Pincérkednek, csomagot visznek, eligazítanak - támadnak a robotok!

A Samsung is felzárkózott az LG-hez a saját kis robotjaival, amik hamarosan ott lehetnek az üzletekben, reptereken, éttermekben, és egy rakás helyen kiegészíthetik vagy leválthatják az emberi munkát, vagy egyszerűen csak a segítségünkre lehetnek a mindennapi életben. Érdekes évek következnek!

A Las Vegas-i CES valahol mindig is arról szól, hogy egy rakás őrült dolgot bemutatnak a gyártók, amikből aztán évek múlva vagy lesz valami, vagy nem. Az élet különböző területeire tervezett segédrobotok azonban nagyon közel vannak ahhoz, hogy tényleg ott legyenek a mindennapjainkban. Az LG már tavaly bemutatott hármat, némi lemaradással pedig idén a Samsung szintén három kis robotot villantott, melyek már nincsenek messze attól, hogy a gyakorlatban is bevethetők legyenek.

Az mindkét vállalatban közös, hogy megpróbálják kiváltani a viszonylag egyszerűnek tűnő emberi munkát. A robot ugyanis sosem fárad el, nem kell várni rá, mindig rendelkezésre áll. Az LG-nél a Serving Robot hotelekben, éttermekben és reptéri várókban teljesíthet majd szolgálatot pincérként. A megrendelt ételt kiviszi, egy kis tálcán átadja a vendégnek, majd megkérdezi, hogy minden rendben zajlott-e, és ha igen, akkor megy tovább a dolgára.

Ehhez hasonlóan a Porter Robotot a szállodákba szánják, ahol a londiner feladatait veheti át, vagyis elviheti a csomagokat a vendég szobájába, valamint arra is képes, hogy információkkal szolgáljon, elintézze a ki- és bejelentkezést, illetve még a számlát is lehet rajta keresztül rendezni, ezzel a teljes folyamat gyorsabb és egyszerűbb lehet. Szóval könnyen lehet, hogy recepciósból is jóval kevesebb embert kell majd felvenni a jövőben.

Ehhez nagyon hasonló a Samsung-féle Bot Retail, ami látszólag többféle funkciót is képes ellátni. Egyrészt a bemutatása során odament a vállalat egyik alkalmazottjához, aki kiválasztott rajta egy pitét, majd a telefonja segítségével fizetett. Ezt követően a robot megfordult, és a hátában található polcokról el lehetett venni a kívánt terméket. De az LG Serving Robotjához hasonlóan ez is megállja majd a helyét az étteremben, valamint üzletekben, ahol segít az eligazodásban, termékek megtalálásában, és ha valami éppen kifogyott, akkor alternatívákat is tud ajánlani helyette.

Az üzletekbe egyébként az LG egy másik terméket, a Shopping Cart Robotot szánja, ami ha szükséges, akkor lelkesen követ minket, beszkennelhetők rajta a termékek vonalkódja, hogy azonnal meggyőződhessünk az árakról, de még a teljes bevásárlólistánkat is meg tudja mutatni az arcába épített kijelzőjével. Sőt, ha egy terméket kiválasztunk az okostelefonos alkalmazáson, el is tud minket vezetni oda az üzleten belül.

A Samsung két új robotjával is a vásárlók egészségére próbál vigyázni. Ebből az egyszerűbbik Bot Air, ami leginkább egy guruló kis kukára hasonlít, feladata pedig a levegő tisztán tartása. Úgy kell elképzelni a dolgot, hogy a kis robot fel-alá járkál a lakásban, és ha észleli, hogy valahol nem megfelelő a levegő minősége (ilyenkor pirosan világít), akkor nekiáll a munkának (ha sikerült, akkor zöldre vált). Ha valamit odaégettünk a konyhában, akkor számíthatunk rá, hogy nagyon gyorsan megjelenik, és rendíthetetlenül belevág a feladatába.

Ennél egy fokkal komolyabb a Bot Care, ami az egészségünkre igyekszik vigyázni, többféle módon. Egyrészt alvás közben tudja figyelni a légzésünket, ami alapján ki tudja értékelni az alvás minőségét, és képes megmondani, mennyire sikerült kipihennünk magunkat. Építettek bele egy szenzort is, amivel pulzusunkat tudja mérni, de ha a felhasználó megkéri rá, még különböző tornagyakorlatokat is mutogat a kijelzőjén némi háttérzenével, hogy így mozgasson át minket egy nehéz nap előtt (vagy után).

Az időseknek kifejezetten jól jöhet, hogy emlékeztet a gyógyszerek bevételére, valamint egy előre beállított ismerőst (vagy a mentőket) tudja értesíteni, ha a gazdája elesett (ami a halálesetek gyakori oka lehet a szépkorúaknál). Az egészségügyi adatokat szintén továbbíthatja a beállított családtagoknak, gondozónak vagy orvosoknak.

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy az LG bizonyos robotjait már évek óta használják a gyakorlatban reptereken az információs pultok helyett/mellett, és hogy a robotporszívók, robotfűnyírók, még ha nem is általánosan elterjedtek, de azért már messze nem a sci-fi kategóriába tartoznak, akkor levonhatjuk a következtetést: a robotok kora tényleg elérkezett! Nem félelmetesek, és nem is néznek ki úgy, mint Arnold Schwarzenegger, de hogy a következő években egyre többször találkozunk majd velük az élet egyre több területén, az ma már szinte biztosnak látszik.

