Kikerültek pucér fotói a pornóoldalakra, ideges a színésznő

Nem Lucy Hale az első híresség, akinek egy hacker feltörte a telefonját, és megszerezte meztelen képeit.

„Bárki is csinálta, kapja be!" – írta a Twitterére az itthon is kedvelt, Hazug csajok társasága című sorozat színésznője, miután kiderült, hogy erotikus fotói kikerültek a nyilvánosság elé. A 27 éves nő képeit a napokban lopta el egy hacker, és le is közölte internetes pornóoldalakon – írta a New York Daily News.

Lucy Hale Forrás: AFP/2016 Getty Images

A színésznő szerint neki személyesen semmi oka arra, hogy bárkitől bocsánatot kérjen, hiszen ő csak saját életét élte, és nincs köze ahhoz, hogy valaki a fotókat kitette a netre. Lucy Hale üzenetben jelezte, hogy az eset óta úgy érzi, szeretet veszi körül, sokan írnak neki támogatva őt.

Hale nagy sikere a Hazug csajok társasága, 160 részben játszott, de láthattuk olyan filmekben, sorozatokban is, mint az Így jártam anyátokkal, a Sikoly 4, a Miami helyszínelők vagy a Bionica.