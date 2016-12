Karácsonyeste meghalt Liz Smith színésznő

95 éves volt, számos filmben, sorozatban játszott egészen 2013-ig, gyakran excentrikus nénikéket alakított.

Elhunyt Liz Smith színésznő – írta a BBC. Betty Gleadle volt az eredeti neve, Scunthorpe-ben született 1921-ben. Leghíresebb szerepe Nana volt a The Royle Family-ben illetve Mrs. Cropley-t alakította a Vicar of Dibley-ben. Elvált, két gyereke volt.

Olyan filmekben is szinkronizált, illetve játszott, mint a Wallace és Gromit és az elvetemült veteménylény, a Charlie és a csokigyár és Az eltakarítónő.

A Candlefordi kisasszonyok tíz részében is láthatta a magyar néző, de száznál több filmben, szériában tűnt fel hosszú karrierje során. Még három évvel ezelőtt is forgatott, a The Tunnel két epizódjában bukkant fel.