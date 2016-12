2016 nagy visszatérései a tévében

Idén is voltak nagy pillanatok a tévé világban. Több, kissé elfeledett vagy nem épp karrierje csúcsán álló színész dicsőséges visszatérésének, illetve rég várt sorozatfolytatás adásba kerülésének lehettünk a szemtanúi. Sőt még a halottak is feltámadtak!

Sarah Jessica Parker

Az 51 éves színésznő számára az igazi aranykort az jelentette, amikor 1998 és 2004 között a Szex és New Yorkban mindenki kedvenc Carrie Bradshaw-ját alakította. Az ezt követő nagyjátékfilmes változatok csak szomorú utánlövések voltak (és nem is sültek el jól), ezenkívül a sztár pedig az utóbbi években csak harmatgyenge romkomokban (Hova lettek Morganék?, Csak tudnám, hogy csinálja, Minden út Rómába vezet) szerepelt.

Így valódi örömünnepet jelentett (vélhetően nemcsak a rajongók, hanem Parker számára is), hogy a színésznő idén ismét felbukkant egy HBO-sorozatban. A Válás ráadásul halványan még az egykori nagy sikert, a Szex és New Yorkot is megidézi, amennyiben egy (hamarosan) egyedülálló(vá váló) nő szívügyeit követhetjük, akiben hűséges barátnői tartják a lelket.

De a Válás sokkal több, mint a Szex és New York halvány utánérzése, ami nagyrészt Sarah Jessica Parkernek köszönhető, hiszen tud újat hozni és megújulni, így Francest nézve eszünkbe se jut Carrie. A sztár és az alkotók együtt ismét megteremtettek egy olyan női figurát, akivel sok sorstársa tud azonosulni, és akinek a kalandjait épp akkora figyelemmel követhetjük hétről hétre, mint annak idején a Szex és New York hölgyeiét.

Jude Law

Az év másik nagy megújulója mindenképpen az angol színész, aki A tehetséges Mr. Ripley után jó sokáig stabilan hozta a jobbnál jobb, élvonalbeli filmeket, a Guy Ritchie-féle Sherlock Holmesokat követően azonban mintha kissé megfeneklett volna a karrierje. Law utoljára a 2013-as Dom Hemingwayben tett le bármi érdemlegeset az asztalra, és az sem szólt túl nagyot. Így nagyon is kapóra jött neki, hogy felkérték Az ifjú pápa címszerepére.

A sorozat pedig igazi újjászületést hozott a számára, hiszen korábban még sosem játszotta tévészéria főszerepét, hasonló figurát sem alakított előtte, ráadásul egy olyan alkotóval, az olasz Paolo Sorrentinóval dolgozhatott együtt, aki korábban már számos mozifilmmel tarolt, de a tévében most bizonyított először.

A siker pedig átütő volt: a kritikusok egyszerűen imádták Law „rosszfiú" pápáját, és az alkotásból már az előtt berendelték a második szezont, mielőtt az első évadot bemutatták volna. A színész az első amerikai pápa, a fiktív XIII. Piusz szerepében egyszerre rejtélyes és sebezhető, ellenszenves és lehengerlő, sajnálatra és irigylésre méltó, egy igazi rocksztár – a sorozat pedig emiatt folyamatosan tele van meglepetésekkel. Az amerikai premier ráadásul még hátra van, így Jude Law további babérokat is learathat.

Winona Ryder

Az év visszatérései között nem mehetünk el szó nélkül Winona Rydernek a Stranger Things című Netflix-sorozatban nyújtott alakítása mellett sem. A nosztalgikus hangulatú (a nyolcvanas évekbeli sci-fiket, Stephen King világát, gyerekszereplőivel pedig konkrétan az E. T.-t megidéző) mű a színésznő és rajongói számára is valódi múltidézést jelentett, hiszen Rydert utoljára a kilencvenes években láthattuk ragyogni.

Miközben az 1988-as Beetlejuice – Kísértethistóriától kezdve az 1999-es Észvesztőig sorozatosan hozta a jobbnál jobb alakításokat, a 2000-es években a sztár (bár folyamatosan játszott) szinte teljesen elfeledetté vált. A sötét hangulatú, ugyanakkor a gyerekek miatt időnként mókás sci-fi/horror széria azonban remélhetőleg most megtöri az átkot. A Stranger Things volt az év egyik meglepetéssikert arató sorozata, és ha másban nem is, a jövőre érkező folytatásban Ryder ismét elvarázsolhat minket az egyszerre csodás és kattant kisvárosi anyuka figurájával.

Havas Jon

Habár a kiszivárgott pletykák miatt sokan már számítottak rá, azért igazán felemelő pillanat volt, amikor az előző évad végén Julius Caesar meggyilkolására emlékeztető halált halt Trónok harca-hős a húsvét után szűk egy hónappal visszatérő hatodik szezon második epizódjában szó szerint feltámadt.

