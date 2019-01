Amióta nagyjából száz évvel ezelőtt megjelentek az első otthoni elektromos berendezések, azóta várja az emberiség, hogyan lehetne ezek működését egy intelligens központi agy segítségével összehangolni, automatizálni.

Az első lakásvezérlő számítógépet már 1966-ban bemutatták; igaz, ez sosem került forgalomba. Az intelligens otthon kifejezést pedig először 1984-ben használta egy hivatalos szervezet, az Amerikai Házépítők Szövetsége. Ennek ellenére az okos otthonok nem terjedtek el, és egészen az elmúlt évekig a nagyközönség előtt gyakorlatilag ismeretlen volt a fogalom. Viszont a közelmúltban robbanásszerű növekedésnek indult a szektor, és a idei Las Vegas-i CES-en tett látogatásunkon tapasztaltak alapján nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy az igazi buli még csak most kezdődik.

A világ legnagyobb cégei ugranak bele ugyanis az üzletágba, és minden jel arra utal, hogy az ilyen okos otthon megoldások hamarosan meghódíthatják a Földünket, ami mindannyiunk életét megváltoztathatja.

Ebben a cikkben megpróbáljuk röviden és érthetően elmagyarázni azt, hogy mit nevezünk okos otthonnak, milyen előnyei, esetleges hátrányai vannak a technológiáknak, hol tartunk most és mire számíthatunk a jövőben.

Mi az az okos otthon?

Hivatalosan lefektetett, szabványosított definíció nem létezik arra vonatkozóan, hogy mi is az okos otthon, de nagy általánosságban okosotthon-rendszernek nevezik azt, ahol több elektromos eszköz egymással állandó kapcsolatban áll egy központi egység révén, amelyre az adatok vezeték nélküli úton jutnak el. Ezek az információk egy külső felhasználó által bármikor lekérhetőek számítógépes vagy mobilos alkalmazás segítségével, illetve az említett szoftver révén a működésük távolról is módosítható.

Magyarán: az okos otthonokban van egy központi agy, amelyhez csatlakoztathatók különféle kompatibilis eszközök viszonylag szabadon, tehát mindenki eldöntheti, hogy mikor mit akar beépíteni a rendszerébe.

A telefonnal (vagy ritkábban a számítógéppel) pedig ezt a központi agyat érheti el, akár távolról is az interneten keresztül, és ily módon nézheti meg, hogy a rendszer egyes elemei milyen állapotban vannak, illetve módosíthatja azok beállításait is. Az okos otthon eszközök és rendszerek számos gyakorlati előnyt kínálnak. Így például idő, pénz és energia takarítható meg, valamint ügyesen használva őket a korábbinál kényelmesebbé tehetik felhasználóik életét. Ez az, ami miatt már most több száz millió ilyen készülék talál gazdára évente, és ez az, amiért a legnagyobb piaci szereplők is komoly fantáziát látnak a termékcsoportban.

Egységben az erő!

Az okos otthonok egyik kiemelt szolgáltatása, hogy a rendszerbe tartozó eszközök képesek automatizáltan együttműködni. Például beállítható, hogy ha az okos mozgásérzékelő aktiválódik, akkor azonnal kapcsolódjon fel az okos lámpa, és az okos kamera kapcsoljon be, a központi egység pedig riassza a felhasználót, aki így akár a világ másik végéből a telefonján keresztül bele tud tekinteni a kamera által látott képbe.

Jöjjön még egy példa: Beállítható az okos levegőminőség mérő, hogy bizonyos értékek elérése (tehát mondjuk magas a szén-dioxid-koncentráció a lakásban) után a rendszerbe szintén bekötött okos légkondicionáló teljesen magától bekapcsoljon, és kezdje el keringetni a levegőt, a felhasználó pedig kapjon értesítést minderről, hogy utána tudjon járni, hogy mi okozhatta az anomáliát.

Az okos rendszerek azt is lehetővé teszik, hogy a felhasználók előre meghatározott, úgynevezett „eseményeket” vagy „szcenáriókat” állítsanak össze.

Ilyenkor egy előre meghatározott időpontban, vagy valamilyen történés bekövetkeztekor a programozott berendezések működésbe lépnek, és teszik a dolgukat. Például létrehozható egy „Ébresztő” névre hallgató scenario, amikor pontban hétkor az okos lámpa elkezd világítani, az okos televízió a megadott csatornára kapcsol, a nappaliban 25, a fürdőben 26 fokra melegíti a hőmérsékletet az okos légkondicionáló, a kenyérpirító és a kávéfőző aktiválja magát. Amint pedig a tulajdonos elhagyja az ingatlant, az okos porszívó portyára indul, az okos virágcserép bekapcsolja az öntözőrendszert, a lámpák fénye elalszik, a légkondi pedig csökkenti a hőmérsékletet.

Milyen okos otthon eszközök vannak?

Ma már rengeteg különféle olyan berendezés létezik, amely beköthető az egyes rendszerekbe. Lássunk néhányat! - Okos lámpa (Távolról vezérelhető a fény ereje, színe illetve akár összeköthető mozgásérzékelővel, vagy az is beprogramozható, hogy minden nap egy adott időpontban felkapcsolódjon).

- Okos légkondicionáló (Ha egy okos szenzorok, például hőmérő jelez, mert az előre beállított értéket elérte a benti hőmérséklet, akkor magától bekapcsol, és az előzetesen meghatározott hőmérsékletre hűti vagy fűti a szobát).

- Okos ajtónyitást jelző szenzor. (Jelzi, ha valamiért kinyílt az ajtó vagy az ablak)

- Okos kamera.

- Okos mozgásérzékelő.

