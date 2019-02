Pluszkijelzős tok is lesz az LG tepsimobiljához

Emellett az 5G mobilhálózatokat is támogatja a V50.

Folytatja a kissé bizarr ámokfutását az V-szériájával az LG, olyan négy hónappal V40 bejelentése után a Mobil Világkongresszuson máris leleplezte a készülék utódját. A V50 ThinQ 5G modell két nagy érdekességgel rendelkezik: egyrészt a nevéből sejthetően támogatja az 5G-t, másrészt pedig vásárolható lesz hozzá opcionálisan egy másodlagos érintőkijelzőt a telefonhoz adó tok.

A 6,2 hüvelykes OLED kijelzőt kínáló Dual View tok alapvetően nem tűnik rossz ötletnek, hiszen lehetővé teszi, hogy a készülékkel rendelkezők minden eddiginél egyszerűbben használhassanak szimultán több programot, például egy videó nézése közben internetezhetnek. A tok úgy lett megtervezve, hogy a másodlagos kijelző megállítható olyan 180 fokos szögben (így körülbelül egy síkban lesz a telefon megjelenítőjével), továbbá telefonáláskor visszahajtható a telefon hátuljára.

Viszont a 6,2 hüvelykes és 2160×1080 pixeles, másodlagos AMOLED panelt is a telefon 4000 milliamperes akkuja hatja, így a használatakor meglehetősen extrém sebességgel merülhet a telep. A gondot fokozhatja a példaként említett típusú használat is: ha mindkét kijelzőn rendszerigényes program fut, akkor bizony megizzadhat a telefonban lévő Qualcomm Snapdragon 855 rendszerlapka, a nagy fogyasztása és a komoly hőtermelése is kellemetlenné válhat.

A Dual View tokon, a Snapdragon 855 használatán, és persze az 5G hálózatok támogatásán túl nem sok újdonságot hozott az LG legújabb V-szériás mobilja, gyakorlatilag azonos az elődjével. Akit nem hoznak lázba a fejlesztései, annak jobb választás lehet a Snapdragon 845 rendszerlapkás V40.

Az okostelefon valamikor a második negyedévben kerül majd piacra, de egyelőre sem a készülék, sem pedig a Dual View tok árát nem közölte az LG.

LG V50 ThinQ 5G specifikációk:

6,4"-es és 3120×1440 pixeles AMOLED kijelző, Dolby Vision és HDR10

dupla előlapi kamera: 8 MP (80°) + 5 MP (90°)

három hátlapi kamera: 12 MP (normál) + 12 MP (telefotó) + 16 MP (széles látószögű)

Qualcomm Snapdragon 855 rendszerlapka

6 GB RAM, 128 GB bővíthető háttértár

WiFi ac, Bluetooth 5.0, 3G/4G/5G modemek, NFC

A-GPS, GLONASS, GALILEO helymeghatározás

hátlapi ujjlenyomat-olvasó, USB 3.1 Type-C csatlakozó

Android 9 Pie rendszer

IP68 és MIL-STD-810G tanúsítványok

elöl-hátul Gorilla Glass 5 által védett ház, alumínium oldalak

4000 milliamperes Li-Po akku, gyorstöltés

183 grammos súly

159 × 76 × 8.3 mm-es méret

