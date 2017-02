A tévétörténet legdrágább, legdurvább bukásai

30 millió dollárt toltak csak az első epizódba, a sorozat viszont az év bukása lett. Ez egy tavalyi történet, de korábban is voltak óriási pofára esések a tévétörténetben, ami az érintetteknek különösen fájhatott abban az esetben, ha rengeteg pénzt öltek bele a projektbe. A Marco Polo látványos volt ugyan, de 57 milliárd forintos mínuszt termelt. Íme, néhány piszkosul drága amerikai széria, amelyet (szinte) a kutya sem nézett.

Manapság a tévésorozatok is egyre több pénzből készülnek, cserébe viszont általában jobb minőséget is kapunk, például a Trónok harcá-n is látszik az epizódonként ráköltött 10 millió dollár. Néha azonban előfordul, hogy a nézőknek a magas költségvetés ellenére sem jön be a végeredmény, a csatorna pedig joggal érezheti úgy, hogy kidobott egy csomó pénzt az ablakon. Ilyesféle méregdrága buktából akadt már pár a tévétörténetben, ezekből válogattunk.

Bakelit (2016)

Erről a sorozatról írtunk a bevezetőben, a kétórás pilot önmagában került 30 millió dollárba, az első szezon pedig összességében 100 milliót kóstált, ennyiből idézte meg Martin Scorsese és Mick Jagger a hetvenes évek New Yorkját, az ottani miliőt.

Bakelit Forrás: HBO

Az HBO már csak a készítők miatt nagyon bízott a szériában, a pilot leadása után meg is rendelte a második évadot – amit azonban hamarosan vissza is vont, miután a premier alig 760 ezer nézőt érdekelt.

Terra Nova – Az új világ (2011)

Az ötlet és a készítő személye itt is ígéretes volt, hiszen az executive producerként közreműködő Steven Spielberg rukkolt elő egy időutazós szériával, amely a dinoszauruszok korába repítette a nézőket.

Terra Nova

A pilotot a Jurassic Park és az Avatar találkozásaként harangozták be, a közönség érdeklődésével mégsem találkozott, a Fox egy évad után le is vette a képernyőről – miután a tizenhárom részre elköltött 100 millió dollárt.

Marco Polo (2014)

2014 decemberében a Netflix mutatta be, John Fusco volt a kreátor, ő írta a forgatókönyvet, a gyártó a The Weinstein Company volt, Lorenzo Richelmy és Benedict Wong pedig a főszerepet kapták. 2015 januárjában már meg is érkezett a megrendelés a második évadra (mivel a méregdrága díszletek már állnak, történelmi sorozatnál ez elvileg már gazdaságosabb, mint az első menet), ezt rendben be is mutatták 2016. július 1-jén.

Marco Polo Forrás: Netflix

Decemberig várni kellett, ekkor kiderült, hogy a Netflix elkaszálta. A tévésorozatos ügyekben rendre jól értesült The Hollywood Reporter egy forrása szerint 200 millió dolláros bukta volt a két évad. Ez 57 milliárd forint.

Camelot (2011)

A 2011-es év másik nagy bukása volt a Camelot, amely tíz epizódot ért meg, darabját 7 millió dollárért forgatták. A Starz szériája – a címének megfelelően – Arthur király (Jamie Campbell Bower) és Merlin (Joseph Fiennes) kapcsolatáról szólt, az indulásakor azonban még ment a Merlin kalandjai, amelyben nagyjából ugyanezt mutatták be.

A királyság (2009)

Tizenhárom epizód, egyenként 4 millió dollárért – ennyibe került az NBC-nek a bibliai Dávid király történetének modern feldolgozása. A legnagyobb gond itt a marketinggel lehetett: miután előzetesen nem kommunikálták, hogy bibliai történetről van szó, a keresztény nézői rétegre sem számíthattak, pedig ők talán pont el tudták volna tartani a produkciót.

Bionika (2007)

Amíg az 1976-os The Bionic Woman még három évadon keresztül szórakoztatta a nézőket, addig 2007-es remake-je már csak nyolc epizódig jutott. A pilotot állítólag 7,6 millió dollárból rakták össze, és a további részekre is egyenként 6 milliót áldoztak – a baj csak az volt, hogy ez egyáltalán nem látszott a végeredményen.

Bionic Woman Forrás: NBC

Az NBC fejesei ebben az esetben ráadásul még azon is külön bosszankodhattak, hogy a promócióba is extra összeget, 15 millió dollárt öltek.

Viva Laughlin (2007)

„Ez lenne a tévétörténet legrosszabb sorozata?” – kérdezte annak idején a New York Times szerzője, amire jó eséllyel sokan rá is bólintanak, miután megnézik az alábbi videón, hogy Hugh Jackman miként énekelte a szériában a Sympathy for the Devil-t. A Viva Laughlin ugyanis zenés sorozat lett volna, epizódonként 6,8 millió dollárért – szerencsére a CBS két rész után leállította, valószínűleg mindenki jobban járt így.

