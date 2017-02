Pár dolog, amit nem tudott a borzalmak házáról

Utolsó évadjához ért az A&E népszerű sorozata, a Bates Motel, amely a kultikus Psycho előzményeit igyekezett bemutatni, de csavart is vitt bele, hiszen nem az ötvenes években játszódott, ahogy kellett volna. A végjáték február 20-án startol, a Movie Pilot pedig összeszedett néhány érdekességet a sorozatról, amelyhez mi is hozzácsaptunk párat.

1. Vera Farmiga alakítja Norma Bates karakterét, méghozzá remekül, imádta a kritika. Minden másképp alakul, ha nem vállalja el a szerepet, és ehhez közel is volt, mert attól tartott, hogy nagyon sok mindent el lehet rontani, ha egy stáb hozzányúl a világ leghíresebb, legsikeresebb horrorfilmjéhez. Végül Freddie Highmore későbbi meghallgatatása, castingja kellett ahhoz, hogy meggyőzzék. Más forrás szerint eleve Farmiga ajánlotta be sorozatbeli fiát.

2. Sokan nem tudják, de nem ez az első Bates Motel, ugyanis 1987-ben már volt a Psychónak egy ilyesféle továbbgondolása. Ken Topolsky volt a producer, Richard Rothstein írta és rendezte, főszerepben Bud Cort, Lori Petty, Moses Gunn, Gregg Henry, Jason Bateman és Kerrie Keane volt látható. Az NBC be is mutatta, mint tévéfilmet, de valójában ez egy pilot volt egy sorozathoz, amely végül nem kapott megrendelést.

A korábbi tévéfilm

3. Horrorsorozatba, thrillerbe kellettek emberek, így előnyt élveztek olyan színészek, akik már láttak horrort közelről. Ilyen volt Olivia Cooke, Farmiga és Max Thieriot. Ugyanakkor Freddie Highmore-nak nem volt jelentős rémisztős múltja, de ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen 21 évesen kapta meg a főszerepet, tehát igen fiatalon. Ezek után lehet, hogy megkeresik majd, ha pszichopatát kell alakítani.

4. Ha már Freddie Highmore: a színész családja Londonban él, így Farmiga örömmel befogadta a sajátjába, amikor a stáb Kanadában forgatott. Vera ötéves fia, Fynn hamar összebarátkozott a fiatal színésszel, így előbbi valódi, utóbbi sorozatbeli anyja elégedetten nyilatkozta, hogy Freddie az a bátyó, ami az életben nem jutott a kisfiának.

A valódi és a sorzatbeli gyerek

5. Volt csók anya és fia között, amely keltett némi médiazajt, de annál durvább jeleneteket is felvettek. Az executive producer Kerry Ehrin 2016-ban azt nyilatkozta, hogy merészebb dolgok is bekerültek a forgatókönyvbe, le is forgatták, de végül ki kellett vágni.

6. Az eredeti Bates Motel épülete – amit a Psychóban láthatott a néző - a Universal Studios területén van Hollywoodban, Los Angelesben. A sorozathoz felépítettek egy másikat Aldergrove-ban, Brit Kolumbiában. Kanada legnyugatibb tartományában forgattak nagyrészt, olyan helyszíneken, mint Steveston, Coquitlam, Horseshoe Bay, West Vancouver és Fort Langley.

7. Hiába a korrekt kritikák, a szakmai elismerés, a minden amerikai sorozat sorsát meghatározó amerikai nézettség nem volt az igazi a negyedik évadra, és ami rosszabb, folyamatosan csökkent az évek során. A kezdeti 2,7 milliós nézőszám a második évadra 2,4-re ment, ami még bőven belefér, utána viszont 1,8, majd 1,45 millió lett az évadok átlaga.

8. Norman 17 év körüli a sztori elején, 21 volt Highmore. Dylan 22 körül lehetett az első évadban, az akkor 25 éves Max Thieriot kapta a figurát. A sorozat amúgy is játszik az idővel, hiszen elvileg az 1960 előtti eseményeket mutatja be, de a jelenben, modern ruhákkal, mobillal, egyebekkel. Norma frizurája, kosztümjei ugyanakkor ódivatúak, azok inkább elmentek volna az ötvenes-hatvanas években.