- Okos kaputelefon/ajtócsengő. (Beépített kamerája révén rögzíti, hogy ki járkált a lakásban, mikor, ki nyomta meg a gombot, az adatokat eltárolja, és bármikor elérhetővé teszi)

- Okos mosógép (Távolról bekapcsolható, ha megadjuk a ruha típusát, egy felhő alapú, netes szolgáltatás segítségével képes megmondani, hogy melyik a legideálisabb program).

- Okos hűtőszekrény (Képes felmérni, hogy milyen ételek vannak benne, és ha valamiből hiány van, akkor azt jelzi).

- Okos tévé (Különféle netes alkalmazások tölthetőek rá, a segítségével ellenőrizhetőek vagy vezérelhetőek más okos eszközök, például okos kamerák).

- Okos porszívó (Teljesen magától feltakarítja a szobát akkor, amikor nincs otthon senki, ha lemerül az akkumulátora automatikusan a töltőhöz zarándokol. Vannak már olyan kamerás változatai, amelyek biztonsági berendezésként is használhatóak, például megparancsolható neki, hogy járjon végig egy előre meghatározott útvonalat).

- Okos konnektor (Szabályozható, hogy átfusson-e rajta az áram, ezáltal távolról ki- vagy bekapcsolhatóak a rákötött, nem okos eszközök. Képes mérni az áramfogyasztást).

- Okos virágcserép (Szenzorai révén vizsgálja a talaj minőségét, ha kevés a víz bekapcsol az öntözőberendezés, ha kevés a tápanyag, akkor a tartályaiból pótolja azokat).

- Okos hőmérő.

- Okos levegőminőség vizsgáló.

- Okos hangszórók (Hanggal vezérelhető, tehát például azt mondjuk neki, hogy "Guns 'n Rosest akarok hallgatni" és azonnal elindít egy számot. Ráadásul segítségével más eszközök is irányíthatóak parancsszavakkal)

Mint látható, rengeteg különféle eszköz beilleszthető egy okos rendszerbe, és az ilyen típusú berendezések száma folyamatosan nő. Fontos megjegyezni, hogy egyre több gyártó áll elő olyan termékkel, amely más cégek masináival is képes együttműködni, de arról egyelőre még szó sincs, hogy minden okos eszköz kompatibilis lenne minden okos eszközzel. Pláne, hogy vannak olyan cégek, amelyek kifejezetten törekednek arra, hogy a termékeiket elszigeteljék mindenki mástól. Ők előszeretettel hivatkoznak a biztonságra, de a háttérben inkább az állhat, hogy azt szeretnék, hogy minden egyes eszközt tőlük vásároljanak meg. Egy szó, mint száz egy vásárlási döntés meghozatala előtt kiemelten fontos arról tájékozódni, hogy a kinézett készülék milyen technológiákat támogat, és milyen más berendezésekkel kompatibilis.

Biztonság

Az okos otthonokkal kapcsolatban mindig felmerül a biztonság kérdése. Azaz hogy mennyire egyszerű feltörni ezeket a rendszereket, és hogy nem tárulkozunk ki ezek használatával-e túlságosan. Nos, jelen állás szerint

sokkal nagyobb veszélyt jelentenek a felhasználók saját magukra,

és jóval komolyabb esély van arra, hogy valaki a gyenge jelszavai, vagy figyelmetlensége miatt kerül bajba, minthogy az okos otthon eszközein keresztül támadnák.

Ugyanis a gyártók nagyon ráfeszültek a biztonsági kérdésre, és ha valaki például a Google-vel, vagy az Apple-vel kíván együttműködni, annak komoly biztonsági protokolloknak kell megfelelnie. Tehát röviden és velősen: Igen, kockázatot jelent az okosotthon-rendszerek használata, de kockázat az is, ha kimegyünk az utcára. A lakásunk ugyanúgy veszélyben van akkor is, ha nincsenek ilyen berendezéseink, hiszen a kulcsok is ellophatók, lemásolhatók. A mindent figyelő böngészők, levelezőrendszerek és közösségi platformok korában pedig a privát szféránkat pont nem az okos otthonok fogják veszélyeztetni.

Fényes a jövő

A nagy technológiai vásárokon, illetve nemzetközi tech konferenciákon tapasztaltak arra utalnak, hogy az okos otthon rendszerek, okos otthon eszközök és technológiák fejlesztésében még nagyon sok tartalékot látnak a piaci résztvevők,és hogy még csak az út elején járunk. Az elemző cégek felmérései szerint a piac az idei évben akár harminc százalékos bővülést is produkálhat úgy, hogy tavaly mintegy 650 millió okosnak nevezett otthoni eszközt értékesítettek. Az előrejelzések értelmében pedig 2022-re ez a szám egészen 1,3 milliárd darabig nőhet, tehát a bővülés kifejezetten dinamikusnak tűnik. Nem csoda, hogy olyan konszernek is jelen vannak ezen a színtéren termékeikkel, megoldásaikkal, mint a Samsung, az LG, a Panasonic, a Xiaomi, a Huawei, az Apple, a Google vagy a Microsoft, hogy csak néhány tényleg hatalmas cápát említsünk.

Azt is lehet tudni, hogy mindegyikük a jelenlegi okos otthon koncepció evolúcióján dolgozik, tehát még több új eszközt szeretnének piacra dobni, még több új szolgáltatásban gondolkodnak, sőt többen közülük azt tervezik, hogy a különféle mesterséges intelligencia eljárásokat is beemelnek valahogy a rendszerbe. Mindez pedig azt jelenti, hogy irgalmatlan mennyiségű pénzt és energiát ölnek jelenleg a fejlesztésre, és ha ilyen kaliberű cégek közül ennyien kiállnak egy „ügy” mellett, az sikerre van ítélve.

