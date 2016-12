A 10 legjobb sorozatszinkron 2016-ból

Az idén 81 éves szakma koránt sem öreg és rozoga, nem csak a rosszat kell észrevenni - tele van friss és kreatív alkotásokkal. Rengeteg jó magyar változat készült, amelyből összeállítottunk egy tízes listát a Magyarszinkron.hu szerkesztői segítségével.

10. Préda

A sorozat főszerepére Sarádi Zsoltot választotta Szalay Éva szinkronrendező. Sarádi hangja igazi őserő: kommandós, viking, vagy bármilyen kőkemény férfikarakterhez tökéletesen passzol. A Préda főszereplője nem külsejével, hanem a benne dúló feszültséggel, haraggal jelzi férfiasságát, amit a magyar színész nyers és erőteljes megszólalásaival kitűnően követ. Ehhez jó partner Tarr Judit a feleség szerepében. Epres Attila - mint a Bróker - egyszerre képes kiadni kegyetlen megbízatásokat, de emberi segítséget is nyújt.

9. Amerikai Horror Story

Forrás: fx

Somló Andrea szinkronrendező nehéz feladatot kapott, hiszen olyan hírességek vállaltak szerepet, mint Lady Gaga. A magyar színjátszás legjobbjai kaptak feladatokat a sorozatban. Megszólalt Molnár Piroska, Létay Dóra, Bogdányi Titanilla, Kőszegi Ákos, Harsányi Gábor, Dunai Tamás és még sokan mások. Somló Andrea biztos kézzel választotta az újabb és újabb hangokat, így mindenki számára érdekes és izgalmas magyar változatot készített, amely méltó az eredeti alkotáshoz.

8. Da Vinci démonai

Ebben az évben búcsúztunk el az ifjú Leonardo kalandjaitól. Kertész Andrea szinkronrendező aprólékos munkával készítette el a magyar változatot. Vajda Evelin mondatai korhűek, de a mai nézők számára is jól érthetőek, így a látványhoz jól illeszkedő szinkron jött létre. Fehér Tibor ifjú feltalálója intelligensen oldotta meg a rá váró feladatokat társaival, Pálmai Annával és Csík Csaba Krisztiánnal. A gonosz szerepében igazán gyűlöletes volt Zámbori Soma, akire Fekete Ernő hercege is nehezen tudott hatást gyakorolni.

7. Válás

Forrás: HBO

Vidám kis válási mizériába csöppenhetünk a Szex és New York egykori sztárjával. Sarah Jessica Parker sokat köszönhet a hazai sikerében Spilák Klárának, a színésznő hangja szinte eggyé vált az amerikai kolléganőjével, így természetesen itt is ő szólaltatja meg. Majoros Eszter szinkronrendező Schneider Zoltánt hívta a férj szerepére, aki itt végre igazán meg tudja mutatni a humoros oldalát is.

A szokatlan se veled-se nélküled küzdelem részei még Hegyi Barbara és a ritkán hallható Hirtling István is, akik az ismerős házaspár jó tanácsaival segítik vagy éppen bonyolítják az egymással is nehezen birkózó hősök életét.

6. Flash

Manapság nem lehet könnyű szuperhőshangokat választani, hiszen nem lehet tudni, hogy egy karakter mikor és hol bukkan fel újra. Aprics László értő kezei alatt finoman megkomponált magyar változatot kapott ez a sorozat, amely elsősorban Szabó Máté figurája köré épül. A világ leggyorsabb emberének szórakoztató történetét emeli Czető Roland mindent tudó, de kicsit esetlen feltalálója, Ruttkay Laura szépséges és okos tudósnője is. Nem a megszokott hangját kapta Tom Cavanagh, aki ezúttal Debreczeny Csabával párban okozott sok problémát a főhősnek, hogy a későbbiekben azért ő is beálljon a segítők közé.

5. Szívem csücskei

Csuja Imrét szeretik a bumfordi családfő szerepek. Cipőárus figurája – Al Bundy, mondani sem kell - már-már ikonikus magasságokba repült a magyar szinkron történetében, ezúttal viszont vécéket árul nem nagy lelkesedéssel. Dögös és nagyszájú feleségét Kisfalvi Krisztina szólaltatja meg dögösen és nagyszájúan.

