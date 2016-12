Invázió és rejtélyes gyilkosságok: ezek az év legjobb játékai

2016-ban rengeteg játék küzdött azért, hogy elrabolja a szabadidőnket, és idén is szép számmal akadtak olyan programok, amelyek érdemesek voltak arra, hogy hosszú órákat, akár napokat töltsünk velük. Listánkban a teljesség igénye nélkül szedtük össze azokat a címeket, amelyekkel kiválóan szórakoztunk az elmúlt 12 hónapban, és bátran ajánljuk a kipróbálásukat mindenkinek.

The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine

A Blood and Wine ugyan csak egy kiegészítő a 2015-ben megjelent The Witcher 3: Wild Hunt-hoz, de a lengyel CD Project Red nem elégedett meg néhány súlytalan extra küldetéssel, hanem olyan sztorit kanyarítottak nekünk az alapjáték mellé, amiért tényleg érdemes kicsengetni a plusz ezreket.

Feladatunk egy rejtélyes gyilkosságsorozat felderítése, méghozzá a Toussaint borvidék meseszép tájain barangolva. A Blood and Wine ráadásul nemcsak egy fordulatos és gyönyörűen felépített sztorival kényeztetett minket, de legalább 30 órányi extra játékidővel egészíti ki az amúgy sem rövid The Witcher 3-at – ez nagyjából háromszor annyi, mint amit egy átlagos AAA-kategóriás cím nyújt manapság.

Csodálatos, részletgazdag helyszínek, érdekes szereplők, változatos küldetések, ocsmány szörnyek és megannyi kihívás várja a játékosokat a kiegészítőben, amit a 34. szint alatt nem nagyon érdemes elkezdeni, hacsak nem vagyunk a folyamatos szenvedést előnyben részesítő mazochisták.

Már az alapjáték sem szűkölködött elképesztő szörnyekben, de a Blood and Wine további ocsmányságokkal szórakoztatja a nagyérdeműt Forrás: CD Projekt Red

Ha valakinek kimaradt volna a The Witcher 3, de szívesen elmerülne a gyönyörű külső nézetes akcióRPG világában, annak jó hír, hogy a játékból létezik Game of the Year kiadás, ami a Blood and Wine mellett tartalmazza a Hearts of Stone kiegészítőt is. Ez a csomag ötven euróért többhétnyi szórakozást biztosít, PC-n, PlayStation 4-en és Xbox One-on egyaránt.

SZINTÉN IMÁDTUK A Witcher 3 kiegészítője mellett remekül szórakoztunk a Pillars of Eternityt és a Divinity: Origial Sint idéző Tyranny-vel is, ami egy klasszikus cRPG, ahol minden döntésünknek komoly következménye van. Ezenfelül szívesen emlékszünk vissza a Deus Ex: Mankind Divided-ra, ahol többek között a nem túl távoli jövő Prágájában kommandózhattunk a speciális beültetésekkel „megáldott" Adam Jensennel. A Witcher 3 kiegészítője mellett remekül szórakoztunk a Pillars of Eternityt és a Divinity: Origial Sint idéző-vel is, ami egy klasszikus cRPG, ahol minden döntésünknek komoly következménye van. Ezenfelül szívesen emlékszünk vissza a-ra, ahol többek között a nem túl távoli jövő Prágájában kommandózhattunk a speciális beültetésekkel „megáldott" Adam Jensennel.

XCOM 2

A 2012-es XCOM: Enemy Unkown sikerrel támasztotta fel a 90-es évek egyik legjobb stratégiai játékát, az UFO: Enemy Unknown-t, és megmutatta, hogy még az ezredfordulót követően is lehet izgalmas körökre osztott stratégiai játékokat készíteni. A négy évvel ezelőtti epizód viszont nemcsak a véletlen műve volt, hiszen a fejlesztésért felelős Firaxis Games idén megismételte a bravúrt az XCOM 2-vel, újra órákat rabolva el a szabadidőnkből, izzasztó harcokra kényszerítve a Földet uralmuk alá hajtó idegenek ellen.

Az új rész a jól bevált sémát követi: folyamatosan bővíthetjük az ezúttal már mozgatható bázisunkat, a maroknyi katonánk minden küldetéssel fejlődik, vigyázni kell rájuk, mint a hímes tojásra, és esélyünk sincs az idegenek ellen, ha nem kutatunk és fejlesztünk megfelelő ütemben.

