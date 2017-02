Amerika egyik kedvenc sorozata érkezik a Viasat3-ra

Hétfőn lesz először képernyőn a Rólunk szól.

Az Egyesült Államokban már ősszel képernyőre került, február 6-án a Viasat3-on pedig a magyar nézőknek is bemutatkozik a Rólunk szól (This Is Us).

A Rólunk szól négy ugyanazon a napon született embert mutat be, akiknek a történet előrehaladtával egészen különleges módon fonódik össze az élete. A három Golden Globe-díjra jelölt sorozat az Egyesült Államokban tizenötmillió nézőt ültet a képernyők elé, az Amerikai Filmintézet beválasztotta a tavalyi év tíz legjobb sorozata közé.

A főbb szerepeket Milo Ventimiglia és Mandy Moore alakítják, de Justin Hartley, Chrissy Metz és Sterling K. Brown is feltűnik a sorozatban.