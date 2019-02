A Galaxy S8 modellekre is megérkezett a One UI

Európa több országában is elérhetővé vált az aktuális Android és a One UI a Samsung Galaxy S8 készülékekre.

Nemrég bemutatkoztak a Galaxy S10 modellek, a Galaxy S9 és Galaxy Note 9 széria pedig már korábban megkapta a Samsung One UI kezelőfelületét és az Android 9 Pie rendszert.

A dél-koreai gyártó korábban megígérte, hogy a Galaxy S8 modellekre is kiadja a frissítést, és a Galaxy Note 8 után most a Galaxy S8 és Galaxy S8+ eszközökre is elérhetővé vált a One UI és az Android 9 Pie.

A frissítés Európa több országában is elindult, a vártnál hamarabb. Az OTA csomag Németországban, Hollandiában, Belgiumban és Nagy-Britanniában is tölthető, és valószínűleg rövidesen a többi országban is hozzáférhető lesz. A csomag nagyjából 1,6 GB-ot nyom, így mindenképp csak WiFi-n keresztül, kellő töltöttség mellett érdemes belekezdeni a telepítésébe.

Aki esetleg még nem kapta meg, az a Beállításokban a szoftverfrissítéseknél manuálisan is ellenőrizheti a frissítés elérhetőségét.