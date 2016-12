2016 legjobb új tévésorozatai

Talán nem volt annyira erős újoncokban, mint 2015, de soha rosszabb évet a képernyők előtt! Magyar heti, fikciós sorozat például egyetlenegy indult ebben az évben, a Színház és más semmi, míg egy évvel korábban ott volt friss szériának a Válótársak, az Aranyélet, a Kossuthkifli, az Egynyári kaland és még három másik. Úgyhogy az idei újoncainkat a brit, de főleg az amerikai kínálatból mazsoláztuk, és a tízből csak egy olyan van, amely nem idén indult – de 9 év után idén folytatódott, úgyhogy mintha új produkció lenne.

10. Gilmore Girls: A Year in the Life

A tízes listánkon ez az egyetlen sorozat, amely valójában nem újonc, hiszen egy folytatás, de különleges bánásmódot kapott, mert sokan szeretik itthon is. Kilenc év szünet (!) után a Gilmore lányok visszatértek a képernyőre, és ugyan a végeredmény messze nem tökéletes, a négy másfél órás résznek így is itt a helye. Közel egy évtized után visszatérni nem könnyű feladat, de az új Gilmore Girls-évadnak mégis sikerült kielégíteni a rajongók igényeit.

A pont egy évet felölelő új szezon önmagában értelmezhetetlen, de az előző hét évad ismeretében igazi nosztalgia- és hangulatbomba, tele a kedvenceinkkel, poénokkal, keserédes momentumokkal és rengeteg kávéval. Már csak Paris (Liza Weil) és Emily Gilmore (Kelly Bishop) miatt érdemes végignézni az egészet, miattuk és az utolsó rész láttán még a teljesen felesleges musicalbetéteket is meg tudjuk bocsátani.

9. Válás

Sarah Jessica Parker új sorozatában – amely egy magára maradó nő sztorija, akiben hűséges barátnői tartják a lelket - az a legjobb, hogy a látszat ellenére egy cseppet sem emlékeztet a Szex és New Yorkra, amellyel szinte eggyé vált a színésznő neve. A Válás ugyanis egy kevésbé népszerű műfajjal, a fekete komédiával operál, és abból a legjobbat nyújtja – ez már az első epizódban világos volt, amikor azt láthattuk, ahogy egy feleség rálő a férjére.

A Válás első évadának tíz részében azt követhettük, hogyan jut el Frances és Robert (Thomas Haden Church a Kerülőutakból) a megcsalástól kezdve a szakításon és a párterápián át a válás gyilkos és könyörtelen folyamatáig – aminek még nincs vége. Az utolsó rész végén még mindig nem tudni, mi lesz a pár és két kamaszgyerekük sorsa, így minden rajongóval együtt kitörő örömmel fogadtuk a hírt, hogy a szériából valamikor a jövő évre berendelték a második évadot is.

8. 11/22/63

Szeretjük az időutazós filmeket és sorozatokat, ez pedig egy jobban sikerült darabja. A 2015-ös Csillagok háborúja filmet, továbbá az Aliast és a Lost pilotját rendező J. J. Abrams producerkedése mellett készült sorozat Stephen King 11/22/63 című regényéből. Itthon április 12-én rajtol a FOX-on.

Kellemes, igényes sorozatról van szó, amely a Vissza a jövőbe-trilógia híveinek is bejöhet: ott a nyolcvanas évekből ugrottak 1955-be (legalábbis az első részben), itt a kétezres évekből 1960-ba, ugyanúgy van trükközés a sportfogadási eredményekkel, és ugyanazon kérdések merülnek fel a nézőkben és az időutazókban. Biztosan jó, ha a múltat megbolygatjuk? Biztosan jobb irányba megy a világ, ha egy eseményt kiiktatunk? Beavatkozhatunk-e mások életébe a múltban, játszhatunk-e istenséget, akinek tettei nyomán egész családok sorsa alakul másképp? Itt írtunk róla hosszabban.

7. Az ördögűző

Kell egy horror is a listára! Az 1973-as Ördögűző mozifilm egy igazi horrorklasszikus lett, Hollywood pedig mostanában (is) előszeretettel porol le régi sikereket, és készít remake-et, netán sorozatot, amely az eredetire támaszkodik: ezzel százezres, milliós marketingköltséget is meg lehet spórolni. A 2016-os The Exorcist egy ismert márkát porol le, helyezi a jelenbe, és teszi ezt látványosan, izgalmasan. Éjjel, egyedül, sötét házban ne nézzük!