A harc nem csak az agresszív betolakodók ellen folyik, az idő is ellenünk dolgozik, és a játék már Normal fokozaton is képes keresztbetenni a terveinknek. Előre kell gondolkodnunk, és szem előtt kell tartanunk, hogy nem elég a körökre osztott harcokban remekelni, a nagyobb, globális fenyegetést is el kell hárítani.

A nehézséget most sem aprózták el a készítők, a játék már Normal fokozaton is képes csúnyán megizzasztani a játékosokat Forrás: 2K Games

Aki játszott az Enemy Unkown-nal, annak azonnal kézre áll a játék, de jó folytatáshoz híven kapunk rengeteg érdekes újdonságot, így egy pillanatra sem érezzük, hogy rókabőrrel lenne dolgunk. Kezdésnek ugyan csak a PC-sek jutottak hozzá az idei év egyik legjobb stratégiai játékához, de ősszel a PS4 és Xbox One tulajdonosok is megkapták a maguk verzióját, és megérte a várakozás, hiszen a port kifejezetten jól sikerült.

SZINTÉN IMÁDTUK Ráadásul a Firaxis nemcsak az XCOM 2-t készítette el számunkra, de szintén nagyon durrant a Civilization VI is, ami rengeteg átjátszott éjszakát eredményezett, köszönhetően a mindenki által ismert „csak még egy kör" csapdának. És ezek után még mondja valaki, hogy a körökre osztott stratégiák halottak! Ráadásul a Firaxis nemcsak az XCOM 2-t készítette el számunkra, de szintén nagyon durrant ais, ami rengeteg átjátszott éjszakát eredményezett, köszönhetően a mindenki által ismert „csak még egy kör" csapdának. És ezek után még mondja valaki, hogy a körökre osztott stratégiák halottak!

Forza Horizon 3

Az autós játékok rajongói nem voltak elkényeztetve 2016-ban, de ősszel a Microsoft korábban konzolexkluzív Forza-szériája azért szépített a helyzeten, hiszen megjelent az árkádosabb vonalat képviselő Forza Horizon 3, ami már nemcsak az Xbox One-tulajdonosok számára volt elérhető, de készült belőle PC-s port is a Windows 10-felhasználók számára.

A Forza-sorozat legújabb része tökéletesen hozta azt, amit egy folytatástól elvárunk: benne van minden, amiért a korábbi részeket megszerettük, kaptunk egy minden eddiginél nagyobb, kifejezetten változatos és exkluzív helyszínt, Ausztráliát, és ezúttal már nemcsak résztvevői lehettünk a versenyeknek, de mi magunk szervezhettük a címadó autós fesztivált.

Rengeteg csodás, végletekig kidolgozott jármű, jól működő vezetési modell, konzolon is szemkápráztató látvány, óriási szabadság, arra mész, amerre épp kedved szottyan, és ezeknek hála adott a gondtalan száguldás élménye, ami a Forza Horizon 3-ba pakolt tartalomnak köszönhetően szinte a végtelenségig élvezhető.

Országút, tengerpart, dzsungel, nagyváros – a Forzában mindez bejárható, ráadásul hihetetlenül változatos géppark segítségével Forrás: Microsoft Studios

És nem feltétlenül azért, mert hatalmas a terület, és rengeteg a verda, hanem a játék által ránk zúdított feladatok, versenyek és küldetések miatt is, amelyek között tuti lesz olyan, ami előbb-utóbb felkelti a játékos érdeklődését.

És arról még nem is beszéltünk, hogy a Forza Horizon 3 kifejezetten erős többjátékos résszel is rendelkezik, például már négyen, kooperatív módban is versenyezhetünk. Nem kétséges, hogy ez a játék az év autós programja.

SZINTÉN IMÁDTUK Szűk esztendő az idei, főleg ha a PlayStation 4 tulajdonosok szemszögéből nézzük, de azért nekik is jutott néhány finom falat. Például kijött az Asetto Corsa konzolos portja, ami ugyan nem ér a Forza Horizon 3 nyomába, de ha valaki széles járműparkra és szimulációra vágyik, az itt megtalálhatja a számítását. Szűk esztendő az idei, főleg ha a PlayStation 4 tulajdonosok szemszögéből nézzük, de azért nekik is jutott néhány finom falat. Például kijött azkonzolos portja, ami ugyan nem ér a Forza Horizon 3 nyomába, de ha valaki széles járműparkra és szimulációra vágyik, az itt megtalálhatja a számítását.

