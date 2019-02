Bécsben nyit boltot a Huawei

A Huawei Ausztriában, Bécsben nyitja meg az első Kínán kívüli boltját.

Az Apple-nek világszerte rengeteg boltja van, de a Samsungnak is elég sok akad. A Reuters nemrég arról számolt be, hogy a Huawei idén nyáron megnyitja az első Kínán kívüli boltját is. Konkrétan Ausztriában, Bécsben.

A Huawei mindent megtesz, hogy megvesse a lábát Európában, azt reméli ugyanis, hogy a politikusok és a fogyasztók nem adják meg magukat az amerikai nyomásnak, amely szerint a Huawei nemzetbiztonsági fenyegetést jelent Amerikára és Európára nézve.

Amerika szerint a Huawei arra használja az eszközeit, hogy a cégek és a fogyasztók után kémkedjen a kínai kormány számára. Éppen ezért mindent megtesz az amerikai vezetés, hogy a szövetségeseit is lebeszélje a kínai technológiákról.

Joe Kelly, a Huawei üzleti kommunikációért felelős alelnöke tagadta, hogy bármelyik kormány is kémkedésre kérte volna a gyártót. Hozzátette, ha így lett volna, akkor megtagadja a felszólítást a Huawei. A szakemberek mindenesetre aggódnak, a kínai törvények ugyanis arra kötelezik a kínai tech cégeket, hogy segítsék a kormány hírszerzését.

A Huawei egyébként Ausztriában három nagy szolgáltatónak is szállít 5G-s hálózati felszereléseket. Az egyik a Deutsche Telekom T Mobile Austria leányvállalata, ami meglepő: a Deutsche Telekom és a SoftBank ugyanis csak akkor egyesítheti a T-Mobile USA-t és a Sprintet, ha többé nem használnak Huawei eszközöket.

A Huawei Ausztriában a második legnagyobb az okostelefon-piacon, 28 százalékos részesedéssel.