A napjainkban játszódó sorozatban a pap Tomas Ortega (Alfonso Herrera) és Marcus Keane atya (Ben Daniels) próbálja kiűzni a sátánt egy amerikai lányból. A szereplők közt érdemes még megemlíteni Geena Davis, Alan Ruck, Brianne Howey és Hannah Kasulka nevét. Két-három epizód is kell, mire a démon tényleg megszállja a szerencsétlen teremtményt, a sztori tehát szép lassan építkezik - képileg is rendben van a történet, itt a helye a top 10 újonc között. Sajnos a nézettsége elég gyenge volt az USA-ban, összeállításunk készítésekor még nem lehet tudni, kap-e második évadot.

6. A kenderfutár

A High Maintenance 2016 őszének egyik legfurább sorozata volt, a Dr. Csontot, NCIS-s, Szulejmánt fogyasztó magyar átlagnak bizonyára nem is jönne be - de ezen nem bánkódik különösképp az HBO, amely vezetői többször is nyilatkozták, hogy nem a legszélesebb néprétegeket akarják bevonzani a saját tartalmakkal.

A kenderfutár elég messze van a rozzant 3-as metrón zötykölődő magyar valóságtól, New York-i szubkultúrákat, családokat, baráti társaságokat, csoportokat mutat be, röviden, de mégis szuggesztíven, emlékezetes karaktereket kreálva. A harmadik rész pedig a különleges sorozaton belül is egy spéci, fura epizód, önmagában is élvezhető darab. A kenderfutár rétegsorozat, de itt a helye a top 10-ben.

5. Az ifjú pápa

Az olasz Paolo Sorrentino neve már eddig sem volt ismeretlen az igényes filmalkotások kedvelői számára – most pedig a sorozatrajongók is megismerkedhetnek a művészetével. Bizonyos szempontból Az ifjú pápa hozza mindazt, amiért az alkotót szeretjük: lenyűgöző vizualitással mutat be egy olyan figurát, akit alapvetően nem gondolnánk túl izgalmasnak, Sorrentino mégis azzá teszi.

Az olasz rendező fiktív pápája (az első amerikai az egyházfők sorában) titokzatos és cool, mint egy rocksztár, és épp annyi sztárallűrje is van. XIII. Piuszt senki sem tudja megzabolázni, de kiismerni se. Az ifjú pápának épp ez a legvonzóbb tulajdonsága: épp, mikor már azt gondolnánk, kiismertük a címszereplőt, és elkönyvelnénk főgonosz seggfejnek, csinál valamit, amivel megint totálisan a feje tetejére állít mindent. A főszerepet hozó Jude Law pedig mindehhez már csak hab a tortán!

4. The Crown

A Netflix ősszel ismét megmutatta, hogy ha sorozatkészítésről van szó, nem tudnak hibázni. A The Crown tízrészes első évadja Erzsébet királyné életét követi nyomon az esküvőjétől egészen az ötvenes évek közepéig, pontosan megmutatva, hogy uralkodónak lenni nem éppen fáklyásmenet.

A látványt parádésan kidolgozták, a történet a legérdekesebb részletekre és konfliktusokra koncentrál, a színészek pedig brillíroznak a szerepeikben. Az Erzsébetet alakító Claire Foy játéka lenyűgöző, de nem panaszkodhat a Fülöpöt alakító Matt Smith és a Churchillt alakító John Lithgow sem. A Netflix ráadásul hat évadot tervez a szériából, szóval évekre el leszünk látva igényes történelmi sorozattal.

3. Stranger Things

Nosztalgiával gondol a nyolcvanas évekre? Imádja az E. T.-t, és jót borzongott az Alkonyzónán? Szereti a sci-fi-t, és nem bánja, ha a történetet körüllengi a misztikum? Ha az előbbiek közül akár csak egyre is igen a válasz, akkor itt egy sorozat, amit feltétlenül meg kell néznie!

Matt és Ross Duffer misztikus sci-fije tökéletesen idézi meg a nyolcvanas éveket, és merít olyan klasszikusokból, mint az Állj mellém!, az E. T. - A földönkívüli, a Poltergeist: Kopogó szellem, vagy épp az Alkonyzóna. Itt lelkendeztünk róla.

