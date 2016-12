Heti nézettség: Hogy ment huszadszorra a Reszkessetek, betörők?

Az RTL Klub idén is hálás lehet Kevin McCallisternek, a Reszkessetek, betörők! két része is egymillió fölötti nézőszámot hozott a csatornának. A nézettségi verseny harmadik helyét a Neveletlen hercegnő szerezte, de az ünnepek alatt népszerű volt a Jégvarázs is a teljes lakosság körében.