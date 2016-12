Meghatott csend borult az Éjjel-nappal Budapest lármás lakására

A konfliktusokkal, gyakori balhékkal terhelt Éjjel-nappal Budapest szereplői is lenyugodhatnak egy kissé karácsonykor, nézze csak a képeket!

"Lehet, sokszor nem úgy tűnik, de mi valóban egy család vagyunk. Többet vagyunk együtt, mint a rokonainkkal, és ilyenkor hatványozottan megpróbáljuk kimutatni a szeretetünket, de ezzel szerintem, mindenki így van. Talán ez az év nekem volt annyira sikeres mulatós sztárként, mint a tavalyi, de nem is ez számít, hanem az, hogy továbbra is együtt vagyunk, és a kisebb-nagyobb konfliktusok ellenére is számíthatunk egymásra. Ez már a negyedik közös karácsonyunk, de biztos nem az utolsó. A nézőknek is boldog ünnepet kívánunk!" – mondta az RTL-nek a Laliként ismert szereplő.

Éjjel-nappal Budapest Forrás: RTL Klub

