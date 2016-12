A szcientológiai egyházat már megint bosszantja valami

Ki van akadva az A&E nevű amerikai tévécsatornára a szcientológiai egyház, mivel míg törölték a műsorból a botrányba keveredett Ku-Klux-Klanos sorozatot, az Escaping the KKK-t, addig Leah Rimini egykori egyháztagnak a róluk szóló leleplező dokuszériáját továbbra is műsoron tartják.

Az Escaping the KKK: A Documentary Series Exposing Hate in Americát azért vették ki az adásból a napokban még sugárzása előtt, mert kiderült, hogy több megszólalója is pénzt kapott a szereplésért. A csatorna közleménye szerint a készpénzfizetés „az A&E elveinek és dokumentumsorozatokra vonatkozó gyakorlatának közvetlen megszegését" jelenti.

Escaping the KKK Forrás: A&E

Mint arról többször írtunk, ugyanez a tévé adja a Férjek gyöngyéből ismert színésznő, Leah Remini – maga is egykori egyháztag – szcientológiai egyházról szóló leleplező dokuszériáját, a Leah Remini: Scientology and the Aftermath-t.

Escaping the KKK Forrás: A&E

A szcientológusok korábban erre reagálva egy, a sztárt lejárató honlapot indítottak, most pedig ügyvédjükön keresztül üzentek a csatornának. A Gary Soter által küldött levélben az áll, képmutatásnak tartják, hogy a Ku-Klux-Klanos szériával szemben a róluk szóló adásban maradhat, mivel ők úgy tudják, a Leah Remini: Scientology and the Aftermath-ban is kapott pénzt több megszólaló.

Ezenkívül azért is elmarasztalják az A&E-t, mert míg az Escaping the KKK-val a rasszizmus és a gyűlölet ellen küzdenek, addig a Remini-féle sorozatban épp a gyűlöletet propagálják. A szcientológusok levelét a tévé és a színésznő sem kommentálta, de egy, a Varietynek nyilatkozó, a csatornához közeli szakember szerint teljesen megszokott dolog, hogy a dokumentumsorozatok megszólalói pénzt kapnak a részvételért, az A&E csupán egy gyűlöletcsoport tagjait nem akarta anyagilag támogatni, ezért külön kikötötték a producereknek, hogy ne fizessenek.

Leah Remini Forrás: Michael Buckner / Getty Images North America / AFP

Amikor kiderült, hogy ők mégis ezt tették, törölték a műsort, szóval a bennfentes szerint nem az anyagi hozzájárulás önmagában a probléma, hanem hogy kinek a javára szól.