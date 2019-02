Megérkeztek a Huawei legújabb notebookjai

A vezeték nélküli adatátvitel és a teljesítmény az új MateBook széria erőssége.

Három új notebookot mutatott be a Mobil Világkongresszuson a Huawei. A Matebook 13" és a MateBook 14" minden eddiginél nagyobb kijelzővel és élethű színekkel érkezik. A notebookok az új HUAWEI Share 3.0 OneHop technológiának köszönhetően a körülményektől függetlenül, bármikor lehetővé teszik a gyors és biztonságos adatátvitelt PC és okostelefon között. A gyártó harmadik újdonsága az elődjéhez képest teljesítményében és megosztási képességeiben is kiemelkedőbb MateBook X Pro 2.0.

A látvány ereje

A 14 hüvelykes FullView kijelzővel ellátott Huawei MateBook 14" felső és oldalsó kerete mindössze 4.9 mm széles, így a notebook minden eddiginél nagyobb, 90 százalékos kijelző-test aránnyal rendelkezik. A piaci sztenderdhez képest a Huawei 3:2 arányú képernyő-kialakításának köszönhetően a notebook 8,4 százalékkal nagyobb kijelzőt kapott, amely biztosítja a képi tartalmak teljes méretű megjelenítését is.

A MateBook 14" 2K-s, Full HD képernyője 2160x1440-es pixel felbontású és 185ppi képpontsűrűségű. A készülék támogatja az sRGB-színskála 100%-át, az 1000:1-es kontrasztarányt, valamint a 300 nits-es maximum fényerőt, ami lehetővé teszi a legkülönbözőbb típusú tartalmak éles és színhű megjelenítését a statikus képektől kezdve akár a Blu-ray filmekig.

A MateBook 14" a profiknak is segítséget nyújthat: a notebook kijelzője bármilyen színt képes élethűen reprodukálni, így a grafikusok és videó szerkesztők munkáját is megkönnyítheti.

A Huawei MateBook 14" tízpontos, opcionális érintőképernyővel rendelkezik. A gyártó One Glass-megoldásainak köszönhetően a kijelző számos, magas precizitású érintőbemenet mellett Finger Gestures Screenshot-ot is támogat. A három ujjas lefelé görgetés során a felhasználók a másodperc tört része alatt rögzíthetik és elmenthetik a képernyőképet.

Erőssége a teljesítménye

A Huawei tervezői a legújabb 8. generációs Intel Core i7-8565U (Whiskey Lake) processzorral és NVIDIA GeForce MX 250 (2GB GDDR5) videóvezérlővel szerelték fel a MateBook 14"-et, amelynek köszönhetően a notebook a nagy grafikai igényű kép- vagy videószerkesztő programokat is támogatja, illetve garantálja azok zökkenőmentes használatát. A készülék belsejében egy PCle x4 SSD háttértár található, amely biztosítja a gyors, hatékony működést.

A Mate 14" nagyteljesítményű akkumulátort kapott, melynek túlmelegedését az intelligens hűtési technológia akadályozza meg. A készülék egyhuzamban 14 órás általános működési időt, 10,5 óra internetes böngészést, valamint 15 órán át tartó 1080p-s videófájl-lejátszást tesz lehetővé.

Adatátvitel és biztonság egy érintéssel

A Huawei MateBook 14" frissített HUAWEI Share 3.0 OneHop funkciójának köszönhetően a hagyományos kép-, videó- és dokumentummegosztáson felül a PC-k képernyőjéről történő okostelefonos képmegosztás is lehetséges, melyhez elég csupán enyhén mozgatni a készüléket, majd megérinteni a HUAWEI Share ikont a notebook képernyőjén. Mindezek mellett a MateBook 14" vágólapmegosztási funkcióval is rendelkezik, így a Huawei-okostelefonok és a notebook között valós idejű kapcsolat jön létre.

