás), sportolóknak, aktív életet élőknek igazán jó barátja lehet a Honor Band 4, kellemesen sok opciót kínál fel az aktivitásunk méréséhez, legyen szó kültéri vagy beltéri futásról, kültéri vagy beltéri biciklizésről, sétáról, úszásról vagy úgynevezett "freestyle" edzésről, ami nyilván gyűjtőfogalom lehet, és egyfajta joker módként funkciónál. Én mindenesetre a beltéri biciklizés módot elliptikus trénernél is kipróbáltam, és részletes elemzést kaptam, ami pedig még fontosabb, a korábbi tapasztalataim szerint pontosat. A Huawei Health/Egészség applikációval férhetünk hozzá mindehhez. A készülék párosítása pofonegyszerű, sima ügy, mint kés a vajban.

De az úszóknak is jó barátja lehet a Band 4, 50 méterig vízálló, és meglepően komplex adatokkal szolgál, méri a sebességet, a megtett távolságot, az elpusztított kalóriákat, és értékel is a végén. Erősen feltételezhető, hogy a profi úszóknak és edzőiknek vannak ennél hatékonyabb módszereik is, de azoknak, akik hobbiból sportolnak, és szeretnének javítani a teljesítményükön, átgondoltabb edzésmunkát végezni, érdemes lehet megfontolni az eszköz beszerzését. Meg úgy igazából bárkinek, aki szeret sportolni, de olyan eszközt keres, amit nem ciki a csuklón hagyni az edzőtermen kívül sem a visszafogott megjelenés és a gyönyörű kijelző miatt.

Utóbbinál picit sajnálom, hogy csak három óralap van, de legalább három igencsak különböző stílusú változatot váltogathatunk. A folyamatos használatot lehetővé teszi az akkumulátor is, a gyártó kb. két hetet ígér, amennyiben nem használjuk az alvásfigyelést, de még ezzel az opcióval is 5-6 napra képes lehet az eszköz, mielőtt tölteni kellene. Ezek az adatok közel állnak a valósághoz, persze nyilván több tényező is hatással van az akkumulátorra, mindenesetre összességében kielégítő a teljesítménye. Vannak olcsóbb okoskarkötők a piacon, de a 16-17 ezer forintos vételár teljesen elfogadható a Honor Band 4 esetében, jó az ár-érték arány. Egy jól használható, kellemes okoseszközt kapunk a csuklónkra a pénzünkért, de igazán csak akkor fogjuk tudni kihasználni, ha rendszeresen sportolunk.