Súlyos gondok vannak pár Éjjel-nappal Budapest rajongóval

Láthatóan még mindig akad pár tévéző, aki egy fikciós, előre megírt sztorikat követő sorozatot összekever a valósággal.

Nem irigyeljük az Éjjel-nappal Budapest szereplőit, és csak bízunk abban, hogy nem olvassák a Facebook-oldalukra érkező gyalázkodást, sokan gyötrelmes helyesírással ostorozzák őket. A kommentelők egy része csak gyűlöli az adott karaktert, de akadnak, akik azzal sincsenek tisztában, milyen műfajú sorozatot néznek, ők tényleg képesek még elhinni, négy évvel a széria indulása után, hogy ez egy reality.

„Sajnos igazat kell adnom a férjemnek! Első perctől kezdve azt mondja, meg fogod csalni Joe-t! És be kell látnom, hogy nem tévedett! Nagyon nagyot csalódtam benned, Barbi!" – puffog indulatosan H. G. „Hát Barbi, elég kemény vagy, igazából a Joe az urad, de azért látni, hogy mással csókolózol, nem semmi! Azért látni, hogy nem csak a film kedvéért csinálod, hanem élvezed, is nem vagy semmi!" - dohog CS. F.

Úgy tűnik, Barbara ellen komoly front alakult, sokan szidják szegényt, holott csak egy karakter. „Barbi, te nagyon hülye vagy, ott a Joe, a férjed, miért kell a Robival szórakoznod?" – dühöng G. G. a kommentek között. „Nagyon szánalmas vagy, Barbi, megcsalod a Joe-t, oszt van képed képeket csinálni vele?" – tombol L. I. „Gusztustalan vagy, amit művelsz Joe-val! Ha nem kell neked, másra vágysz, más ágyát keresed, akkor hagyd békin Joe-t" – indítványozza fenyegetően S. B. Erre nem tudunk mást mondani, csak annyit, hogy nem lennénk se az emlegetett Joe nevű úriember, sem a láthatóan kikapós Barbi helyében.

Mások is kapnak persze sokat: „Alexa, jobb lenne, ha egy kicsit visszafogottabb lennél, sok vagy és beképzelt!" – nyilvánítja ki véleményét R. S. „Gréta legyen már eszed! Hogy állhatsz szóba ezzel a rohadékkal?" - tombol H. I., aki valószínűleg nagyker áron jutott felkiáltó- és kérdőjelekhez, mert az eredeti posztban nem spórol velük. A kommentből nem derül ki, ki volt a rohadék, de őt sem irigyeljük.

Bori is megkapja a magáét: „Visszanyalt a fagyi, Borcsa? Nem kellett volna annyi embert átverni! Hát most tessék... megkaptad" – írta be valaki érezhető kárörömmel. Amúgy az alapszereplő, a szerencsétlen csetlő-botló Lali sem ússza meg: „Te nagyon beképzelt vagy! Azt gondolod, hogy téged minden nő akar? Közbe rád sem néznek! Nem kéne ilyen gyerekesen viselkedni" – tanácsolja vélhetően nagy élettapasztalattal a háta mögött A. B.

Azt hiszik, ez reality

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa korábban már foglakozott a sorozattal, egy 2015-ös vizsgálatból kiderült, hogy sokan nem tudják, mit néznek épp. „A megkérdezettek többségében elmosódott kép él a program műfajával kapcsolatban. Bár általában irreálisnak tartják a történetben bemutatott életstílust, néhányuk számára így is kifejezetten nehézséget okoz, hogy a valóságshow-któl elkülönítse a műsort. Ezt tovább nehezíti, hogy a szereplők a karakterüknek megfelelő profillal jelentetnek meg posztokat a Facebookon" – állt a szövegben.

A sorozat viszont továbbra is jól tartja magát, az 50. héten 9. lett teljes lakosságban, 650-700 ezren követik, célcsoportban viszont a 3. legnézettebb műsor volt, csak az X-Faktor fináléja és a Barátok közt előzte meg a 18-49 évesek között.