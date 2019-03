Döntse el ön, melyik lesz a legszebb idei csúcstévé

A szokásoknak megfelelően az első két hónapban minden nagy tv-gyártó bemutatta az idei évre szánt televíziós újdonságait, köztük természetesen a topmodelleket is. Ezeknél érezhetően kiemelt figyelmet fordítottak ezúttal is a dizájnra, hiszen egyrészt úgy vélik, hogy a belső tudást már a külsőnek is tükröznie kell, másrészt pedig, ha tetszik, ha nem, ez az egyik legfontosabb szempont egy vásárlási döntés meghozatala során.

Tehát konkrétan az eladásokat is segítheti az esetlegesen jól sikerült kialakítás, így e téren is nagy a verseny a piaci résztvevők között. Most kis játékra hívjuk olvasóinkat: bemutatjuk a fontos cégek új csúcskészülékeit röviden, képekkel, és a végén arra kérjük önöket, hogy szavazatukkal segítsenek eldönteni, hogy melyik is a legszebb közülük.

Az fontos, hogy csak a 4K televíziók játszanak most, hiszen, ugyan már van egy-két 8K felbontású készülék, de ez egyelőre még nem általános, még nincs mindenkinek.

Így a verseny sem lenne tisztességes, azok ugyanis egyelőre még dundibbak, vaskosabbak, mint kisebb felbontású rokonaik.

Jöjjenek tehát a versenyzők, szépen egymás után, aztán végül pedig a szavazótábla.

Samsung Q90R

A Samsung 2019-ben is nemet mond az OLED-re, legalábbis a tévés iparágban, és helyette a QLED-képalkotási eljárást favorizálja. Így a Q90R is erre a technológiára épül, aminek „köszönhetően” kicsit vastagabb, mint riválisai. A kávák viszont szép keskenyek, a talp pedig megújult, és ez utóbbi alapvetően határozza meg az összhatást! A csatlakozók továbbra is egy külső dobozon kaptak helyet, így a televízióból mindössze egyetlen vékony kábel kunkorodik elő.

Sony AG9

A Sony az elmúlt években nagyon komoly, újító dizájnkoncepciókkal rukkolt elő, elég, ha például az A1 furcsa állványára gondolni. De idénre úgy látszik, elfogyott a forradalmi lendület, hiszen az új 4K OLED-csúcsmodell, az AG9 meglehetősen konzervatív kialakítású készülék lett. A lapos, félkörív alakú talpacska jól kivehető, ellentétben a korábbi tévével, ahol szemből csak egy hatalmas képernyő foglalta el a néző látóterét. Viszont láthatóan itt is az volt a koncepció, hogy a képernyő minél „alacsonyabban” legyen, ami viszont azt jelenti, hogy egy hangprojektor sem fér be elé. Úgy érezzük, hogy a Sony egyet hátra lépett ezzel a készülékkel, legalábbis, ami a dizájn izgalmi faktorát illeti. Ugyanakkor az is biztos, hogy ennek a hagyományosabb kialakításnak köszönhetően a tv egy fokkal egyszerűbben, kényelmesebben használható, mint elődje.

Philips 854

Elsőre azt hittük, hogy egy régebbi Samsung televízió keveredett elénk valami fatális véletlen folytán, de aztán nyilvánvalóvá vált, hogy mégsem, és ez itt az új Philips csúcstévé. Hát, most mit mondjunk? Ez a talpkialakítás bizony összeforrott a Samsunggal, hiszen a dél-koreai cég éveken át ezekkel a T alakú tappancsokkal szerelte fel csúcskészülékeit. A Philips persze valamennyit azért variált a dolgon, hiszel ferdére csapták az éleket, ám ezt nagyjából száz emberből egy, plusz a kőszáli sasok fogják kiszúrni. Viszont az is igaz, hogy ez a tv jóval vékonyabb, mint a Samsung egykori LED LCD-televíziói, valamint a kávák szélességén is faragtak valamelyest. Emellett persze az is tény, hogy még ott van a készülék köré dinamikus fényglóriát varázsoló Ambilight technológia, ami gyakorlatilag magára rántja a tekintetet bekapcsolt állapotában, és minden mást háttérbe szorít.

Panasonic GZ2000

A Panasonic húzott egy merészet, hiszen az idei csúcsmodellnél bevetettek egy nézők felé fordított, képernyő alatt elhelyezett integrált hangrendszert, amely markáns külsőt kölcsönöz a készüléknek. Azt nem mondanánk, hogy ez a megoldás totálisan exkluzív, hiszen ehhez hasonlót láttunk már korábban, de a határozott vonalú talppal együtt egyéniséget kölcsönöz a GZ2000 névre hallgató televíziónak. Az látszik, hogy itt a dizájnereket beoltották az ívelt és a ferde vonalak ellen, mert kizárólag egyenesekkel és szinte csak derékszögekkel dolgoztak. Az összhatás egyébként ennek köszönhetően kifejezetten konzervatív, ami a Panasonic filozófiáját ismerve egyáltalán nem meglepő. Különösebben izgalmasnak nem neveznénk, sőt. Egyébként a készülék igazi finomsága a hátlapon rejlik, ugyanis itt elhelyeztek felfelé pozicionált hangszórókat, amire eddig korábban még nem láttunk példát.

LG W9

Az LG 4K OLED-csúcstévéje idén is a kakukktojás, hiszen a W9 az úgynevezett tapétatelevíziók sorát erősíti. Azaz rendkívül vékony, illetve könnyű, hagyományos értelemben vett talppal nem rendelkezik, és a falra kell rögzíteni apró mágnesek segítségével. Az összes elektronika, hardver és csatlakozó egy külső, hangrendszerként is funkcionáló dobozon kapott helyet. Maga a képernyő a totális elegancia és letisztultság mindenféle sallang nélkül, a már említett doboz pedig úgy néz ki, mint valami fura ufó, és egész jól néz ki.

