Tévéműsorral is tisztelegnek a halott sztárok előtt

Az ABC különkiadással készül Carrie Fisher és Debbie Reynolds emlékére, máshol műsorra tűzik az Ének az esőben sztárjával forgott sorozatok megfelelő epizódjait. De a Csillagok háborúja sztárjának rajongói is találnak maguknak néznivalót a napokban.

Mint arról korábban már írtunk, Carrie Fisher egy négy nappal korábban bekövetkezett szívroham miatt december 27-én halt meg, édesanyja, Debbie Reynolds pedig másnap, lánya temetésének szervezése közben kapott végzetes stroke-ot.

Az amerikai tévék gyorsan reagáltak a kettős tragédiára, így az ABC-n már 30-án este műsorra tűznek egy Debbie and Carrie: Heartbreak in Hollywood című egyórás riportműsort, amelyben anya és lánya karrierjét és összetett kapcsolatát mutatják be, továbbá közeli hozzátartozókat, családtagokat és barátokat is megszólaltatnak.

Fisher és Reynolds 2007-ben Forrás: Ethan Miller / Getty Images North America / AFP

A Logo TV Reynolds-maratonnal vigasztalja a rajongókat: pénteken leadják a Will és Grace című sorozat tíz olyan epizódját, amelyben a színésznő is szerepelt (Grace édesanyját játszotta, amivel Emmy-jelölést érdemelt), szombaton pedig a RuPaul - Drag Queen leszek! című realityshow azon részét, amelyikben Debbie Reynolds zsűritagként vendégeskedett.

Szilveszter éjszakáján mindezt a Roseanne című szériának az az epizódja követi, amit Carrie Fisher forgatókönyvíróként jegyez, Reynolds pedig játszik benne. A Logo maratonját az Öreglányok két része zárja, az Ének az esőben sztárjának vendégszereplésével.

Az HBO (sajnos csak az amerikai) újév napján műsorra tűzi a 2010-es Vágyivászatot, Carrie Fisher két Emmy-jelölést érdemelt one-(wo)man show-ját, amelyben a színésznő függőségéről és betegségéről beszél, sok humorral.

És ahogy arról korábban már beszámoltunk, ugyanez a csatorna egy másfél órás dokumentumfilmmel is készül. A Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds-ot a két sztár váratlan halála előtt nem sokkal fejezték be, és azóta kiderült, hogy 2017-ben, kora tavasszal mutatják majd be. Az HBO-nál nem tervezik, hogy a tragédia miatt változtatnak az alkotáson.