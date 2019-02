Extrém előrelépés jöhet az Intel integrált grafikájában

A laptopos fronton még idén versenyre kelhet a cég az AMD Radeonokkal.

Izgalmasnak ígérkeznek a következő évek a grafikus vezérlők piacán, hiszen jövőre három szereplősre bővül a piac, az AMD és az NVIDIA mellé bejön majd az Intel is a dedikált videokártyáival. Az Intel processzoraiban jelenleg található HD Graphics és Iris grafikus vezérlők enyhén szólva sem ideálisak a grafikailag intenzív feladatokra, azonban a vállalat következő generációs, Gen 11 kódnevű grafikus architektúrája óriási áttörést hozhat. Az első Gen 11-es GPU-val szerelt Intel processzorok valószínűleg a laptopokban debütálnak majd az idei év végén, majd jövőre az asztali PC-s processzorokba is megérkezhetnek, plusz az Intel dedikált videokártyái is ezt használják majd.

A Reddit dylan522p nicknevű felhasználója most izgalmas információkkal szolgált: észrevette, hogy a GFXBench és a CompuBench mérőprogramok adatbázisaiban feltűnt néhány mérési eredmény, a jelek szerint az alkalmazásokat

egy következő generációs, laptopokba szánt Intel processzor mérnöki mintapéldányán futtatták.

A központi egységben lévő grafikus vezérlő neve Iris Plus Graphics 940, és jó eséllyel ez lesz az Intel idei egyik legerősebb, hacsak nem a legerősebb integrált GPU-ja.

A tesztprogramok adatai alapján teljesítmény tekintetében drámai előrelépés a GPU, az Intel Core i5-8250U processzorban lévő UHD Graphics 620 (GT2) vezérlőhöz képest átlagosan 76 százalékkal gyorsabb, de volt olyan teszt, amelyen 132 százalékkal verte azt. Ami ennél is érdekesebb, hogy a szintén laptopos AMD Ryzen 2700U processzorban lévő Radeon Vega 10 grafikus vezérlőt is lepipálta az Intel fejlesztése, a szintetikus méréseken átlagolva 63 százalékkal volt gyorsabb annál.

Végül az asztali számítógépes AMD Ryzen 2400G ellen is derekasan helytállt, átlagolva csupán 1,69 százalékkal volt lassabb a benne lévő Radeon Vega 11-nél.

A fenti információk persze fenntartásokkal kezelendőek, hiszen egyrészt az adatokat elméletileg akár hamisítani is lehet, másrészt pedig ha tényszerűek is az információk, akkor sem világos, hogy milyen körülmények között tesztelték az Intel processzorának grafikus alrendszerét.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!