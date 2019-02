Biztató innováció a Huawei első hajlíthatós okostelefonja

A Huawei a barcelonai Mobile World Congress szakkiállításon bemutatta első hajlítható okostelefonját, a Mate X-et. Különleges zsanérrendszer gondoskodik a hajlíthatóságról, a telefon ráadásul a világ leggyorsabb 5G chipkészletével kerül majd a piacra. Nagyon drága lesz, de tényleg elképesztően izgalmas újdonságokat ígér a mobil.

A Huawei Mate X egy 8 hüvelykes tabletté hajtogatható ki összecsukott állapotból. Amikor össze van hajtva, akkor az egyik oldalon egy 6,6, a másikon pedig egy 6,38 hüvelykes kijelzője van, utóbbi a kvázi hátlap, ahol a kameraszenzorok is helyet kaptak. Ezzel a kijelzőméret-versenyt meg is nyerte a Huawei a Samsunggal szemben, amely pár napja mutatta be a saját hajtogatható telefonját. A Samsung Galaxy Fold 7,3 hüvelykes kinyitva, ráadásul egy felső betüremkedés vagy notch is van a kijelzőbe lógva, becsukva pedig egy 4,6 hüvelykes kijelzőt kapunk, amelyet vastag keret vesz körül. Sokkal esztétikusabb a Huawei megoldása, amelynél a tabletes formát adó kijelző válik szét két külön képernyővé becsukott állapotban, szemben a Samsungéval, ahol összehajtva egy külső kijelzőt kapunk, a nagy képernyő belül van ilyenkor. A Huawei megoldásánál nagyon fontos kérdés lesz, hogy mennyire strapabíró és karcálló a kijelző, hisz becsukva, hordozható állapotban nem védi semmi. Egy tokot ugyan mutattak a bemutató során, de működés közben nem láttuk, kihajtogatni, úgy tűnt, nem lehet benne a készüléket. A kijelző mindenesetre minden verzióban nagyobb, a felépítés pedig esztétikusabb, mint a Samsung megoldása.

A mobil összehajthatóságát egy Falcon Wing fantázianévre keresztelt, több mint 100 elemből álló zsanérrendszer teszi lehetővé, amely kiforrottabb, biztosabb szerkezetet ad összehajtva a telefonnak a Huawei ígérete szerint, mint a Samsung technológiája, azt mondják, semmilyen holtjátéka nincs. Kinyitva a készülék több alkalmazás egyidejű használatát teszi lehetővé értelemszerűen, ráadásul mindössze 5,4 mm a vastagsága, vékonyabb a Samsung Galaxy Foldnál (6,9 mm), de hogy egy másik termékkategóriát is bevonjunk, az új iPad Prónál is, amely 5,9 mm. Összecsukva van egy hangsúlyos markolata a „hátlap" bal oldalán a készüknek, ez a gyártó szerint remek ergonómiát biztosít, emellett itt van a kamera és az ujjlenyomat-leolvasó szenzor, ami egyben a bekapcsológomb is. A felhasználó egy érintéssel bekapcsolhatja az okoskészülékét, és ezzel egy időben elvégezheti a biometrikus azonosítást is. A készülék kozmikus kék színben érkezik, bár összecsukva keveset látni belőle, széthajtva pedig a hátlap színét adja elsősorban.

A Huawei szerint a Mate X a világ leggyorsabb összehajtható 5G telefonja, a világ első, szupergyors 5G-s chipkészletével, a Balong 5000-rel szerelték fel. Egy egygigás film három másodperc alatt töltődik le a gyártó szerint. A készülék nagy kapacitású, 4500 mAh akkumulátort rejt, két darabban mindkét hajtogatási oldalon, amely támogatja az 55W Huawei Supercharge gyorstöltési technológiát, és biztosítja a készülék extrém gyors újratöltését. A készülék 30 perc leforgása alatt képes elérni a 85 százalékos töltöttséget is, ez egészen biztosan új rekord. A telefon 512 gigabájtnyi háttértárral és 6 gigabájtnyi RAM-mal érkezik a polcokra, a Huawei saját nano-memóriakártyáit támogatja.

