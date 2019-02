Itt az 5G-s, bivalyerős Xiaomi Mi Mix 3

Snapdragon 855 csúcslapka került a Mi Mix 3 5G-s verziójába.

A Xiaomi Mi Mix 3 önmagában is figyelemreméltó okostelefon volt, közel keret nélküli kijelzővel. Az októberben debütált mobilnak most itt a frissített változata, a Mi Mix 3 5G. Ahogyan a neve is utal rá, ez a Xiaomi első készüléke, ami 5G-s modemet kapott.

Nem ez egyébként az egyetlen frissítés. A készülékbe új chip is került, a Qualcomm legújabb Snapdragon 855-ös lapkája. Ez logikus, hiszen csak ehhez lehetett párosítani a Snapdragon X50 5G modemet.

A Xiaomi az akkumulátor kapacitását 3200 mAh-ról 3800 mAh-ra növelte, valószínűleg az új modem többletfogyasztása miatt. A specifikációk további része nem változott.

Vagyis a készülék 6,4 hüvelykes, 2340 x 1080-as AMOLED-kijelzőt kapott, 19,5:9 képaránnyal. A mágneses csúszómechanizmussal működő mobil egy 24 és egy 2 megapixeles előlapi kamerát, valamint két 12 megapixeles hátlapi szenzort kínál.

Európában a Mi Mix 3 5G vételára 599 eurótól indul, ezért 6 GB RAM és 64 GB tárhely jár, feketében vagy kékben.