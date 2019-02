Itt az új Nokia, de mire lesz ez elég?

A Nokia telefonok mögött álló HMD Global az elmúlt néhány évben komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy lejárassa a nevet. Azonban végül belátták, ez sehogy sem fog menni, a brand a katasztrofális modellek ellenére még mindig viszonylag jól cseng az egész világon, így összekapták magukat, és a közelmúltban már néhány egészen épkézláb mobilt tettek le az asztalra.

Ilyen volt a Nokia 7.1, amely a mi tetszésünket is elnyerte, úgyhogy izgatottan vetettük rá magunkat a legújabb, szimplán csak 8.1 névre keresztelt termékre. Vajon sikerült-e megmaradni a helyes úton, esetleg még jobbá, vonzóbbá tenni a készüléket? Ígérjük, a cikk végére ez is kiderül!

Pazar külső

Úgy látszik a dizájnerek elégedettek voltak a Nokia 7.1 külsejével, hiszen itt is visszaköszönnek az ott már jól bevált formai elemek. Így például a látványos, borzasztó elegáns hatást keltő fémcsík, amely végigfut a termék oldalán, illetve a frontfelületet fedő, a széleknél ívelt üveg, amely szinte ráomlik a készülékházra.

A hátlapot ezúttal is csillogó üveg fedi, amelyből markánsan kiemelkedik a Zeiss-féle duplakamerás rendszer. Az összhatás szuper, a külső abszolút első osztályú! Ráadásul a termékről nem spórolták le a hagyományos, 3,5 mm-es analóg audio kimenetet, amelynek révén a fej- és fülhallgatók is rádughatóak, és egy USB C-Type csatlakozó is található rajta.

Képernyő

Nem túlzás azt állítani, hogy ma már ez az egyik legfontosabb tényező egy telefon megítélése során, és a jelek szerint ezzel a döntéshozók is tisztában voltak. A 6,18 inches kijelző 2246 x 1080 képpont felbontású, 420 ppi pixelsűrűségű, ami azt jelenti, hogy bár vannak ennél jobb versenyzők a piacon, a részletességre nem lehet egy rossz szót sem szólni. A képi világ nem pixeles, az átmeneteket szépen, pontosan adja vissza, a ferde és görbe vonalak sem "szőrösek", recések.

Az alkalmazott IPS paneltechnológiából fakadóan a tökéletes, hibátlan, 0 nit fényerejű feketét, és ebből fakadóan a végtelen kontrasztarányt is el lehet felejteni. Az tény, hogy e téren a rivális OLED eljárás jobban teljesít, ám az is igaz, hogy a kontrasztosság így is rendben volt, bár az 1450: 1 érték azért nem mondható világrengetőnek. A betekintési szög egész jó, bár nem tökéletes. Ugyanis csak akkor kezdenek enyhén torzulni, fakulni a tónusok, ha nagyon tág szögből bámuljuk oldalról vagy felülről a képernyőt. A kifejezetten magas maximális fényerőnek (520 nit) hála a telefon még verőfényes napsütésben is használható, hiszen látni lehet, hogy mi van a kijelzőn. A mozgásmegjelenítés pöpec, semmiféle anomáliával, tehát zajosodással, akadozással nem találkoztunk. A tónusok szépek, élénkek, vibrálóak, és a színhőmérséklet is változtatható.

Használat közben

A Nokia ezúttal is a totálisan lebutított, viszont ezáltal némiképpen gyorsabb Android One operációs rendszer mellett tette le a voksát. Ennek megvannak az előnyei és a hátrányai egyaránt, mi úgy véljük, hogy egy magasabb kategóriás készülékhez már dukálna egy mutatósabb, könnyebben kezelhető, kényelmi funkciókkal is ellátott szoftver. A sebessége és a stabilitásra nem lehet panaszunk, szóval alapvetően a készülék jól használható. Pláne, hogy ellátták fényérzékelővel, gyorsulásmérővel, giroszkóppal, mágneses- és hangszenzorral, tehát a sokoldalúságra nem lehet panasz.

