Az elhunyt sztárok egy filmet is örökül hagytak

Bright Lights: Starring Debbie Reynolds and Carrie Fisher címmel az HBO forgatott egy másfél órás dokumentumfilmet a nemrég elhunyt Carrie Fisherrel és édesanyjával, a mindössze egy nappal lánya halála után távozott Debbie Reynoldsszal.

Az alkotás az anya és lánya között hatvan éven át fennálló különleges kötelékről szól, egyúttal pedig rajtuk keresztül a szórakoztatóipar világába is betekintést nyújt. A Fisher Stevens és Alexis Bloom által rendezett dokut korábban többek közt a Cannes-i és a New York-i Filmfesztiválon is vetítették, de az HBO-n még nem került adásba.

A Bright Lights legnagyobb részét egy évvel ezelőtt forgatták Fisherrel és Reynoldsszal, akik egy nap különbséggel haltak meg: a Star Wars-filmek sztárja egy Londonból Los Angelesbe tartó repülőjáraton lett rosszul december 23-án, majd vesztette életét szívroham következtében december 27-én, az Ének az esőben című musicalből ismert színésznő pedig december 28-án, éppen lánya temetésének szervezésekor kapott stroke-ot.

Ez egy igazi love story. Carrie Debbie, Debbie pedig Carrie kedvéért akarta elkészíteni a filmet. Ha mindezt (az egymást követő tragédiákat – a szerk.) egy hollywoodi forgatókönyvben olvasnánk, senki sem hinné el. Annyira szerették egymást. Eltéphetetlen volt a kötelék köztük" – nyilatkozta Sheila Nevins, az HBO Documentary Films elnöke, aki azt is elmondta: Fisher épp arra készült, hogy Londonból New Yorkba utazzon, hogy dolgozzon még egy kicsit a Bright Lightson, de végül meggondolta magát, és Los Angelesbe váltott jegyet, hogy a karácsonyt Reynoldsszal és a családdal töltse.

Fisher és Reynolds tavaly januárban egy díjátadón Forrás: Ethan Miller / Getty Images North America / AFP

A Bright Lights: Starring Debbie Reynolds and Carrie Fishert a filmfesztiválok közönsége után biztosan megismerhetik a tévénézők is, de az HBO még nem tűzött ki hivatalos premierdátumot, mert nagyon körültekintően akarnak eljárni, hogy senkit se sértsenek a gyászában az időzítéssel.