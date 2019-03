Tapipados és joystickos billentyűzetet készített a Corsair

Elsősorban a gamereknek próbálja eladni a különleges terméket.

Nem egyszerű az ágyból vagy a fotelből egérrel és billentyűzettel játszani, azonban manapság szerencsére teljesen megszokottá vált, hogy a számítógépes játékok is tökéletesen támogatják a gamepadeket. A Corsair most bejelentett egy potenciális alternatívát azoknak, akik nem képesek megszokni a konzolok esetében használt játékvezérlőt, vagy az általuk preferált típusú játékok nem játszhatóak velük. A K83 Wireless Entertainment Keyboard beépített tapipaddal és joystickkel is rendelkezik, sejthetően az egér teljes kiváltása érdekében.

Egy efféle terméktől elvárható módon a K83 nem rendelkezik számbillentyűs résszel, a középső blokkot pedig beintegrálták az alfanumerikus blokkba. A klaviatúra jobboldalán egy görgős jellegű hangerőszabályzó, két funkciógomb, a joystick, a kerek tapipad, továbbá jobb és bal egérgombok találhatóak. Az egerek középső egérgombja a joystick lenyomásával érhető el.

A Corsair K83 egy igazán kiváló billentyűzetnek tűnik az olyanok számára, akik a fotelből vagy az ágyból kívánják használni a számítógépüket, továbbá egyes játéktípusok esetén is teljesen beválhat. Viszont a promóciós videóján sugalltal ellentétben nem vagyunk róla meggyőződve, hogy számottevő fizikális és mentális stressz nélkül alkalmas a belső nézetes akciójátékok irányítására.

A termék papíron már elérhető, az USA-ban 100 dollárt, nettó 28 ezer forintot kér érte a gyártó.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!