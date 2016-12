Plakáton a skizofrén mutáns

Februárban indul az X-Men-filmek tévés spin-offja, a Legion, kijött hozzá egy poszter.

Az FX nemrég kiadott egy új előzetest a Legion-hoz, amiből kiderül a premierdátum is: az új széria február 8-án érkezik a csatornára. A produkciót a Fargo sorozatváltozatának alkotója, Noah Hawley készíti, ami már önmagában ígéretes. Itt van mellé egy frissebb poszter is:

A széria főszereplője, David (a Downton Abbey-ből ismert Dan Stevens) állandóan hangokat hall, be is zárják egy elmegyógyintézetbe - hamar kiderül azonban, hogy ő is az X-Men-ből ismert mutánsok egyike, és sokkal többre képes, mint amit gondolt magáról.