Havas Jon a vériszamos fantasyszéria kevés szimpatikus figurája közül az egyik, így sokan drukkoltunk, hogy a pletykák igaznak bizonyuljanak, és nem kellett csalódnunk. Az új évad ráadásul még a korábbiaknál is kiemeltebb szerepet tartogatott a számára, sőt sorsdöntő titkok is kiderültek a személyével kapcsolatban – a körötte zajló események a lenyűgöző utolsó előtti epizódban, a Fattyak csatájában tetőztek. Mindezek miatt már alig várjuk a folytatást – nagy kár, hogy ezúttal a szokásosnál tovább kell böjtölnünk.

Sherlock

A Sherlock című brit sorozat rajongói ezzel szemben már hozzászokhattak, hogy alkalmanként több évet kell várniuk egy-egy évadra, hiszen a modernizált mesterdetektív kalandjai a drámaszériáknál szokásos egyórás helyett mozifilm hosszúságú, másfél-másfél órás epizódokban tárulnak elénk.

A két főszereplőnek, Benedict Cumberbatchnek és Martin Freemannek ráadásul időközben annyira beindult a nagyjátékfilmes karrierje, hogy a 2014-ben adásba került harmadik szezon után egészen 2017-ig kell tűkön ülnünk a negyedik évad részeiig.

Az alkotók azonban voltak olyan kegyesek, és dobtak egy csontot a kiéhezett nézőknek: A szörnyű menyasszony című karácsonyi különkiadás idén január 1-jén került adásba, különlegessége pedig az volt, hogy a szokásos jelenkori epizódok helyett ezúttal a hősökkel együtt a múltban találtuk magunkat – nagyjából akörül, amikor az eredeti Sherlock Holmes-regények játszódhattak.

Az igazi meglepit szerző kosztümös kikacsintás mellett A szörnyű menyasszony korát megelőzően érzékeny, nőpárti üzenetével is felhívta magára a figyelmet. Mindez pedig nemcsak a sóvárgó nézők tetszését nyerte el, de a szakmáét is: a Sherlock-különkiadás szeptemberben az Emmy-gálán elnyerte a legjobb tévéfilmnek járó díjat.

Szívek szállodája

Tavaly októberben valódi bombaként robbant a hír, hogy kilenc év után visszatérnek a képernyőre a Gilmore lányok, méghozzá a régi sorozatnak az utolsó évadára menesztett eredeti ötletgazda, Amy Sherman-Palladino vezetésével. A feltámasztott új szezon pedig exkluzív módon négy másfél órás epizódot tartalmazott: a Gilmore Girls: A Year in the Life címnek megfelelően egy téli, egy tavaszi, egy nyári és egy őszi fejezetet – és nem okozott csalódást.

A Szívek szállodája, amit szeretünk és ahogy szeretjük, visszatért, és a legjobb formáját hozza. Olyan, mint egy tálnyi, porcukorral meghintett fánk és egy adag különösen ropogós sült krumpli" – lelkesedett a Variety kritikusa, aki szerint a széria továbbra is a Lorelait alakító Lauren Grahamnek köszönheti a legtöbbet.

A nagy visszatérésnek köszönhetően pedig Sherman-Palladino végre úgy fejezhette be az utolsó részt, ahogy mindig is akarta. A feltámasztott sorozat bemutatása óta sokat emlegetett „négy utolsó szó" egyenesen sokkolta a rajongókat, ugyanakkor a további folytatás lehetőségét is meglebegtette előttük, hiszen így a Gilmore Girls: A Year in the Life méretes cliffhangerrel zárult.

Válótársak

A magyar romantikus vígjátéksorozat visszatértére szerencsére nem kellett sokat várnunk. A Válótársak az állandó szereplők, azaz Stohl András, Scherer Péter, Lengyel Tamás, Gubás Gabi, Balsai Móni és Földes Eszter mellett olyan új arcokkal folytatódott, mint Nagy Ervin és Gryllus Dorka. A második évad részei ráadásul a férfi nézőknek még az előző szezonban látottakhoz képest is több és pikánsabb szexjelenettel kedveskednek – szinte nincs is olyan epizód, amely nem valami merész ágytornával indítana.

A női nézők örömére azonban a megszokott romantikus elemek sem hiányoznak: tovább bonyolódott Dávid és egykori kezelőorvosa, Dalma love storyja, Joci is összegabalyodott az első évadban még Bálintot boldogító Leonórával, Zsófinak pedig saját sógorával alakult valami. A legjobb azonban továbbra is az az egészben, ahogy a kényszerűségből összeköltöző „fiúk" között működik a kémia: Stohl, Scherer és Lengyel összjátékát még mindig öröm nézni.

