Idén is a Trónok harcát lopták a legjobban

Habár logikusan hangzik, hogy a legnépszerűbb sorozatok egyúttal a leggyakrabban letöltöttek is, de azért valahol mégiscsak durva, hogy a Trónok harca öt év után is ennyire vonzza a torrentezőket.

Annak ellenére, hogy a népszerű fantasysorozat a tévéképernyőkön kívül az HBO GO és az HBO Now nevű streamelős szolgáltatásokon is elérhető (igaz, utóbbi az Egyesült Államokon kívül csak néhány országban fut), sokan még mindig az illegális letöltéshez fordulnak kíváncsiságuk és rajongási vágyuk kielégítése érdekében.

A netes kalózok az HBO-t duplán sújtják, hiszen míg az illegális letöltések 2016-os listáján a Trónok harca az első, addig egy másik HBO-s sorozat, a Westworld a harmadik helyet szerezte meg.

Trónok harca Forrás: HBO

Kettejük között – nem túl meglepő módon – a The Walking Deadet találjuk, míg napjaink jelenleg legnépszerűbb sitcomja, az Agymenők a hatodik.

A torrentezők körében idén nagy népszerűségnek örvendtek a szuperhősök is, lásd a Flash – A Villám negyedik és A zöld íjász ötödik helyezését. Felfért még a tízes listára ezenkívül a Vikingek (hetedik hely), a Lucifer (nyolcadik hely), a Briliáns elmék (kilencedik hely) és a Top Gear-utód/-rivális The Grand Tour is (tizedik hely).