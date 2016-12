2016 sem múlt el beszólások, sértődések nélkül

Idén is akadt néhány olyan eset, amikor ingerülten üzengettek egymásnak a sértődött hírességek, Majka és Schobert Norbi napokon át veszekedett a közösségi oldalukon, Demjén Ferenc a Sztárban sztár zsűrijére lett dühös, Havas Henrik pedig nem kímélte sem Hajdú Pétert, sem Bochkor Gábort – az év emlékezetes beszólásaiból, sértődéseiből szemezgettünk.

Mintha Ózdon volna tenger

Majka és Norbi hosszasan üzengetett egymásnak Forrás: Mudra László, Szabó Gábor/Origo

Majka eléggé kiakadt Schobert Norbira, amiért azt mondta, hogy nem jött be neki Bulgária, mert olyan érzése volt, mintha „Ózdon volna tenger”. A TV2 műsorvezetője szerint ezzel a kijelentéssel megsértette otthonát és a helyieket, hosszabb bejegyzésben írt arról, hogy mennyire nem tetszik neki ez a kijelentés. Bár Norbi egyszer bocsánatot kért, még jobban elmélyítette a haragot később tett megjegyzéseivel, durván kritizálta Majkát, aki nyílt levélben többek közt azt írta válaszul, hogy „ha valaki nem eszik elég szénhidrátot, akkor nem pörög elég gyorsan az agya”.

Még Balázs Pali is beszállt a cirkuszba, kerti sütögetésen hozta volna össze a civakodó feleket.

Havas Henriknek mindenkiről megvan a véleménye

Havas Henrik sokaknak beszólt Forrás: Fem3

Amikor Hajdú Péter műsora az ATV-re költözött, megkérdezték Havast, hogy mit gondol a műsorvezetőről, és milyennek látja a műsort. Azt mondta, nem kíváncsi Hajdú Péter műsorára, szerinte Hajdú két dologhoz nem ért: a riporterkedéshez és a nőkhöz. „Kedvelem őt, mint magánember, de amikor képernyőn látom, idegesít. Voltam nála vendég, úgy tud nézni interjú előtt, mintha meg akarna halni, vagy mint akit akasztani visznek. Félelem van a szemében! Szerintem földrengéskor néznek így az emberek” – mondta róla.

Egy másik alkalommal Havas Bochkornak is beszólt, a Mokkában ezt mesélte: „Volt a Buzera című, nagyon elfuserált műsor. A Bochkor vezette, amihez hozzáér, az tönkremegy a televízióban. Akkor kérdezte a Kelemen Anna a sminkszobában, hogy nem akarok-e írni róla egy könyvet. Valami hatvanezer példány ment el belőle.”

A Morning Show miatt is kiakadt

A Morning Show miatt is beszólt Fotó: Adrián Zoltán - Origo

Sebestyén Balázsék műsorába betelefonált egy hallgató, aki arról sztorizott, hogy Havas egy zanzibári nyaraláson kissé sok szeszes italt fogyasztott. Havas szerint, ha Bajor Imrével ment, akkor jelentős mennyiségű alkoholt ittak, de azon az úton feleségével volt, aki kontrollálja őt a fogyasztásban. „Az ilyen típusú műsoroktól és Sebestyén Balázstól pontosan ez az elvárható szint. Jogilag ezt úgy mondják, hogy a tőle elvárt magatartást tanúsítja. Lefordítva: az állatorvostól elvárható, hogy ne dögöljön meg a ló, tőlem, hogy tudjam a különbséget tulajdon és birtok között, Sebestyén Balázstól pedig az az elvárható, hogy gusztustalan legyen.”

Szabó Zsófinak bocsánatot kellett kérnie

Szabó Zsófi bocsánatot kért az Frizbiben Kis Grófóra tett kijelentése miatt. A műsorvezető élő Facebook-videóban magyarázkodott, amelyben párjáról, Kiss Zsoltról is vallott, és arról is beszélt, hogy a történtek óta Grófóval is beszélt már.

Szabó Zsófi bocsánatot kért Forrás: RTL Klub

De miből lett a félreértés? A Frizbiben Hajdú Péter idézte Kis Grófo édesapjának szavait: „Nálunk abszolút nem szokás, hogy a férfi házimunkát végezzen, a nő pedig nem dolgozhat. De olyanról sem lehet szó, hogy az asszony nélkülünk elmenjen mondjuk mulatni. Ha bármilyen vendégünk van, nem ülhet az asztalunkhoz. Neki az a dolga, hogy kiszolgáljon minket.”

Zsófi a fenti mondatokra reagált, azt mondta, ha tényleg úgy van, hogy náluk másodlagosak a családban a nők, akkor szégyent hoznak a cigányságra.

Sértődés a Sztárban sztár miatt

Majka is viccelődött a produkción Fotó: Mudra László - Origo

Nem először volt sértődés a Sztárban sztár miatt, 2016-ban Demjén Ferencet sikerült megbántani a zsűrinek. A műsorban Kocsis Tibornak Demjén Ferencet kellett megszemélyesítenie, a zsűri egyik fele, Majka és Hajós András azonban amellett, hogy értékelte a produkciót, Demjén színpadi megjelenésén és életvitelén is poénkodott egy sort.

Demjén így reagált az esetre: Ne olyan személyek döntsenek az én megítélésemről, akik tíz év múlva talán sehol nem lesznek, alkosson rólam véleményt a közönség. Az ő szeretetük éltet, az ő és nem ezeknek a ripacsoknak a véleményére adok. De mit is várunk Majkától?” Később a zsűritagok elnézést kértek.

A Való Világ bosszantotta fel

Az egykori villalakó, Baukó Éva többször kiakadt a Való Világ játékosaira, de leginkább Soma és Evelin miatt „fordult fel a gyomra”.

Baukó Éva a lakók miatt szégyelli magát Forrás: TV2

„Most kaptam ezt a kis erotikus videót, máshogy fogalmazok, hardcore pornót! Ez lenne a Való Világ? Annyira felfordult a gyomrom, hogy végig sem bírtam nézni! Anno ez a műsor tett ismertté, de most szégyellem, hogy meggyalázzák, és nem csak a szereplőkre gondolok. Még én voltam a legundorítóbb, legvállalhatatlanabb játékosnak kikáltva? Ez után a videó után átértékelem a szexuális szokásaimat. Lehet, hogy engem konzervatívan neveltek, de én azt gondolom, ha majd egyszer anya leszek, sosem kell ilyen miatt szégyenkeznem” – írta.

Nyerő és sértődős párosok

Az UTE futballistája és párja esett ki az RTL Klub műsorából, csak Szabó Zsófi és párja szavazott a bennmaradásukra. Peller Anna és a férje szintén voksolhatott, ők Valkó Eszteréket akarták bent tartani. Egy-egy lett az állás, de az utóbbi duónak több pénze jött össze, így ők maradhattak. Kabáték futballnyelven szólva rosszabb gólkülönbséggel estek ki, volt is duzzogás. Nem csak ők voltak ezzel így, minden adásban morgott valaki valami miatt.

Kabát Péter és Róka Adrienne, Nyerő páros Forrás: RTL Klub

A Dal 2016 sem ment le simán, a zsűri alaposan lehúzta Mohamed Fatima produkcióját: az énekesnő ezt annyira zokon vette, hogy villámgyorsan elhagyta a stúdiót. A lapoknak azt mondta, nem tervez visszatérni ebbe a műsorba, Eurovízió ide vagy oda.