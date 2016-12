Meglepő találatok 2016 legjobb sorozatepizódjai között

Ki nem találná, melyik széria áll az élen a TV Guide listáján, ahol az idei év legjobb sorozatepizódjait szedték össze – a The Walking Dead emlékezetes évadnyitóját például meg sem említik.

A TV Guide nyomtatott formában 1948-ban jelent meg először, de a netes verzióját is tapasztalt stáb készíti, amelynek tagjai nemegyszer elsőként értesülnek az amerikai tévéipar történéseiről – ehhez képest igen különös listát állítottak össze 2016 legjobb sorozatepizódjairól.

Persze, figyelembe kell venni, hogy más kultúrkörről van szó, a magyarok nagy része a listára felkerült sorozatok egy részéről nem is hallott, vagy ha adnák is azokat hazai adón, nemigen számíthatnának nagy érdeklődésre.

Ezzel együtt minimum fura, hogy a The Walking Dead hetedik évadját megnyitó részt – amelyben Negan két főszereplőt is agyonvert – meg sem említik, holott a világsajtóban mindenütt óriási hatása volt, a TV Guide is nem egy bőrt lehúzott róla.

Negan mészárlása nem hagyott mély nyomot a TV Guide csapatában Forrás: AMC

Ugyanígy nem szerepel például a listán a Westworld agyondicsért fináléja, pedig erről is rengeteget lehetett olvasni, mindenféle fórumon elemezgették újságírók és rajongók egyaránt.

Azt hihetnénk, hogy a TV Guide ezek helyett inkább a kevésbé nagy hatású, kevesebb figyelmet kapott epizódokra szerette volna felhívni a figyelmet, ha viszont ez így van, akkor a Trónok harca évadzárója és az Aznap éjjel nyitánya lóg ki nagyon az összeállításból.

Íme, a teljes lista: