Ez történt 2016-ban a magyar tévékben

Óriási mozgás volt a TV2-nél, bejelentették kilenc új csatorna indulását. A Duna TV-n volt leszbicsók és személycsere egyaránt, az Eurovízión pedig Freddie szerepelt. Megújult a Tények a TV2-n. Az RTL Klub a Farmmal tavasszal, a Konyhafőnökkel ősszel szerepelt kiemelkedően. És persze továbbra is jól megy a két nagy csatorna korábbi sikere, az X-Faktor és a Sztárban sztár. Nyár elején meg az M4 Sport vitte el a nézőket: óriási nézettséget hoztak az Eb-meccsek. Született néhány sztárbaba, és legalább húsz meztelen magyar keresett magának párt a képernyőn. Ez volt 2016 első fele a magyar tévékben.

Január

Szilveszter után hamar jelentkezett a Ridikül a köztelevízión, az új műsorvezető, Dióssy Klári sikerrel mutatkozott be.

Csiszár Jenőt is lecserélte az MTVA, januárban új csapatkapitányokkal indult a Duna TV műsora, a Magyarország, szeretlek: Tatár Csillával és Harsányi Leventével. Január elejétől Andy Vajna lett a TV2 tulajdonosa, a vezérigazgató pedig Dirk Gerkens. Aki néhány nap után kirúgta a bukott programigazgatót, és Ökrös Gergelyt és Fischer Gábort nevezte ki.

Schell Judit Fotó: Szabó Gábor - Origo

Korhatárszabályok megsértése miatt 7,5 millió forint bírságot szabott ki az RTL Klubra a Médiatanács a Hungary's Got Talent egy jelenete miatt. És amire senki sem számított: leszbicsók volt a közmédián, Schell Judit és Lovas Rozi között. Elindult januárban A Dal is, rögtön sértődéssel, Mohamed Fatima közölte, soha többet nem megy eurovíziós selejtezőre.

Február

Kambodzsában, egy helyi tévében látható volt egy darabig a Bumm című gameshow, amely Liptai Claudiával és Kasza Tiborral készült két évvel korábban, Sebestyén Balázs pedig nemcsak műsorvezetője, hanem producere is lett a Gyertek át szombat este! című show-műsornak.

Galambos Lajos Forrás: TV2

Lagzi Lajcsi ismét napi szinten szerepelt a médiában, ezúttal viszont elsősorban a börtönben töltött hónapokról beszélt. Az akkor még Barátok közt-szereplő Rékasi Károly februárban újabb műtétre szorult, mivel nyári motorbalesetéből származó sérülései nem megfelelő ütemben gyógyultak.

A TV2 új hírigazgatója Kökény-Szalai Vivien lett, feladata a TV2 Csoport csatornáin futó hír- és aktuális műsorok bővítése és megújítása. Az annak idején a Szomszédokból ismert Csűrös Karolát ápolni kellett, a Barátok közt-ben szerepelt Kiss Ramóna elment Miamiba, Ábel Anita pedig elhagyta a Heti Hetest, és átigazolt a TV2-höz.

Ábel Anita Forrás: TV2

Értesítették a jelentkezőket arról, hogy idén nem mehetnek a vetélkedőre, így Játék határok nélkül maradtunk 2016-ra. Kirúgták a TV2-től Vujity Tvrtkót, így Vujityot bő egy éven belül kétszer is elküldték ugyanattól a tévétől. A Dal 2016-ot a nézők szavazatai alapján Freddie nyerte, tehát kiderült, hogy Fehérvári Gábor Alfréd képviselheti Magyarországot Stockholmban, az Eurovíziós Dalfesztiválon.

Március

A lelki sérülések miatt döntött Galambos Lajos muzsikus családja a külföldre költözés mellett, ezt mondta – más kérdés, hogy később hazajött. Erőss Pált, a rendszerváltás előtti Jogi esetek című műsorból ismert televízióst elütötte egy autó, kórházba került, Kulcsár Edina műsorvezető csuklója is eltört két helyen. Ördög Nóra és Till Attila pedig először vezettek együtt műsort, a Kismenők házigazdái lettek.

Marsi Anikó, Gönczi Gábor Forrás: TV2

Kökény-Szalai Vivien, az új hírigazgató új műsorvezetőket hozott a TV2-höz – és visszatérőket is. A Tények hétköznapi műsorvezető-párosa Marsi Anikó és Gönczi Gábor, hétvégén pedig ismét Andor Éva lett Pachmann Péter partnere. Nyolc év után visszahívta Szebeni Istvánt, ő a Mokkát vezette. Az RTL II-n elindult a Hagyjál főzni!, a műsorvezető Istenes Bence lett, és időközben harmadik születésnapját ünnepelte az Éjjel-nappal Budapest. Megszüntették a súlyos testi sértés miatt indított nyomozást Ganxsta Zolee ellen, aki korábban egy bulin leütött egy részeg vendéget.

Andor Éva Forrás:Talán Csaba

Az Origo megtudta, hogy bő 300 millióba került volna a Játék határok nélkül 13 része, ezt sokallta a közmédia az Eb-s, olimpiás évben, ezért nem rendelte meg. Bejelentették, hogy a Tényekből távozó Várkonyi Andrea hamarosan saját műsort kap. Ez így is lett, ősszel elindult a Micsoda nők! Várkonyi Andreával című show-műsor, ami azóta is sikeresen szerepel a Fem3-on és a SuperTV2-n. Elindult a Farm az RTL-en, ezt Szlovéniában készítette a csatorna, végig jó nézettséggel ment. A VV-szereplőkhöz képest idősebb embereket válogattak be.

Sebestyén Balázs Fotó: Szabó Gábor - Origo

Megújult a VIVA, a Pesti Vigadóban pedig kiosztották a Televíziós Újságírók Díját, örülhetett Ördög Nóra, Sebestyén Balázs, Scherer Péter, Ónodi Eszter, az Aranyélet, a Sztárban sztár stábja is – többek között.

Ördög Nóra Forrás: TMC

Április

Kárász Róbertet elküldték a TV2-től. A világ legnagyobb tévés produkciós cége megvette a Virtuózokat nemzetközi forgalmazásra, az eredeti készítőkkel is együtt dolgozik a továbbiakban. Elindult A Nagy Duett, imádták a nézők például a ketrecbe zárt, üvöltő Schobert Norbit.

Milliós büntetést kapott az RTL Klub az Éjjel-nappal Budapest túl engedékeny korhatár-besorolása miatt, Juhász Adrienn, Elvira nővér pedig búcsúzott a Jóban Rosszban sorozattól. Visszatért a Négy esküvő a Viasat3-ra, a csatorna elkezdte forgatni az Ádám keresi Évát meztelen párkereső valóságshow-t – ilyen magyar szereplőkkel nem volt még.

Ádám keresi Évát Forrás: Richard Szoke

Elkezdődtek a Showtime Hajdú Péterrel előkészületei. A TV2-t is büntette a médiahatóság, délben leadott, félelmet keltő képsorok miatt.

Ónodi Eszter Forrás: HBO / Aranyélet

Folytatódott a Virtuózok a köztelevízióban, 25 milliót nyert valaki a Maradj talpon-ban, elkezdték forgatni az Aranyélet folytatását, a második évadot. Kirúgták a TV2-től az internetes időjárás-jelentőt, Horváth Szilárdot egy viccelődésnek szánt otrombaság miatt. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint pedig az RTL Klub és a TV2 is jogosult programdíj beszedésére.

Május

Rékasi Károly otthagyta a Barátok közt-öt, egészségi állapota miatt nem tudott tovább dolgozni, Gesztesi Károly pedig közölte, hogy nem akar többé színpadra állni. Jó hír is jött: megszületett Csobot Adél és Istenes Bence kisbabája.

A TV2-csoport bejelentette, hogy kilenc új tévécsatornát tervez indítani a következő hónapokban. „A bővítés során az elmúlt 15 év legnagyobb programbefektetése valósul meg, a társaság reményei szerint merőben átrendezi majd a piaci viszonyokat” – közölték.

Egynyári kaland Forrás: Egynyári kaland

A Universal Channel kivonul Magyarországról, Kulcsár Edina megkapta az Aktívot, az Egynyári kalandot pedig érthetetlen módon 10-15 fokban kezdték forgatni az esős-szeles Balatonnál – persze fürdőruhás jelenetekkel.

Lement az Eurovíziós dalfesztivál döntője: Freddie-t sokan a top 10-be várták, de 19. lett, ami csalódást jelentett neki.

Freddie Forrás: AFP/Jonathan Nackstrand

Véget ért a Farm: Cintia a végén mindent elrontott a szexszel, Gergő sokáig favorit volt, ha nincs a végén az elgyengülése, akkor talán nyerhetett volna – így viszont Gábor vitte el a 20 millió forintot. Elkezdődött az RTL-es Válótársak forgatása, egy Éden Hotel-szereplő pedig megérkezett a pucér magyarok szigetére a Viasat3-on, és ha már ott volt, aktussal nyitott.

Június

Keleti Andrea és párja nyerte a Drágám, add az életed! egymillió forintos fődíját. Az élő fináléban a három korcsoport győztese versenyzett a 2016-os év Virtuóza címért és a 12 millió forintos fődíjért: Kökény Tamás nyerte a 2. évadot.

Nagy Duett Forrás: EVA/Eva

Pachmann Péter és Péter Szabó Szilvia nyerte A Nagy Duettet, a döntőt a teljes lakosságból 1 millió 557 ezren követték figyelemmel, ez nagyon magas szám: ősszel már az X-Faktor sem tudott ilyet. Hetvenegy éves korában váratlanul meghalt Aigner Szilárd, és újra megműtötték Rékasi Károlyt. Felfüggesztve 14 hónapra és 500 ezer forintra ítélték drogos vezetés miatt Aurelio O. Caversacciót, akit a hazai tévézők a Való Világból ismerhetnek.

Megszületett Vastag Tamás kisfia, valamint Kiss Ádám humorista kislánya is. Büntető feljelentést tett ismeretlen tettes ellen Galambos Lajos, a zenész állította, levélben halálosan megfenyegették. Elkezdték forgatni az X-Faktort, 8000. epizódjához ért a Barátok közt.

Kiss Ramóna, Barátok közt Fotó: Polyák Attila - Origo

Az M4 Sport szédületes számokat kezdett hozni a foci Eb-vel, egy időre a legnézettebb magyar csatorna lett: csak az olasz–belgát egymillió magyar követte, a magyar–osztrák második félidejét 2 milliónál többen nézték, az izlandiak elleni találkozónk második felében 2,2 milliót mértek, 2,3-at hozott a magyar–portugál, de sokan kivetítők előtt nézték, vagy nagy társaságban, így a valós szám 3 millió is lehetett.

Magyarország–Portugália Forrás: MTI/Illyés Tibor

2,8 millió nézőt mértek a magyarok és a belgák Eb-mérkőzése alatt, a valós szám ennek akár másfélszerese is lehetett. Évtizedek óta nem látott fociláz söpört végig az országon.

A második félévvel pár napon belül jövünk.