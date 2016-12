Mégis kap egy újabb folytatást a Szívek szállodája?

Habár annak idején úgy szólt az ígéret, hogy a négyszer másfél órás Gilmore Girls: A Year in the Life műsorra tűzésével még egyszer visszatérnek a Szívek szállodája hősnői, a műsort bemutató Netflix streamelős szolgáltatás új bejegyzése a Twitteren bizakodásra ad okot a rajongóknak.

Mivel a folytatás utolsó része masszív cliffhangerrel zárult (SPOILER! megtudhattuk, hogy Rory terhes, azt viszont nem, hogy ki az apa), sokan már eddig is reménykedtek benne, hogy az alkotók egy újabb folytatásban rántják majd le a leplet a titokról.

A Netflix tweetje pedig tovább tüzeli a reménykedőket, hiszen elég sejtelmesen, de arra utalnak benne, hogy még egy szezon készülhet a Szívek szállodája hőseivel. A Twitterre kirakott képen a „vajon ki lehet az apám?" felirat alatt három fotót láthatunk: az egyik Rory régi szerelme, Logan, a másik aktuálisa pasija, Paul, egy vicces felirattal pedig a harmadik lehetőségre úgy utalnak, hogy „egy wookiee kosztümös fickó".

A bejegyzés egy régebbi Szívek szállodája-epizódot idéz, azt a részt, amikor April egy tudományos vásárra készülő projekt keretében jön rá, hogy Luke az apja – a képaláírásban azt is olvashatjuk, hogy „hol egy nyolcadikos tudományos vásár, amikor szükség lenne rá?"

Gilmore Girls: A Year in the Life Forrás: Netflix

Egyesek szerint mindezzel a streamelős szolgáltatás arra céloz, hogy készül folytatás a Gilmore Girls: A Year in the Life után, és az új évad fő témája az lesz, vajon ki is Rory gyermekének az apja. Mivel a Netflix korábban is a közösségi médiában csepegtetett el több infót, a rajongóknak minden okuk megvan a reménykedésre.