Ami a kamerát illeti, különösen a szelfizőknek lesz nagy előrelépés a Mate X, végre láthatják majd magukat nagy kijelzőn a készülék fő kameráját használva, nem a minden esetben gyengébb előlapit (hiszen itt ez a kifejezés kvázi értelmetlennek tűnik). De a 6,6 hüvelykes „előlapi" kijelzőn is láthatjuk magunkat, amikor valaki más készít rólunk fotót.

A Mate X idén nyáron kerül a boltokba. Az ára nagyon magas, 2300 euró, de ezen nem nagyon lepődhetünk meg, egy teljesen új technológiát kapunk egy olyan telefon formájában, amely a most kiépítés alatt álló 5G mobilhálózaton lesz képes működni. (A Huawei jelenleg világszerte tizenhárom 5G kutatóállomáson, partnereivel közösen dolgozik az egységes 5G szabványok megvalósításán. Elsődleges céljuk az érett 5G-iparág kialakítása és a jövőbeli okoseszközök zavartalan, kiegyensúlyozott működésének biztosítása.) Több fronton is komoly innovációról beszélünk, és bár még számtalan kérdés (főleg a strapabíróságról) merül fel a telefonnal kapcsolatban, és nyilván a technológia kiforrottságáról sem tudunk részleteket - mivel kipróbálni egyelőre nem lehetett, de szemben a Samsunggal, legalább megmutatták a telefont üvegvitrinek mögött -, de az biztos, hogy hosszú idő után végre valami izgalmas újdonság jelent meg a mobilpiacon, amely, ha beválik, előbb-utóbb mindenki számára elérhető lesz, még akkor is, ha most még irgalmatlanul sok pénzt kérnek érte.

Más újdonságok a Huaweitől

A Huawei Barcelonában bemutatta az első, 4G és 5G hálózattal is kompatibilis beltéri egységét, a Huawei 5G CPE Prót is. A Huawei HiLink technológiának köszönhetően az 5G CPE Pro mindössze egyetlen kattintással képes bármilyen hálózathoz csatlakozni, és biztosítja az összekapcsolódást a házban található egyéb okoseszközök között. Az egység WSP-kompatibilis, így nincs szükség jelszó megadására a WiFi-kapcsolatok eléréséhez. A Huawei 5G CPE Pro 3,2 Gbps letöltési sebességének köszönhetően a legnagyobb teljesítményigényű videófájlok, mint a 8K felbontású, vagy a VR-tartalmak is fennakadás nélkül lejátszhatók.

A gyártó frissítette a laptopjait is, az általunk nagyon kedvelt MateBook X Pro megújult, nyolcadik generációs Intel Core i7-8565U processzort, kétszer gyorsabb WiFi-modemet, gyorsabb Thunderbolt 3 csatlakozót kapott, az ujjlenyomat-leolvasó is gyorsabb lett, és belekerült az új NVIDIA GeForce MX250 grafikus kártya is. A prezentáción külön kiemelték a Huawei Share 3.01 funkciót, amellyel pillanatok alatt vihetünk át laptopról mobilra (és fordítva) fájlokat. Lesz olcsóbb kiadás is i5-ös processzorral, 8 GB RAM-mal és 256 GB SSD-vel, míg a legdrágább kiadásba 16 GB RAM és 1 TB SSD kerül. Emellett egy Huawei MateBook 14 nevű laptopot is bemutattak, amely olcsóbb lesz a MateBook X Prónál, főleg kijelzőtechnológiában lesz kevésbé élvonalbeli, valamint vastagabb, nehezebb lesz a zászlóshajónál, de megfizethetőbb is.