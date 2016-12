Idén sem maradtak pikáns képsorok nélkül a tévézők: nagyot dobott többek között a Trónok harca, a Bakelit és a Westworld, de még a The Walking Dead is szolgált némi meztelenkedéssel, miközben a hazai sorozatokban is tanúi lehettünk egy s másnak. Lássuk!

Természetes, hogy az Egyesült Államokban a húzósabb szexjelenetekkel a kábelcsatornákon találkozhatunk, az országos adók nem engedhetik meg maguknak az explicit ábrázolásmódot, teljesen meztelen szereplőt is legfeljebb hátulról mutathatnak.

Az HBO és a Netflix így az idén sem fukarkodott a szexjelenetekkel, a rajongók számára a legmeglepőbb képsort azonban talán az AMC szállította, hiszen kevesen számíthattak arra, hogy Michonne és Rick összegabalyodik a The Walking Dead-ben – ugyan sok konkrétumot nem láthattak, de erre valószínűleg sokan emlékeznek:

A meztelenséggel régen sem spóroló Trónok harcá-ban ezúttal Emilia Clarke-nak volt egy emlékezetes jelenete, amelyben ismét anyaszült meztelenül láthattuk, így sétált ki a tűzből a hatodik évad negyedik részében:

Forrás: HBO

Idén Yara Greyjoy figurája is okozott kellemes meglepetéseket, amellett, hogy Daenerysszel flörtölt, egy kuplerájban is szívesen szórakozott egy félmeztelen prostituálttal, miközben a testvére ott ült mellette:

Az HBO sorozatai közül az év nagy bukása volt a Bakelit, de miután a hetvenes évek New Yorkjában, a szex, drogok és rock'n'roll szentháromságában játszódott, kokós orgiák is akadtak a repertoárban. Juno Temple figurája egy ponton önfeledt édeshármasba kezdett bele, mellette pedig Olivia Wilde-ot is láthattuk meztelenül, valószínűleg sokak örömére.

Forrás: HBO/Vinyl

A Westworld-ben Evan Rachel Woodot és Thandie Newtont is megcsodálhattuk meztelenül, de aranyszínűre festett robotok is orgiáztak a rendhagyó kalandparkban, amivel talán minden eddiginél nagyobbat dobtak a tévés szexjelenetek terén. Kvázi nekrofíliának is tanúi lehettünk, miközben az HBO itt a hölgyeknek is kedvezett, pár péniszt is mutatott.

Ebben az évben 50 Cent férfiassága is napvilágot látott a Power című sorozatban, amin maga a rapper is kiakadt, állítólag más képsort mutattak neki, mint ami aztán adásba került – persze valójában ez csak egy kis reklám lehetett az ominózus epizódnak.

A Masters of Sex vagy a Shameless – Szégyentelenek pár pikánsabb képsorát szintén ezen a videón tudjuk megnézni, azt pedig, hogy nem csak a húszéveseké a világ, az Orange Is The New Black bizonyította egy őrült édeshármassal.

A legmókásabb hármas partinak azonban a Netflix másik show-jában, az Easy-ben lehettünk tanúi, itt Orlando Bloom keveredett irigylésre méltó helyzetbe, két meztelen nő közé. Ami aztán a jelenetet viccessé tette, hogy közben bekapcsolva hagyták a bébiőrt, így minden alkalommal, amikor a gyerek felsírt, valamelyik résztvevő azonnal rohant a másik szobába.

Lady Gagát az év egyik legbizarrabb szexjelenetében láthattuk az Amerikai Horror Story legújabb etapjában, a Roanoke-ban, de nem szabad megfeledkeznünk Riley Keough alakításáról sem a The Girlfriend Experience-ben. Az új sorozat a Barátnő rendelésre című film remake-je, a történet középpontjában egy luxusprostivá váló diáklánnyal, így a főszereplőt igen gyakran láthattuk meztelenül.

Itthon az Aranyélet és a Válótársak szexjeleneteit kell kiemelni, előbbieket ízlésességük, utóbbiakat explicit ábrázolásmódjuk miatt. Szívesen néztük, hogyan esett egymásnak Ónodi Eszter és Anger Zsolt karaktere, vagy miként vált igazi nő az addig kölyökforma Mirából – mint ahogy Gryllus Dorka vagy Horváth Alexandra is csodálatos volt, előbbi dominaszerkóban, utóbbi pedig olyan adottságokkal, amikre Stohl András is csak meresztette a szemét, kicsivel a 30. másodperc előtt: