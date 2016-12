Melanie Griffith egy szektavezérnek segít

Melanie Griffith visszatér a képernyőre, a The Path című sorozatban kapott szerepet.

A Dolgozó lány-ért annak idején Oscarra is jelölt Melanie Griffith is megjelenik a The Path második évadjában, egy új visszatérő karakter, Noa (Britne Oldford) édesanyját fogja játszani.

Nem mellesleg a zeneipar nagyágyúja lesz, akinek támogatására a központi karakter, a Hugh Dancy által játszott szektavezér is pályázik – a The Path ugyanis egy fiktív vallásról és követőiről szól.

Melanie Griffith visszatér a képernyőre Forrás: AFP/Robyn Beck

Griffith-t tévés produkciók közül legutóbb a Hawaii Five-0 néhány részében láthattuk, de korábban is megjelent már egy-két epizódban olyan szériákban, mint a Kés/Alatt, a Nevelésből elégséges vagy épp a Vérmes négyes, amelyben önmagát alakította.

Komolyabb szerepet csak a Twins című sorozatban vállalt – a központi családban ő játszotta az édesanyát –, ezt azonban egy évad, tizennyolc epizód után elkaszálták.