2. Designated Survivor

Kiefer Sutherland bejelentette, hogy nem szeretné, ha a 24 újabb folytatásában is ő lenne a főszereplő, a brand frissítése miatt odébb lépett kettőt. Na nem olyan messzire: Jack Bauer különleges ügynökként sokat járkált a Fehér Házban, sokat diskurált az elnökkel, és küzdött a terroristák ellen – itt annyiban más a helyzet, hogy már ő maga az elnök, és a gonoszokat nem saját kezűleg kínozza, tekeri ki nyakukat. A szemüveges karaktere sokkal nyápicabb, sebezhetőbb, mint a jó öreg Jacké volt. Az elnök, aki véletlenül kapta a magas hivatalt, egy szinte hétköznapi, joviális, jószívű figura.

A House of Cards nem kerülhetett fel erre a listára, mert nem 2016-ban indult, de a szintén az amerikai elnöki poszttal járó nehézségekről szóló Designated Survivor azonban igen, méghozzá a jó karakterek, de főleg a rengeteg fordulat miatt. Tom Kirkman elnök epizódonként legalább háromszor kerül kínos, kellemetlen helyzetbe, hol egy menekültekkel teli gép, hol egy szenátor okoz problémát (utóbbit le is tartóztatja), hol a vezérkari főnök szívózik (őt meg kirúgja).

Az első helyezettünkkel szemben ez gyors, dinamikus sorozat, 10-15 percenként történik valami, ami felborít mindent. Úgyhogy Kiefer Sutherlandnek nemcsak a 24-ben voltak végtelenül hosszú, fárasztó napjai, hanem itt is. Az viszont fura, hogy a kaliforgiás Hank Moody szerelme, Karen (Natascha McElhone) már másnak a felesége!

1. Aznap éjjel

A nyár sorozata, írtuk róla lelkendezve pár hónapja, de azóta kiderült, hogy ősszel nem jött jobb. Nagyon kevés köze van a magyar valósághoz, de ez nem is feltétel ezen a listán: a sztori szerint egy pakisztáni származású, de amerikai fiú látszólag kéjgyilkosságot követ el, lebukik, börtönbe kerül. Hosszan látjuk az ügyészség, a védelem, a bíróság munkáját, az esküdtszék tagjainak hezitálását.

Amivel mégis bőven az átlag fölé emelkedik a sorozat, az a logikusan, szisztematikusan felépített történet, amely végig követhető, észszerű, de így is eléggé fordulatos, továbbá hibátlan a színészi játék. John Turturro nem lepett meg senkit, épp 36 éve forgat, számos filmben, sorozatban láttuk. Riz Ahmed alakítja Nasirt, a főszereplőt, ő több minisorozatban szerepelt, látható volt a Guantanamóban, az Éjjeli féregben, de még a Zsivány Egyesben is.

Lassú, ráérős sorozat, a tempósabb krimik hívei el is alhatnak rajta, de ettől még minőségi darab, amelyre minden stábtag büszke lehet. „A szinte tökéletes karakterábrázolások, a társadalmi szintek közti feszültségek finom, elegáns bemutatása, a feszültség mesteri adagolása teszi a sorozatot a többi fölé" – írtuk róla nyáron, és ez a véleményünk nem változott azóta.

Ha top 20 lett volna?

Akadt még bőven jó és új sorozat 2016-ban. Az Animals egészen különleges darab, bizarr és szürreális: a top 10-be most nem fért be, de azért bejött. A Timeless egy elég fordulatos, gyors cselekményű időutazós sorozat, de mivel ebből a műfajból úgy gondoltuk, hogy elég egy a top 10-es listára, a 11/22/63 pöckölte ki onnan, noha a Timeless is igényes, kalandos sorozat.

Újonc volt még a Frequency, amely nagyon ígéretes, de még nem volt időnk 1-2 résznél többre. A No Tomorrow nőcis széria, két szerethető főhőssel, kedves sztorival, érdemes belenézni. A Man With A Plan is kellemes szórakozás, aki bírja Matt LeBlanc bolondozását, feltétlenül szerezze be. Az igen látványos, szépen komponált Westworld is ott van a jobbak között, de nálunk nem fért be a 10-be, hiába a nagy felhajtás körülötte.

