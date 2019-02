A leleplezés szélén a következő generációs Xboxok

Merevlemez helyett már SSD dolgozhat a visszafelé kompatibilis konzolokban.

A korábban már számos alkalommal megbízható értesülésekkel előállt Jeuxvideo szerint a Sony részvétele nélkül zajló, júniusi E3 2019 játékkiállítás nagy sztárja a Microsoft lesz, elméletileg beszélni fog mind a kettő, következő generációs Xboxról. Árakról szinte garantáltan nem lesz szó, és még az sem biztos, hogy játékkonzolok végleges kinézetét megmutatja a cég, de mindenesetre vázolni fogja a bennük lévő hardvert, és a termékekkel kapcsolatos terveit. Az eszközök 2020 őszén kerülhetnek piacra, a PlayStation 5-tel nagyjából egyidőben.

A hírek szerint két konzol lesz: az olcsóbbik a Lockhart, míg a drágábbik az Anaconda kódnévre hallgat. A kettő közti különbség abban mutatkozhat meg, hogy Lockhart grafikus vezérlője számottevően kisebb számítási teljesítményűnek ígérkezik, továbbá valószínűleg nem lesz benne optikai meghajtó sem, ez a modell lehet az Xbox One S közvetlen utódja. Ebből sejthetően az Anaconda az Xbox One X-et válthatja majd, a sokkal nagyobb teljesítmény mellett pedig optikai meghajtóval is rendelkezhet.

Ha minden igaz, akkor az új Xboxok merevlemez helyett már NVMe SSD-t kaphatnak a gyorsabb játékbetöltés érdekében, továbbá kompatibilisek lehetnek az Xbox One modellekre készült programokkal és játékokkal.

Xbox Lockhart pletykált specifikációk:

Processzor: 8 mag / 16 szál, testre szabott AMD Zen 2 architektúra

Grafikus vezérlő: AMD Radeon Navi, 4+ teraflop teljesítmény

Memória: 12 GB GDDR6

Háttértár: 1TB NVMe SSD

Xbox Anaconda pletykált specifikációk:

Processzor: 8 mag / 16 szál, testre szabott AMD Zen 2 architektúra

Grafikus vezérlő: AMD Radeon Navi, 12+ teraflop teljesítmény

Memória: 16 GB GDDR6

Háttértár: 1TB NVMe SSD

A konzolokat a Halo Infinite-tel próbálhatja majd eladni a Microsoft, ez lehet az egyik legelső húzócím rájuk.