Berzsenyi Zoltán nemcsak színészként, de a sorozat szinkronrendezőjeként is figyelt arra, hogy a lehető legszínesebb választékot állítsa össze ehhez a kedves és vidám sorozathoz. Így hallhatjuk Hámori Eszter kortalanul szép orgánumát az önálló életre nem igazán alkalmas testvér szerepében, és külön köszönet Rátonyi Hajniért, aki nemcsak nagyszerű, de amerikai kollégájával együtt idéznek meg egy másik nagyon népszerű sorozatot is.

4. Sherlock és Watson

Rajkai Zoltán talán az egyetlen, aki a Sherlock-univerzum legszélén járt, és minden esetben kiemelkedőt alkotott. Szinkronizálta Moriartyt, aki a nyomozó ősellensége, és itt pedig már több éve szólaltatja meg ezt a különleges lángelmét. Ezerhangú színész, aki a legkülönfélébb karakterekben bizonyított már, Sherlockja pedig jól illeszkedik a többi feldolgozás szinkronjaihoz.

Hornyák Mihály szinkronrendező tökéletes ellenpontnak hívta el Kökényessy Ágit, akinek Watsonja nyugodt és visszafogott, így jól ellensúlyozza kollégája folyamatos vibrálását. Az amerikai alkotóknak sikerült ügyesen alakítaniuk a történetet, színes, változatos karakterekkel, ezt pedig pontosan követi ez a magyar változat.

3. Downton Abbey

Forrás: PBS

Az utolsó évada megy hazánkban az egész világon végigszáguldó, de mégis lassan hömpölygő sorozatnak. Kiss Virág szinkronrendezőként azt a nehéz feladatot kapta, hogy szedjen össze rengeteg elsőrangú színészt, akik szívesen mennek ki apró szerepekre. Szerencsére sikerrel járt, és az eredeti alkotók által meghatározott exkluzív megjelenést sikerült hangban is maximálisan átültetnie a magyar változatba.

Sajnos a hazai forgalmazás nem túl sikeres, így csak remélhetjük, hogy egyszer egy olyan tévére kerül ez a sorozat, amelynek lesz elég ereje a megfelelő marketinghez. Addig is, aki még szeretné meghallgatni Pásztor Erzsi, Györgyi Anna, Rosta Sándor, Konrád Antal, Andresz Kati és a többiek játékát, még nyomon követheti a záróévad néhány epizódját.

2. Agymenők

Jelenleg a tízedik évad fut a tengerentúlon, ami nemsokára hozzánk is megérkezik. A magyar színészgárda a harmadik szinkronstúdióban dolgozik, ahol jelenleg Bartucz Attila figyel a megszokott minőség fenntartására. Szerencsére a váltások nem hallhatók a végeredményen. Szabó Máté szájmenései, Csőre Gábor kifakadásai ugyanolyan élvezetesek még mindig.

Mezei Kittynél már csak Dögei Éva tud szőkébben megszólalni, amihez jól passzol Szabó Zselyke – egyébként nem – mélyen zengő okoskodása. Különleges párost alkot Karácsonyi Zoltán és Pálmai Szabolcs, akik annak ellenére, hogy a felvételek alatt nemigen találkoznak, mégis igazi öribariként ugratják egymást.

1. Kártyavár

Forrás: Netflix

Valószínűleg sok politikus tanulhatna Frank Underwoodtól, az amerikai politikai élet egyik legbefolyásosabb, és manipulatívabb szereplőjétől. A House of Cards főhőse, akit Kevin Spacey alakít, gátlástalanul lépdel felfelé, senkit és semmit nem kímélve.

Orosz Ildikó szinkronrendező kemény kézzel irányította az első évadok felvételét. Ennek eredményeként Nemcsak Epres Attila, de Spilák Klára is élete egyik legjobb szinkronalakítását nyújtja. Tűzön-vízen kitartó házaspárjukat egy cél vezérli, így elnézik egymásnak a kilengéseket is. Gáspár Kata fiatal és számító újságírója hamar megkapja, amit megérdemel, és így jár Zöld Csaba alkoholista és drogfüggő politikusa is. Laklóth Aladár csendes és lojális segédje a legtisztább karakter ebben a történetben.

Minden színész álma az ehhez hasonló szerepek eljátszása, legalább hangban, így nem csoda, hogy minden szereplő mindent belead. Bár ennek az évadnak a szinkronja nem idén készült, de az országos bemutatkozás miatt méltán megérdemli, hogy idén ezt a magyar változatot nevezzük ki a 2016-os esztendő legjobb magyar szinkronjának.