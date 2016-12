Matthew McConaughey szeretné visszakapni a régi melóját

Matthew McConaughey szívesen benne lenne a True Detective harmadik évadjában, azt mondta, egy percig nem habozna, ha felajánlanák neki a régi szerepét.

Matthew McConaughey a The Rick Eisen Show-ban beszélt arról, hogy ha lesz a True Detective-nek, A törvény nevében-nek harmadik évadja, és jól meg is lesz írva, habozás nélkül vállalja benne újra a szerepét. Itt meg tudja nézni videón is, hogy pontosan miket mondott:

A színész ezzel azokra a pletykákra reagált, amelyek szerint a harmadik szezont újra az első évad szereplőivel készítenék el, miután a második, teljesen új szereplőgárdát felvonultató szezon óriásit bukott.

A második etapot a kritikusok és a nézők sem kedvelték, még McConaughey első évadbeli kollégája, Woody Harrelson is úgy nyilatkozott annak idején, hogy bánja, hogy executive producerként ott maradt a neve a stáblistán.

Matthew McConaughey (a háttérben Woody Harrelsonnal) a True Detective-ben Forrás: HBO

A True Detective-et hivatalosan nem kaszálták el az HBO-nál, senki nem tudja azonban, hogy lesz-e harmadik szezon, és ha lesz is, mikor jön – mindenesetre az alkotója, Nic Pizzolatto most épp Robert Downey Jr.-ral dolgozik a Perry Mason feltámasztásán, vagyis a közeljövőben ne számítsunk a folytatásra.