Ahogy a széria decemberben bemutatott tagjánál, a Matebook X Prónál, úgy a Huawei MateBook 14" esetében is a bekapcsoló gomb megérintésével lehetséges a készülék biometrikus feloldása. A beépített ujjlenyomat-olvasó lehetővé teszi a gyors visszatérést a kijelző lezárása előtt megkezdett munkafolyamatokhoz, valamint segítségével a notebook üzembe helyezése is egyszerűbb lesz a felhasználó számára.

Kiemelkedő hangzás, letisztult dizájn

A lehető legjobb hangminőség eléréséhez a HUAWEI MateBook 14" támogatja a Dolby Atmos® funkciót, melynek segítségével a készülék professzionális hangzást biztosít. A két intelligens asszisztens, az Amazon Alexa és a Microsoft Cortana támogatása szintén újabb lehetőségeket tár a felhasználó elé, ezáltal egyszerűbben léphet kapcsolatba a számítógépével, a körülményektől függetlenül. A Huawei MateBook 14" elegáns, ultravékony fémházat kapott, amelynek súlya mindössze 1,53 kg.

MateBook 13": a kis(ebb)testvér

A széria másik új notebookja, a HUAWEI MateBook 13" szintén 3:2-es FullView kijelzővel, és tízpontos multitouch funkcióval érkezik, valamint 88 százalékos képernyő-test aránnyal rendelkezik. A kisebb kijelző ellenére a notebook szintén képes az okostelefonok számára való adatátvitelre a HUAWEI Share 3.0. funkciójának köszönhetően. A készüléket 8. generációs Intel Core i7-8565U processzor, valamint NVIDIA GeForce MX 150 GPU működteti.

MateBook X Pro 2.0: teljesítmény és adatmegosztás mindenek felett

A gyártó a tavalyi MWC-n bemutatott készülék minden előnyös tulajdonságát megőrizte az új MateBook X Pro kialakításánál. A notebook 13.9 hüvelykes 3K Ultra FullView kijelzővel és 91 százalékos képernyő-test aránnyal érkezik, valamint támogatja a tízpontos multi-touch bevitelt is.

A MateBook X Pro egyik legnagyobb újítása a Huawei Share 3.0 OneHop funkció, melynek segítségével képes megszüntetni a windowsos notebookok és az androidos okostelefonok közötti adatmegosztás nehézségeit. A Share 3.0 nem csak a kép- és videó átadást támogatja PC-k és mobilok között, hanem a kétirányú dokumentum-megosztást is. A képernyőfelvétel is könnyebb minden korábbinál. Elég mindössze megrázni a telefont, a notebook-on pedig megnyomni a PC Huawei Share gombot, és a MateBook X Pro képernyőfelvétele máris átkerül az okostelefonra. A Huawei továbbá Clipboard Sharing néven új funkciót is szabadalmaztatott, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználók úgy osszanak meg tartalmat az egyik készülékről, hogy az rögtön átkerülhessen egy közelben lévő másikra, így a felhasználók közösen dolgozhatnak a szinkronizált dokumentumon.

A MateBook X Pro nyolcadik generációs Intel Core i7-8565U vagy i5-8265U processzorokkal, továbbá NVIDIA GeForce MX250 GPU (2 GB GDDR5) érkezik. A gyártó erős Thunderbolt 3 porttal szerelte fel a notebookot, amely támogatja a szélessávú Wi-Fi kapcsolatokat és a Bluetooth 5.0-át is. A MateBook X Pro kiemelkedő hangzásáról a Dolby Atmos hangrendszer gondoskodik, amely minden körülmény között kiváló mozi élményt biztosít.

A Huawei MateBook 13" idén februártól, a MateBook 14" pedig idén áprilistól lesz elérhető elsődlegesen Kínában, illetve Európa, Észak-Amerika, Ázsia és a Közel-Kelet egyes országaiban. Magyarországra várhatóan idén áprilisban, galaktikus szürke színben érkezik a MateBook 13", 8GB RAM 256GB ROM konfigurációban.

