Toronymagas kijelzőket kaptak az új Xperiák

A Sony meggyőződése szerint praktikus a 21:9 képarány.

A Sony sem hagyta ki az idei Mobil Világkongresszust, a vállalat három említésre méltó okostelefont jelentett be Barcelonában. Ezek szó szerint a konkurencia felé magasodnak, így akik nem találták elég magasnak a 18:9-es kijelzőjű mobilokat, azoknak most hardveres pornográfiával szolgált a gyártó.

Az új Xperiák nagy érdekességét a 21:9 képarányú érintőkijelző jelenti. A vállalat szerint az a ráció ebben a képarányban, hogy az alkalmazások és a webhelyek mobilokra optimalizált változatai szimultán jóval több információt tudnak megjeleníteni rajtuk, így több facebookos és twitteres bejegyzés, vagy éppen hír fér ki a kijelzőre. Emellett a több program párhuzamos használatát is segítheti a magas megjelenítő, kényelmesebben használhatóak a kijelző alsó és felső felére kitűzött appok.

A megjelenítő nagy hátránya, hogy a magassága miatt bajosnak bizonyulhat időnként a kezelése, elvégre néha muszáj a kijelző tetején koppintgatni és húzogatni. Emellett az internetes videók java része 16:9-es képarányú, a teljes képernyős megtekintésükkor elég látványosak lehetnek a fekete sávok a szélüknél.

Viszont a Sony mellékelt egy érdekes funkciót, a Home gomb dupla lenyomásával az Android komplett felülete lekicsinyíthető a kijelző egyik sarkába, ez sokat segíthet az egykezes használat esetén.

A Sony Xperia 1 csúcsmobilba 6,5 hüvelykes és 3840×1644 pixeles megjelenítő került, ráadásul nincsen notch a panelben, részben ezért is 16,7 centiméter magas a készülék. A riválisok egy részétől eltérően a Sony nem tette be az ujjlenyomat-olvasót a panel alá, helyette az a készülék oldalán található.

Ez az első olyan mobil, amelyben 4K HDR OLED kijelző dolgozik.

Szintén újdonság, hogy ez az első három hátlapi kamerás Xperia okostelefon. Mindhárom szenzora 12 megapixeles, csak a lencsékben van különbség köztük: az egyik széles látószögűt, a másik telefotósat, a harmadik pedig szuperszéles látószögűt kapott. Az előlapi kamera 8 megapixeles, széles látószögű lencsével.

A készülék további érdekesebb tulajdonságai: sztereó hangrendszer, Qualcomm Snapdragon 855 lapkakészlet, 6 GB RAM, modelltől függően 64 / 128 GB bővíthető háttértár, 3300 mAh-es akku, USB 3.1 Type-C csatlakozó, IP65 porállóság és IP68 vízállóság. A telefon valamikor a tavasszal kerül piacra, várható árakat nem közölt a Sony.

A csúcsmobilt két középkategóriás modellel kíséri a gyártó, az Xperia 10 és az Xperia 10 Plus is megkapták a 21:9-es kijelzőket. Ezek is a tavasszal kerülnek piacra, de árakat most sem kaptunk, így az Xperia 1-hez hasonlóan az ár-érték arányuk megítélhetetlen.

Az okostelefonokba 6 és 6,5 hüvelykes megjelenítők kerültek, mindkettő IPS típusú és 1080×2520 pixeles, ebből sejthetően a vásárlók nem kapnak majd HDR-funkciót. Viszont dupla hátlapi kamera jár a telefonokhoz, az Xperia 10 5+13 megapixeles, míg a Xperia 10 Plus 8+12 megapixeles kombóval rendelkezik. Az előlapi kamera mindkettő modellen 8 megapixeles, széles látószögű.

Az egyetlen további érdemi különbség a mobilok között, hogy a kisebbikbe Qualcomm Snapdragon 630 lapkakészlet és 3 GB RAM, míg a nagyobbikba Qualcomm Snapdragon 636 és 4 GB RAM került. A beépített háttértár mindkettőnél 64 GB, de bővíthető, a SIM2 aljzatba akár 512 GB-os microSD is illeszthető.

A Sony mindhárom új telefonja Android 9 Pie-jal kerül a vásárlókhoz, ami mindenképp pozitívum, bár persze már tavaly ősz óta elérhető a rendszer, így azért nagyvonalú gesztusnak nem neveznénk az előtelepítését.