Dishonored 2

A 2012-es Dishonored lenyűgözte a nagyközönséget a különleges steampunk világával és a klasszikus Thief-sorozatot megidéző játékmenetével. Négy év várakozás után idén megérkezett a folytatás, ami nemcsak tökéletesre csiszolta az első rész megoldásait, de olyan újrajátszhatósági faktorral rendelkezik, ami manapság csak nagyon kevés videojáték sajátja.

A Dishonored 2-ben már két főhős közül választhatunk, akik eltérő képességekkel és lehetőségekkel rendelkeznek, ráadásul a történet is változik, attól függően, hogy az első részben már irányított Corvo vagy a lánya, Emily mellett tesszük le a voksunkat.

Ezen felül nemcsak az irányított karakter személye befolyásolja, hogy miképp alakul a történet, de az is, hogy miképp oldjuk meg a feladatokat. Választhatjuk a csendes megoldást, amikor egyetlen élet kioltása nélkül visszük végig a küldetéseket, lehetünk brutális mészárosok, vagy akár keverhetjük is a kettőt, annak megfelelően, hogy épp mihez van kedvünk.

Játszhatunk a sötétben megbújva, akár egyetlen élet kioltása nélkül, vagy a képen látható kevésbé szofisztikált módon is Forrás: Bethesda

Emellett a bevethető képességek is új réteget adnak a játéknak, hiszen akár varázslatok bevetése nélkül is végigvihetjük a sztorit, ami egészen más megközelítést kíván, mint amikor kihasználjuk a rendelkezésünkre álló lehetőségek teljes skáláját.

Mindezt egyedi látványvilág, hihetetlenül részletesen kidolgozott helyszínek és egy különleges történet ölelik közre, egy olyan játékot prezentálva számunkra, amit biztos, hogy többször is előveszünk majd a következő években, PC-n, PS4-en és Xbox One-on egyaránt.

SZINTÉN IMÁDTUK Nem csupán a Dishonored volt nagy visszatérő idén, de kiválóan szórakoztunk a legújabb DOOM-mal és a Call of Duty legújabb részével, az Infinite Warfare-rel is. Utóbbi multija ugyan nem sikerült túl jól, de a single player kampánynak azért megéri adni egy esélyt. Nem csupán a Dishonored volt nagy visszatérő idén, de kiválóan szórakoztunk a legújabb-mal és alegújabb részével, az-rel is. Utóbbi multija ugyan nem sikerült túl jól, de a single player kampánynak azért megéri adni egy esélyt.

Overwatch

A Diablo 4 bejelentése ugyan elmaradt az idei BlizzConon, viszont a sokak által körülrajongott Blizzard idén is tovább öregbítette a hírnevét, méghozzá egy olyan játékkal, ami megannyi év után nem egy újabb Warcraft-, Starcraft- vagy Diablo-folytatás, hanem egy vadonatúj cím, ami ugyanolyan mestermű, mint a cég korábbi munkái.

Az Overwatch egy kizárólag online játszható többszereplős, csapatalapú lövöldözős program. Egy olyan műfaj képviselője, aminek a versenyzőivel Dunát lehet rekeszteni, de a Blizzard májusban egy olyan kiválóan összerakott, tökéletesre csiszolt és tökélyre hangolt játékot dobott a piacra, amilyen más stúdióknak csak többéves foltozgatás után szokott összejönni.

A játék indulásakor 21 hős közül lehetett válogatni, akik a négy előre meghatározott kaszt (offense, defense, tank, support) valamelyikébe tartoztak, egyedi fegyverekkel és speciális képességekkel felszerelve.

Az egyes szereplők egy jó csapatban tökéletesen kiegészítik egymást, ráadásul az egyes figurák gyorsan kiismerhetőek, könnyen játszhatóak, aminek köszönhetően képtelenség megunni a programot, hiszen ha már fárasztana az éppen aktuális hősünk, akkor rögtön elővehetünk egy másikat, hogy vele is tökélyre csiszoljuk a játékunkat.

Csapatalapú lövöldözős játék annyi van, mint égen a csillag, de a Blizzard ebben a műfajban is képes volt kiemelkedőt alkotni Forrás: Blizzard

A változatosságot a tucatnyi pálya és a négy különböző játékmód (Assault, Escort, Control, Assault/Escort) is biztosítja, és ha van pár barátunk, akik szintén szeretik a többszereplős online lövöldözős mókákat, akkor hosszú hónapokra biztosítva van az önfeledt szórakozás.

A Blizzard ráadásul folyamatosan bővíti a programot, így az Overwatch nemcsak 2016, de a következő évek legjobb játéka is lehet, minden fontos platformon (PC, PS4, Xbox One).