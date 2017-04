A Huawei Mate 9 tavaly novemberi bemutatóján nagy figyelmet kapott a telefon luxuskiadása is. Először úgy tűnt, Magyarországra el sem jut, végül limitált példányszámban mégis piacra került nálunk is. Nagyon jó telefon, de felfoghatatlanul drága. Ennyiből már vehet akár használt autót is, persze nem ott, ahol a felvételeink készültek.