3500 mAh akkumulátora kellően nagy kapacitású, és közepes fényerő mellett akár 12 órán keresztül képes ellátni a terméket átlagos, hétköznapi használat (netezés, videózás, játék, zenehallgatás, levelezés stb.) mellett. Adattárolásra szolgáló memóriájának nagysága 64 gigabyte, ami azt jelenti, hogy nyugodtan fotózhatunk, videózhatunk, letölthetünk rá nagy alkalmazásokat, nem kell állandóan számolgatni, hogy van-e még elég helyünk. Mindenesetre, ha valakinek még ez sem lenne elég, akkor egy memóriakártyával akár 400 GB-ra tornázhatja fel a tárhelyet.

20 megapixeles előlapi szelfikamerája óriási felbontású fotók elkészítésére képes, és ezek minőségére sem lehet panasz, bár az tény, hogy sötétben azért már akadnak problémák a zajosodással. A hátlapon egy kettős rendszer kapott helyet, hiszen a 12 megapixeles, f/1,8 rekeszértékű fő kamera mellett egy, a mélységélességgel való trükközésre szolgáló kiegészítő kamera is pihen. Ennek köszönhetően portré módú azaz Bokeh felvételek elkészítésére is nyílik lehetőség, kár, hogy ezeket sokszor elszúrja az elektronika, mint ahogy arra mutatunk majd példát is a galériában. A hátlapi kamerával egyébként többé-kevésbé elégedettek voltunk. Napfényben korrekt, jó fotók lőhetőek vele (akár HDR módban is), viszont sötétben, kevés fény mellett már sokszor életlen, elmosódott lesz a végeredmény.

Közepes teljesítmény és hang

A nyolcmagos Qualcomm Snapdragon 710 processzorból, 4 GB RAM-ból és az Adreno 616 grafikus vezérlőből álló hardver ma már csak a közepesnél kicsit jobbnak számító teljesítmény leadására képes. Ezt egyrészt megerősítette az AnTuTu nevű tesztprogram, amelyen 165 755 pontot ért el, amivel a két évvel ezelőtti csúcsmobilok szintjét hozza. És ez meglátszik az alkalmazások futtatása során is, hiszen a mostani topjátékoknál el lehet felejteni a maxra húzott grafikát, és a nagy felbontású videóvágás, renderelés, valamint képszerkesztés is döcög valamelyest.

Előfordul, hogy a Google Maps StreetView módja is be-beakad, és a 4K videók lejátszásánál is akadhatnak problémák. Ám, ha valaki lemond az ilyen erőforrás-igényes alkalmazásokról, akkor igazából sok baja nem lesz a teljesítménnyel.

A beépített hangrendszer sem mondható fenomenálisnak, kiemelkedőnek. A hangszóró egész egyszerűen vékonyan, sterilen szól, a megdörrenő basszusok helyett satnya kopogás hallatszik, de a hangerő azért megfelelő. Fejhallgatóval pedig totálisan átlagos a hangzásélmény, ilyenkor az eszköz akár zenehallgatásra is alkalmas lehet.

Nokia 8.1 - értékelés

Úgy tűnik, hogy a HMD Global kezdi megtalálni a helyes utat, hiszen a Nokia 7.1 után a Nokia 8.1 is egy teljesen vállalható mobiltelefon lett.

Arról mondjuk szó nincs, hogy a topkészülékeket megszorongatná, hiszen a dizájnt leszámítva minden téren elmarad azoktól.

Viszont az is igaz, hogy a csúcsmodelleknél olcsóbb, ugyanis már 150 000 forintért hazavihető, ám ez azt is jelenti, hogy a hasonló tudású termékeknél egy fokkal drágább. Mindent összevetve azt tudnánk mondani, hogy aki egy középkategóriás mobilt szeretne, annak érdemes ezen is elgondolkodnia, rosszul nem járhat vele.

Még több információ a termékről itt található.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!